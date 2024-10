El ciclista nacido en Perth atacó en los últimos kilómetros para terminar en el podio junto a Tadej Pogačar y Mathieu van der Poel

Gerry Ryan le dio a Ben O'Connor un abrazo de celebración detrás del podio del Campeonato Mundial de Ruta UCI. El propietario del equipo Jayco-AlUla y partidario desde hace mucho tiempo del ciclismo australiano estaba feliz de que O'Connor hubiera ganado la medalla de plata en la carrera de ruta masculina, feliz de que Australia hubiera encabezado el medallero y, sin duda, especialmente feliz de que O'Connor hubiera carrera por Jayco-AlUla en 2025.

El piloto nacido en Perth coronó una magnífica temporada 2024 en Zúrich. Incluyó el cuarto puesto en el Giro de Italia, un reñido segundo puesto en la general de la Vuelta a España después de dos semanas con la camiseta de líder y un título mundial en la contrarreloj de relevos mixtos con sus compañeros australianos. No volverá a correr para Decathlon-AG2R, prefiriendo terminar su temporada y descansar para la temporada 2025.

La medalla de plata de O'Connor en la carrera de ruta masculina elevó a Australia por encima de Bélgica en el medallero final del Campeonato Mundial de Ruta UCI. Grace Brown ganó el oro en la contrarreloj femenina y luego Australia ganó la contrarreloj de relevos mixtos. Neve Bradbury ganó la medalla de plata en la carrera de ruta femenina sub-23.

Salir en segundo lugar es un resultado enorme, enorme para mí y para el equipo australiano”, dijo O'Connor, con su enorme medalla de plata colgando sobre su camiseta verde y dorada.

“Esto es para el ciclismo australiano, no sólo para mí”

Los ciclistas profesionales rara vez compiten con su equipo nacional y, a menudo, son rivales durante toda la temporada, pero se unen cuando visten el verde y el oro.

“La camaradería es uno de los rasgos de la nación”, dijo O'Connor.

“Tuvimos muchas charlas como equipo para esta carrera. No hay egos, todos hemos logrado resultados durante nuestras carreras, todos sabemos dónde estamos, nuestras fortalezas y cómo jugarlas”.

O'Connor tuvo dos semanas difíciles después de terminar la dura Vuelta, pero sus compañeros lo motivaron.

“Los chicos me decían que estaba bien. Al principio no me sentía así”, admitió.

Jay Vine estuvo en el ataque inicial y los otros corredores esperaron cuando Pogačar se alejó a 100 km del final.

Michael Matthews era un ciclista protegido, pero cuando tuvo problemas, O'Connor fue libre de montar por sí mismo. Cavó profundamente para tomar la decisión clave en las subidas y luego sobrevivió a los grandes ataques de Remco Evenepoel, Mathieu van der Poel y otros.

Sabiendo que no era un rematador rápido, O'Connor tuvo que realizar un ataque tardío.

“Es algo que he hecho toda mi carrera, fue el momento perfecto”, explicó O'Connor con calma.

“Tuve muchos, grandes movimientos que tuve que hacer temprano para cerrar brechas y así estar al frente. Lo peor fue cuando Remco y Mas intentaban cruzar a Marc Hirschi. Fue horrible, pero sobreviví, así que tuve mi oportunidad. Encontré un gran momento y cuando tienes un gran momento como ese, tienes que comprometerte con él”.

“Estuve en buena compañía en el podio. También lo he hecho bien en carreras este año, así que es un podio apropiado del que estoy muy orgulloso. Soy un hombre muy feliz. Tadej tiene el maillot arcoíris pero está segundo Para mí es un resultado de clase mundial en un día”.