El equipo Deep Swiss buscará oportunidades en la carrera en ruta

El ensayo general no salió como estaba previsto, pero Stefan Küng no se dejó llevar por el pánico cuando atravesó la zona mixta después de la contrarreloj del Campeonato de Europa de la semana pasada en Hasselt con una medalla de plata en el cuello.

“Cuando uno ha sido dos veces campeón de Europa, quiere volver a ganar, pero al final es una carrera contra el reloj y el reloj no miente”, dijo Küng después de perder ante el italiano Edoardo Affini. “Pero a veces es mejor estar atrás en los ensayos y luego tenerlo todo para el gran evento, porque Zúrich es obviamente el gran objetivo”.

Un Campeonato Mundial en casa –el primero en Suiza desde 2009– ha sido el foco obvio de la última parte de la temporada de Küng, y el domingo por la tarde se alineará entre los principales contendientes para el título de contrarreloj individual.

Tras una medalla de bronce en Imola en 2020 y una plata en Wollongong hace dos años, Küng tiene en mente lucir el maillot arcoíris aquí. Pero los campeonatos mundiales no siempre han sido benévolos con el ciclista suizo, que se quedó a tan solo 0,4 segundos de la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Küng esperaba resarcirse en los Juegos Olímpicos de París 2024, pero se vio afectado por una enfermedad tras abandonar el Tour de Francia en la última semana, y tuvo que conformarse con el octavo puesto en la contrarreloj y el séptimo en la carrera en ruta. Muchos en la posición de Küng habrían bajado el ritmo en ese momento con el Mundial en mente, pero el hombre del Groupama-FDJ se ofreció como voluntario para debutar en la Vuelta a España, considerando que la carrera española era la mejor manera de reiniciar su temporada.

“Mi verano no fue muy bueno”, dijo Küng. Noticias de ciclismo Al final de la Vuelta. “La preparación para el Tour de Suiza y el Tour de Francia ya se vio interrumpida por algunas enfermedades y, después del Tour, me contagié de COVID. Después tuve problemas estomacales en los Juegos Olímpicos, así que solo quería volver a sentirme bien. Eso es lo que sentí en la Vuelta. Me siento como yo mismo de nuevo, estoy a mi nivel de nuevo y esta carrera es divertida”.

Küng estuvo muy presente en la Vuelta, compitiendo agresivamente y ofreciendo algunas actuaciones notables en las subidas, pero un ciclista no puede vivir solo de buenas vibraciones. La contrarreloj final en Madrid fue siempre el centro de atención de Küng durante la Vuelta, y se lanzó a toda velocidad por el recorrido para vencer a Primoz Roglič por medio minuto y conseguir la primera victoria de etapa en un Gran Tour de su carrera.

Esta victoria habrá sido una bendición para la moral de Küng de cara al Mundial, mientras que se mostró lúcido en su evaluación de la medalla de plata en el Campeonato de Europa en un recorrido llano. “Tenía buenas piernas, pero sentí que tal vez subí demasiado en las últimas tres semanas”, dijo después.

El recorrido del domingo en Zúrich, más largo y accidentado, es de un estilo diferente. Tras salir de Oerlikon, sede de la final de la añorada Züri-Metzgete, el recorrido de 46 km tiene una sección intermedia accidentada antes de regresar a la ciudad por las orillas del lago de Zúrich.

“El recorrido de la contrarreloj es muy largo. Primero hay una sección llana, luego una sección con algunas cuestas y luego la última parte es llana otra vez”, dijo Küng. “Así que hay que correrla en tres partes, y es una verdadera contrarreloj, ¿eh?”.

Una auténtica contrarreloj con muchos aspirantes de verdad, aunque Wout van Aert ha sido descartado por lesión y Josh Tarling y Filippo Ganna aún no han confirmado su presencia. El actual campeón Remco Evenepoel estará presente, por supuesto, al igual que Roglič, pero Küng advierte que no hay que prestar demasiada atención a quién estará o no estará presente.

“Tengo que centrarme en mí mismo”, dijo Küng. “Sé que habrá un grupo de alto nivel. Quizás falten uno o dos jugadores, pero eso siempre será así y siempre será difícil ganar”.

“Lo sé desde 2022, cuando vencí a todos los favoritos y luego me ganó Tobias Foss, que ese día nadie tenía en la lista de favoritos. Sé que siempre hay que esforzarse hasta el final y dar el máximo para ser campeón del mundo”.

Afrontando la carrera en ruta

Küng ya cuenta con dos títulos mundiales en relevos mixtos, que Suiza ganó en Wollongong y Glasgow, pero su participación en el intento de triplete en casa aún no está asegurada. La ausencia de Marlen Reusser pesará en la decisión, al igual que sus ambiciones para la carrera en ruta del domingo siguiente.

“Sin Marlen, nuestras posibilidades no son tan altas como de costumbre, así que ya veremos”, dijo Küng. “Pero seguro que en dos carreras estaré en la salida”.

Como es lógico, la contrarreloj domina la mente de Küng esta semana, pero también tiene un buen historial en la carrera en ruta. Después de todo, ganó el bronce en Yorkshire en 2019, así como el quinto puesto en la carrera de desgaste del año pasado en Glasgow.

A pesar de la enfermedad, también logró un sólido séptimo lugar en la carrera de ruta en los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que su ascenso en la Vuelta sugirió que no se dejará intimidar por los 4.400 m de ganancia de altitud en la carrera de ruta, que consta de siete vueltas sobre las subidas de Zürichbergstrasse y Witikon.

“Lo he visto en el pasado. He quedado tercero en el Mundial, el año pasado quedé quinto, sé cómo se hace, sé que en las carreras largas puedo hacerlo bien”, dijo Küng. “Primero me concentro en la contrarreloj, y luego hay una semana entre medias en la que puedo concentrarme en la carrera en ruta. Sin duda, la Vuelta fue la mejor preparación posible para la carrera en ruta, porque va a ser dura, con muchos metros de desnivel, pero no va a ser una carrera puramente de escaladores, así que es una preparación perfecta para ella”.

Tadej Pogačar ha confirmado su condición de favorito con su victoria en solitario en el Gran Premio Ciclista de Montreal, mientras que Evenepoel es otro claro contendiente, pero Suiza podrá contar con un equipo fuerte en Zúrich. Mientras que Küng y Mauro Schmid demostraron su gran forma en la Vuelta, Marc Hirschi ha disfrutado de una notable racha de victorias en sus últimas semanas en el UAE Team Emirates, acumulando cinco victorias consecutivas desde la Clásica de San Sebastián hasta el Memorial Marco Pantani.

“Es algo bueno que tiene nuestro equipo suizo, tenemos varias cartas para jugar”, dijo Küng. “Mauro Schmid también está en buena forma y junto con Marc vamos a tener varias opciones, eso es seguro. Así es como lo jugaremos. Si llega el momento de un mano a mano con Pogačar, será difícil, pero intentaremos aprovechar la oportunidad y aprovecharla”.