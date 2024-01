Las personas que viven en ciudades como Portland, Seattle, Londres, Filadelfia y muchas otras tienen un desafío único cuando se trata de montar en bicicleta en invierno. No sólo llueve mucho, sino que también hace frío. Pone las necesidades de ropa en este extraño espacio entre lo seco y bajo cero y lo húmedo y cálido. Es la demanda más exigente de cualquier prenda y no hay muchas empresas que intenten satisfacer esta necesidad.

Aunque cada prenda de vestir lucha con las exigencias de este clima, los guantes son quizás los más duros. Todo el movimiento necesario, lo que parece requerido y el hecho de que tus manos estén al aire libre lo convierten en un desafío casi imposible. Durante el tiempo que estuve explorando las opciones que he incluido en el Los mejores guantes de ciclismo de invierno. Pasé mucho tiempo intentando encontrar guantes que resolvieran estos desafíos. Solía ​​​​hacer videos exprimiendo agua de guantes impermeables y llamar a las empresas los lunes por la mañana para preguntar cómo era posible llamar a los guantes impermeables con el rendimiento que experimenté. Finalmente alguien tuvo una respuesta.

La empresa que realmente me solucionó el problema fue Sportful con su guante Lobster. Durante mis conversaciones con Sportful, la marca explicó que eventualmente todos los tipos de guantes impermeables experimentarían lo que parecía una falla cuando los materiales alrededor de la membrana se saturaban. Sólo una coraza, sin material para saturar, haría lo que necesitaba. Sportful tenía razón, pero un guante Lobster no es la solución adecuada para cada viaje.

Ahí es donde encajan los guantes impermeables Assos RSR Thermo. El concepto es el mismo que el de la solución Sportful. Estos son sólo un caparazón diseñado para proteger contra la lluvia cualquier guante que desees. Esta vez, sin embargo, Assos creó una solución de cinco dedos para que puedas mantener intacta tu destreza. Ahora que he pasado tiempo con el guante impermeable Assos RSR Thermo, estoy listo para hablar de los detalles. Si ya estás harto de las manos mojadas y frías, sigue leyendo para ver si Assos tiene una solución viable.

Diseño y estética

El guante impermeable Assos RSR Thermo es un producto que no está demasiado adornado con características adicionales, y es difícil encontrar detalles sobre la construcción. Todo el guante utiliza un tejido llamado waterShield. y Assos nunca da detalles sobre los tejidos que utiliza la marca.

Todo lo que puedo decirte es que waterShield es un tejido de membrana impermeable/transpirable de 2 capas. Eso significa que hay una tela de la cara exterior unida directamente a la membrana sin una tela de la cara interior. En general, eso no es nada innovador, pero es justo dar crédito a la innovación dada la naturaleza del tejido de la cara.

Para explicar lo que quiero decir, necesito hacer referencia al material Shakedry de Gore. Todas las membranas funcionan debido a las diferencias entre el ambiente interior y exterior. Eso significa que dejan de funcionar cuando la tela de la cara se satura y ya no está lo suficientemente seca afuera como para mover la humedad a través de la barrera. Shakedry es mágico porque el exterior es esencialmente teflón y es imposible saturarlo. Lo que Assos ha hecho con waterShield es utilizar una tela exterior de nailon que se siente como goma. Puede que no sea teflón pero no se satura. Eso seguirá permitiendo que la transpiración atraviese la barrera y evitará que usted empape los guantes desde el interior. Esa es una innovación muy impresionante.

Dicho esto, el resto del guante es muy sencillo. El corte es tal que si compras tu talla de guante normal te quedará bien encima de otros guantes. Ciertamente no es imposible meter la mano sin un delineador, pero claramente ese no es el uso previsto. Siguiendo esa idea, tampoco hay un cierre real. Hay un poco de elástico en el interior de la muñeca y un guante largo, pero eso es todo.

Al carecer de detalles reflectantes, el único detalle exterior es una pequeña etiqueta, un logo negro y una protección adicional en la palma. Al igual que con Shakedry, la tela no parece resistir mucha abrasión. Dado que los guantes de ciclismo tienen que lidiar inherentemente con la abrasión, hay otra capa de tela debajo de los nudillos y en la parte posterior exterior de la palma. Cada pieza adicional de tela también está cubierta con material de agarre de silicona.

Actuación

Les conté una historia sobre cómo Sportful fue la marca que inicialmente me sugirió que usara un caparazón en lugar de un guante “impermeable”. Sin embargo, esa no es toda la historia. Los guantes Sportful Shell no tienen costuras completamente selladas y gotearán un poco. Probablemente haya una buena razón para esto, dado que estos guantes Assos tampoco están completamente sellados. Cualquiera sea el motivo, tuve que descubrir el resto de la solución por mi cuenta.

Lo que realmente funciona para montar bajo la lluvia son los guantes de neopreno. Los guantes de neopreno se mojan pero no importa. El calor de tu cuerpo calienta el agua del guante y tienes un ambiente cálido y acogedor al que no le importa la lluvia. Tampoco hay que preocuparse por la transpirabilidad ya que, para no darte asco, el sudor es solo agua y se convierte en parte del entorno dentro del guante. El único problema con esta disposición es cuando la temperatura baja demasiado. En cierto momento, el viento que sopla sobre tus guantes enfría el agua más de lo que tu cuerpo puede calentarla. Los buceadores utilizan trajes secos por un problema similar, pero los ciclistas deben protegerse del viento con guantes de neopreno.

Durante los últimos años, le he dicho a la gente que combine los guantes Sportful Lobster con guantes de neopreno. Parte de eso se debe a que esos guantes gotean por las costuras pero, como ya dije, también se ocupa del sudor. Pensé que era muy inteligente al haber resuelto un problema que nadie más había resuelto. Luego miré la página de descripción del producto del guante impermeable Assos RSR Thermo. Parece que no soy tan inteligente dado que Assos menciona específicamente estos guantes como “una mejora del guante de neopreno para la lluvia”. Oh, supongo que no soy el único que se da cuenta del problema de los guantes de neopreno en climas fríos.

Está bien, no tengo que ser el único y es bueno recibir alguna confirmación. Si quieres montar todo el día bajo una lluvia fría, combina los guantes impermeables Assos RSR Thermo con un par de guantes de neopreno. Es el tipo de solución que funciona debido a las propiedades inherentes de los materiales, por lo que realmente no hay nada que probar; simplemente funciona.

Sin embargo, lo bueno de los guantes impermeables Assos RSR Thermo es su uso más allá de las necesidades más extremas. Es posible que no necesites pasar 7 horas bajo la lluvia justo por encima del punto de congelación, así que quería asegurarme de que también pudieras usarlos con otros guantes y recorridos más cortos. Primero comencé pasando mi mano debajo del grifo para ver si podía hacer que apareciera una fuga. En esa situación, tienen fugas.

Tenga en cuenta que pasar un guante debajo del grifo no es realmente una prueba justa. Hay una diferencia bastante drástica entre la lluvia, incluso la lluvia intensa, y la cantidad de volumen y presión que emite un grifo. Siento que si estos guantes y los guantes Sportful tuvieran costuras selladas, funcionarían mejor debajo del grifo, pero no importa mucho. El grifo no es una prueba del mundo real, pero sigue siendo informativo. Estos guantes eventualmente tendrán fugas, pero también mejoran drásticamente el rendimiento de cualquier guante en condiciones de lluvia en el mundo real y son súper plegables.

Recientemente probé los guantes calefactables Giro Vulc bajo una lluvia intensa y, como era de esperar, fallaron. Esos no son guantes impermeables y sólo dicen que son resistentes al viento. Cuando llovía mucho, se saturaban en sólo unos minutos hasta el punto de que cerrar el puño obligaba a salir el agua. Usando eso como punto de referencia, salí a una lluvia intensa con la adición del guante impermeable Assos RSR Thermo.

Lo que encontré fue muy similar a mi experiencia con los guantes Sportful Lobster. Es decir, el agua pasará, pero la cubierta impermeable Assos RSR Thermo sigue siendo una adición útil para tener a mano. En lugar de tardar 10 minutos en empaparse, tardé casi una hora antes de sentir que el guante interior estaba mojado.

Incluso una vez que el agua pasó, seguía siendo útil tener el guante exterior Assos. De la misma manera que el protector impermeable de Assos hace que los guantes de neopreno se puedan usar en temperaturas frías, también ayudan a mantener la mano más cómoda con cualquier guante. El agua que finalmente sale a través de los guantes Assos sale por las costuras y no hay aislamiento que la absorba. Eso significa que seguirá teniendo una barrera eficaz contra el viento y que será mucho más fácil mantener el calor sin que el viento frío sople sobre un guante mojado.

Veredicto

Sé que vino aquí buscando guantes que absolutamente y sin lugar a dudas mantuvieran sus manos secas bajo la lluvia. Desafortunadamente, no puedo decirle que los guantes impermeables Assos RSR Thermo harán eso. De hecho, para ser muy claro, no lo harán. A pesar de esa información, es posible que valga la pena agregarlos a los guantes que tienes.

Aunque Assos a veces se refiere a estos guantes como impermeables, la marca no promete que mantendrán tu mano seca bajo la lluvia. No sé exactamente cuál es el vacío legal, pero es algo que he visto en todos los guantes “impermeables”. En cambio, Assos les dice a los clientes desde el principio que estos guantes combinan con los guantes para lluvia Assos GT (o cualquier guante de neopreno).

La construcción de los guantes impermeables Assos RSR Thermo también tiene otras ventajas. Debido a que son tan livianos, son fáciles de llevar con usted en cualquier viaje por si acaso. Deslízate sobre los guantes que tengas y extenderán el tiempo que tus guantes permanecen secos y agregarán protección contra el viento. Desafortunadamente, pierdes la usabilidad de la pantalla táctil una vez que las colocas, pero si las necesitas probablemente no te importe.

A lo largo de esta revisión que cubre los guantes impermeables Assos RSR Thermo, también mencioné bastante los guantes Sportful Lobster. Los dos pares de guantes son la mejor defensa cuando se conduce bajo la lluvia. Los guantes Sportful son menos costosos pero de un material más grueso, menos frágiles y ligeramente más cálidos, y tienen un diseño de langosta en lugar de un diseño de cinco dedos. Elegir uno u otro dependerá principalmente de cuánta destreza desees, pero los guantes Assos también son un poco más plegables. Ambos ofrecen un rendimiento muy similar.