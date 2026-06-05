Después de dos derrotas, el organismo rector del ciclismo sigue presionando para que se restablezcan las restricciones de equipo máximo que afectan a los equipos patrocinados por SRAM.

El organismo rector del ciclismo está redoblando su insistencia en que las relaciones de transmisión son la respuesta a la seguridad en el ciclismo profesional. Tras la reunión del Comité de Gestión de la UCI, la federación emitió un comunicado de prensa el viernes, señalando su intención de apelar la decisión de un tribunal belga de bloquear la prueba de restricción de equipamiento de la UCI.

“Recomendada por SafeR, la prueba de relación de transmisión máxima tenía como objetivo recopilar las opiniones de los ciclistas sobre la relevancia de introducir limitaciones en la relación de transmisión en el ciclismo de carretera profesional como medio para mejorar la seguridad”, afirmó la UCI en su comunicado de prensa.

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