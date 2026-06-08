Si también está considerando actualizar su tecnología de seguimiento de actividad física, el Garmin Fenix ​​8 es uno de los mejores relojes de ciclismo del mercado.

El Día del Padre cae el domingo 21 de junio en Estados Unidos y el Reino Unido. Si está buscando un regalo con temática ciclista para el hombre más importante de su vida, entonces la mejor tecnología ciclista es un ganador seguro.

Garmin es la marca líder cuando se trata de los mejores relojes para ciclismo, y su reloj inteligente GPS insignia, el Garmin Fenix ​​8, tiene actualmente un descuento de $ 250 a solo $ 849,99, desde los $ 1099,99 habituales.

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Este es el precio más bajo que hemos visto en el Fenix ​​8, con el mejor precio anterior de Garmin Fenix ​​8, siendo de $ 999,99 durante las ventas de Amazon Prime Day por esta época el año pasado.

Amazon Prime Day también está a la vuelta de la esquina, del 23 al 26 de junio; sin embargo, es poco probable que el Fenix ​​8 caiga más incluso entonces. Entonces, si te sientes particularmente generoso este Día del Padre o incluso estás pensando en actualizar tu propia tecnología de ciclismo, vale la pena aprovechar esta oferta de reloj inteligente Garmin mientras puedas.

Ahorre $250 Garmin Fénix 8: era $1,099.99 ahora $849.99 en garmin Ahorre $250 en el Garmin Fenix ​​8. Estas ofertas abarcan toda la gama y tamaños de modelos desde 43, 47 y 51 mm. Como modelo insignia de la gama de relojes inteligentes de Garmin, este es el mejor precio que hemos visto jamás y, aunque Amazon Prime Day está en el horizonte, es poco probable que baje más. Consulte nuestra guía sobre el mejores relojes de ciclismo.

Esta oferta de Garmin Fenix ​​8 abarca una amplia gama de opciones y tamaños (43, 47 y 51 mm), todo con el mejor descuento de $ 250.

Incluye el modelo alimentado por energía solar con extensión de batería, que para aventuras en bicicleta proporcionará hasta 48 días de duración de la batería con la lente de carga solar Power Sapphire. La batería estándar del Fenix ​​8 sigue siendo impresionante con una autonomía de hasta 28 días.

Por otra parte, la lista de características del Fenix ​​8 incluye un altavoz interno y un micrófono para control de voz y mensajería, lo cual es una adición particularmente atractiva para el ciclismo. La brillante pantalla Amoled también es un indicador de la casilla de ciclismo y garantiza que todas tus estadísticas de ciclismo en movimiento sean fáciles de leer, junto con la amplia duración de la batería y la tecnología GNSS multibanda para una navegación de alta precisión.

Garmin es conocido por producir tecnología de ciclismo innovadora, y la gama de ciclismo de Garmin ocupa los primeros lugares en nuestros mejores consejos de compra de tecnología para ciclismo, incluidas las mejores computadoras para bicicletas con GPS, además de los mejores medidores de potencia, luces inteligentes con radar retrovisor y, por supuesto, relojes inteligentes.

La oferta de Garmin del Día del Padre también tiene algunas otras reducciones en los relojes de ciclismo Garmin, incluido el Enduro 3, que tiene $ 150 de descuento, hasta $ 749,99. Si está buscando otra opción tecnológica, el Garmin Edge Explore 2 tiene un enorme descuento del 40 % en Amazon, lo que lleva este ciclocomputador de alta calificación a un precio de ganga de $ 179,91.

Estas ofertas de Garmin están basadas en EE. UU., pero a continuación, nuestro práctico verificador de precios le brindará los mejores precios actualizados en toda su gama de relojes inteligentes en su territorio.