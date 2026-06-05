Después de dos derrotas, el organismo rector del ciclismo sigue presionando para que se restablezcan las restricciones de equipo máximo que afectan a los equipos patrocinados por SRAM.

El organismo rector del ciclismo está redoblando su insistencia en que las relaciones de transmisión son la respuesta a la seguridad en el ciclismo profesional. Tras la reunión del Comité de Gestión de la UCI, la federación emitió un comunicado de prensa el viernes, señalando su intención de apelar la decisión de un tribunal belga de bloquear la prueba de restricción de equipamiento de la UCI.

“Recomendada por SafeR, la prueba de relación de transmisión máxima tenía como objetivo recopilar las opiniones de los ciclistas sobre la relevancia de introducir limitaciones en la relación de transmisión en el ciclismo de carretera profesional como medio para mejorar la seguridad”, afirmó la UCI en su comunicado de prensa.

“A la luz de la decisión del Tribunal de Apelación de Bruselas, y preocupado tanto por el umbral muy bajo aplicado por la BCA para imponer medidas provisionales como por el alcance limitado del control del Tribunal de Apelación en el procedimiento de apelación, el Comité de Gestión confirmó la intención de la UCI de presentar un recurso ante el Tribunal de Casación belga (Tribunal Supremo de Bélgica -ed.).”

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La seguridad ha estado a la vanguardia de la agenda de la UCI durante los últimos cinco años, y una serie de velocidades récord en carreras como París-Roubaix llevó a la federación a introducir un estándar de relación de transmisión máxima que se probaría durante la temporada 2025.

El límite descartaría cualquier relación de transmisión que exceda el equivalente a un plato de 54 dientes y un piñón de 10 dientes, lo que impulsaría a un ciclista 10,46 metros por pedalada.

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Sin embargo, SRAM rechazó las reglas, lo que los habría obligado a desactivar mecánicamente su engranaje de 10 dientes. SRAM es el único fabricante de cassettes con piñones de 10 dientes y se ve afectado desproporcionadamente por los límites propuestos por la UCI.

SRAM argumentó que no hay evidencia de que relaciones de transmisión más altas se correlacionen con un mayor riesgo de colisión. Las velocidades dependen no sólo de las relaciones de transmisión, sino también de la longitud de la biela, las revoluciones por minuto del pedal y el ancho de los neumáticos/tamaño de las ruedas.

La empresa afirmó en su demanda que las normas les causan daños a su reputación y posible responsabilidad civil, pérdida de soporte de minoristas y OEM, erosión de la cuota de mercado global y “hasta una década de reinversión para recuperarse”.

“Aunque la UCI se refiere al protocolo Maximum Gearing como una 'prueba', su implementación ya ha causado daños tangibles”, afirmó la compañía en un comunicado el pasado mes de septiembre. “El equipamiento de SRAM ha sido etiquetado públicamente como no conforme, lo que genera daños a la reputación, confusión en el mercado, ansiedad para los equipos y los atletas y una posible exposición legal”.

En octubre de 2025, la Autoridad Belga de Competencia (BCA) se puso del lado de SRAM y bloqueó el plan de la UCI de realizar una prueba de restricción de marcha en el Tour de Guangxi. Tras un largo intercambio de escritos, en abril se celebró una audiencia pública en la que el Tribunal de Mercados de Bruselas confirmó la decisión de la BCA. El caso finalizó el 21 de mayo y se ordenó a la UCI pagar honorarios nominales a la BCA, entre otros.

La UCI ya ha reservado 300.000 euros del presupuesto de la iniciativa de seguridad SafeR para luchar en el caso, a pesar de que varios equipos patrocinados por SRAM están obligados a contribuir al presupuesto de SafeR.