La poderosa alineación de Primavera para Lidl-Trek probablemente incluye el doble ganador de la etapa de Tirreno-Adriatico Jonathan Milan y el campeón de 2021 San Remo Jasper Stuyven

Una victoria en el escenario, una camiseta verde, un final de la cumbre top 10 colocando y un largo descanso en el último día de carreras muy montañoso: sin duda, el enormemente impresionante final de Mads Pedersen a la edición 2025 de París-Nice ha llevado a la estrella danesa hacia la parte superior de los contendientes por la jerarquía de los contendientes por el próximo sábado.

Después de un comienzo desigual de la carrera, la dramática victoria de sprint reducida del piloto de Lidl-Trek el viernes después de que Echelons y el mal clima desgarrado se separarían de la etapa 6, habría sido más que suficiente para impulsar el estado de Pedersen como un favorito para Via Roma.

Pero el especialista en clásicos y ex campeón mundial mostró a más de un favorito de GC un par de tacones limpios en los dos días montañosos que siguieron. Primero tomó la décima parte en el Mont Auron el sábado y luego realizó un movimiento de 83 kilómetros 24 horas después a través de las estribaciones alpinas afuera bien para sellar su control sobre la competencia de puntos en general.

Al mismo tiempo, Lidl-Trek tiene otras opciones de alto perfil más allá de Pedersen para San Remo. Solo un par de horas antes del dane pisando el podio para reclamar Green en el Promenade des Anglais, en Tirreno-Adriatico, su compañero de equipo, Jonathan Milan, logró una victoria en la segunda etapa en seis días.

Un desagradable accidente para el ganador de 2021 Milan-san Remo Jasper Stuyven en el último kilómetro de Tirreno-Adriatico no impidió que el belga terminara y probablemente le dará a Lidl otra carta para jugar el próximo fin de semana. Pero igualmente, la duplicación de Milán de su cuenta de 2025 Tirreno Win Tally el domingo después de una victoria inicial en la Etapa 2 confirma que el mal accidente del italiano en la etapa 3 se está olvidando rápidamente.

“Era importante terminar Tirreno-Adriatico”, dijo Milan en su conferencia de prensa final en comentarios reportados por Bici.pro. “Fue como si el círculo se completara”.

“Esta última etapa era un objetivo, me hubiera gustado obtener más resultados durante la semana, pero no me sentía genial (después de chocar en la etapa 3 – ed.) Y lo importante era recuperarme.

“Justo después de la caída, realmente pensé en parar. Estaba realmente dolorido y tenía problemas, especialmente con el codo y el tobillo. Otro golpe a mi lado solo surgió más tarde, cuando me di cuenta de que no podía empujar con la pierna izquierda”.

Sin embargo, Milán dijo que el hecho de que pudo pedales confirmó que no se rompió nada y que podría continuar para intentar primero terminar el escenario y luego por más victorias. Ese proceso estuvo marcado por el hito inicial de su segunda victoria en la etapa de Tirreno 2025 el domingo en San Benedetto del Tronto, y ahora será seguida por su cuarta participación en Milan-san Remo.

Solicitado por Gazzetta Dello Sport Si a veces sentía cuando Tadej Pogačar (EAU EAU EMIRATS-XRG) estaba presente, como lo estará el sábado, como si pudiera competir por un lugar de corredor que Milan dijo: “No creo que nadie piense que en una carrera como San Remo y personalmente nunca comienzan una carrera por segundo”.

“Obviamente tendremos que ver a Tadej, pero hay muchos jinetes que pueden hacer algo allí, como (Filippo) Ganna, que acaba de hacer un gran Tirreno”.

En cuanto a si fue demasiado pronto para imaginar que él podría estar allí en San Remo, Milan dijo: “No sé sobre eso, si soy bueno, estoy bien. Lo seguro es que tendremos un equipo muy fuerte en San Remo y uno muy unido, así que veremos lo que puedo hacer. Estoy en buena forma, de hecho, diría que voy mejor de lo que pensé”.

Las otras dos opciones de Lidl-Trek

Milán sería el mejor favorito para Lidl-Trek si San Remo se redujo a un ritmo de rango. Pero otro jugador clave para Lidl-Trek puede ser Stuyven, a pesar de su accidente el domingo.

Inmediatamente después de caer y cruzar la línea, el ganador de San Remo de 2021 le dijo a los medios en Tirreno que el otoño “fue un poco estúpido. Un par de muchachos no prestaron atención y entraron en el fondo de mí. Eso es muy desafortunado”.

“Mis heridas no son tan malas, pero fue un duro golpe para mi pelvis y mi cabeza. Ojalá no sea una conmoción cerebral”.

En cuanto a Pedersen, el jugador de 29 años fue lógicamente muy optimista en su conferencia de prensa posterior a Paris-Nice, diciendo que “ir a Milan-san Remo y los otros clásicos, se ve muy bien, ahora solo tenemos que mantenerse saludables y mantenerlo en marcha”.

“Puede ganar la Primavera”, dijo el gerente del equipo de Lidl-Trek Steven de Jongh Het laatste nieuws. “Ciertamente tiene las cualidades para ello”.

“Sin embargo, si realmente sucede depende de varios factores. El clima, el curso de la carrera, que el miembro del equipo sobrevive hasta la final con él, la oposición que enfrenta al final: estos son todos elementos diferentes, especialmente en una carrera impredecible como Milan-san Remo”.

De Jongh argumentó que si bien hay otros velocistas que son más rápidos que Pedersen, una carrera de San Remo en mal tiempo podría ser exactamente lo que el danés, que prospera en malas condiciones como los mundos en 2019 o París-Nice, el viernes pasado, debe cambiar la carrera a su favor.

“Después de un día frío y muy húmedo, a menudo se encuentra entre los” sobrevivientes “más fuertes y más rápidos”, señaló De Jongh antes de advertir: “Es muy difícil encontrar la estrategia correcta de antemano. Si haces un plan A, generalmente terminas con el Plan B o el Plan C.”