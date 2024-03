No hay objetivos generales para el finalista del podio en 2021 mientras el galés trabaja hacia el Giro de Italia y el Tour de Francia

Hace tres años, Geraint Thomas subió por única vez al podio de la Volta a Catalunya, pero esta vez, pensando en el Giro de Italia y el Tour de Francia, llega a la carrera con objetivos muy diferentes.

El corredor de Ineos Grenadiers dice que la idea es alcanzar la máxima forma en poco más de seis semanas en lugar de alcanzar su punto máximo demasiado pronto en la temporada.

Con eso en mente, la Volta es otro componente importante para mayo y julio, y esta semana desempeñará un papel de apoyo para los líderes de la general del equipo.

Pero el lado positivo, dijo ciclismonoticias Al inicio de la etapa 1, después de correr en Algarve, Strade Bianche y realizar un campamento de entrenamiento en Sierra Nevada, va por buen camino.

“Estoy construyendo muy bien; Sólo espero con ansias una buena y dura carrera aquí”, dijo Thomas. “Con suerte, hará buen tiempo y sí, día a día”.

En 2021, Thomas fue uno de los tres pilotos de Ineos que consiguieron los tres primeros puestos del podio, junto a Adam Yates y Richie Porte. Esa fue la primera vez que Sky/Ineos logró tal hazaña en una carrera por etapas y la primera en la Volta desde que el equipo Ferrys, encabezado por la leyenda catalana Miguel Poblet, terminó 1-2-3 en el podio en 1960.

Thomas reconoció que llegar a tan buena forma, sin embargo, todavía era un trabajo en progreso, pero señaló que dado lo que nos espera en el verano, eso era de esperarse.

“No, no, aún no hemos llegado a ese punto”, dijo con una sonrisa. “Obviamente, con el Giro y el Tour, la estructura es más estable. Así que sí, aunque me siento mejor. Pero aquí se trata de hacer un buen trabajo para los muchachos y continuar esa progresión”.

“Voy a afrontar el día a día, estancarme y hacer lo que pueda. Obviamente, si existe la posibilidad de conseguir el resultado ese día, entonces sí, pero ciertamente no la general”.

Desde su primera carrera por etapas en el Algarve y con la Strade Bianche, donde acabó 71º, como única prueba desde entonces, Thomas ha empezado a “aumentar la intensidad del entrenamiento, intentar venir aquí para refrescarse un poco, tener un Buena semana de carreras”.

Comenzó eso terminando de manera segura en la mitad delantera del pelotón principal en el final arruinado por un accidente de la etapa 1, en el que su compañero de equipo Egan Bernal cayó, afortunadamente sin consecuencias graves.

Después de la Volta, Thomas regresará a un segundo campamento de altitud en Sierra Nevada, en el sur de España, y luego se dirigirá al Tour de los Alpes. “Y después de eso”, concluyó, “el Giro está prácticamente todo listo”.