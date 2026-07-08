El velocista holandés debuta en el Tour, finaliza último y a poco más de 41 minutos del ganador de etapa Tadej Pogačar

El velocista holandés Arvid De Kleijn tuvo que esforzarse mucho para superar la etapa 3 del Tour de Francia el lunes y superó por poco el tiempo límite, pero luego dijo que había tenido una poderosa fuente de inspiración que lo ayudó a seguir adelante y permanecer en la carrera al menos un día más.

A pesar de haber sufrido mucho por el calor y en las subidas de los Pirineos el lunes, De Kleijn, de 32 años, dijo que pensar en su difunto padre, que murió a principios de este año, le ayudó a seguir adelante.

“Estaba corriendo pensando en mi padre, murió en febrero y lo vi sufrir mucho. Este sufrimiento no es nada comparado con lo que vi”, dijo De Kleijn en comentarios difundidos por su equipo en las redes sociales.

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Las imágenes en la misma publicación en las redes sociales mostraron cómo el ex ganador de etapa Milán-Turín y París-Niza terminó último ese día y con el carro escoba asomando detrás de él mientras cruzaba la meta en Les Angles.

Terminó 41:26 por detrás del ganador de etapa Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y poco más de siete minutos por delante del tiempo de 48:29.

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De Kleijn estaba en el mismo grupo de corredores ultra retrasados ​​que otro velocista en apuros, Arnaud De Lie (Lotto-Intermarché), que tuvo que abandonar a unos cuatro kilómetros de la línea de meta. Mientras tanto, De Kleijn logró pasar, pero por poco.

Hará su debut en las carreras de Grand Tour este julio en el Tour, pero como dijo a los periodistas mientras estaba sentado exhausto en una acera al costado de la carretera, ha sido todo menos un comienzo de carrera fácil.

“Mi cuerpo no quería hacerlo hoy. Después de la contrarreloj, simplemente bloqueé y mi cuerpo no quiere presionar tanto, así que sabes que va a ser difícil”.

“Esperaba estar en el grupo de velocistas y simplemente no lo logré y luego la carrera continuó, estuvimos todo el tiempo tres minutos, cinco minutos, tres minutos detrás del grupo de velocistas, por lo que nunca pudimos llegar allí”.

La situación se agravó aún más cuando De Kleijn y el resto del pelotón se toparon con el Coll de Toses de categoría 1 a mitad de etapa, la ascensión de 9,4 kilómetros que supuso la primera subida pirenaica del Tour de Francia 2026 y la más dura que ha tenido que afrontar la carrera hasta el momento.

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“Cuando comenzó la verdadera subida, nos dividimos, éramos solo cuatro e hicimos nuestro propio ritmo hasta la línea. Estoy completamente agotado”, dijo De Kleijn.

Después de inspirarse en la pérdida familiar que necesitaba, el holandés dijo que seguirá luchando en la etapa 4, que será otro día súper caluroso y con casi 3.000 metros de escalada vertical.

“Sólo necesito seguir adelante y mantener la presión sobre los pedales, mañana (martes) volveremos a sufrir”, dijo De Kleijn.