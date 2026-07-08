El velocista holandés debuta en el Tour, finaliza último y a poco más de 41 minutos del ganador de etapa Tadej Pogačar

El velocista holandés Arvid De Kleijn tuvo que esforzarse mucho para superar la etapa 3 del Tour de Francia el lunes y superó por poco el tiempo límite, pero luego dijo que había tenido una poderosa fuente de inspiración que lo ayudó a seguir adelante y permanecer en la carrera al menos un día más.

A pesar de haber sufrido mucho por el calor y en las subidas de los Pirineos el lunes, De Kleijn, de 32 años, dijo que pensar en su difunto padre, que murió a principios de este año, le ayudó a seguir adelante.

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