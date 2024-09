Un ciclista británico de 20 años se sincera brutalmente tras el cuarto puesto en la contrarreloj del Campeonato Mundial

Las contrarreloj pueden ser crueles, el reloj nunca miente. Tras terminar en cuarta posición, el británico Josh Tarling fue brutalmente honesto sobre su actuación en Zúrich, sus problemas tras los Juegos Olímpicos de París y los errores que cometió en las últimas semanas mientras intentaba superar quizás el momento más difícil de su joven carrera como corredor.

El galés de 20 años ganó el título europeo en 2023 y fue tercero en el Campeonato Mundial de Glasgow, 48 segundos más lento que Remco Evenepoel (Bélgica). Este año fue cuarto en el Campeonato Mundial de Ruta, pero 1:17 más lento que el belga.

Tarling venció a Stefan Küng (Suiza), Brandon McNulty (Estados Unidos) y Primož Roglič (Eslovenia) en Zúrich, pero eso no le sirvió de mucho consuelo.

“Estoy decepcionado, pero para ser honesto, es lo que puse. No hice lo suficiente antes, y obtengo lo que obtengo, ¿no?”, dijo Tarling. Noticias de ciclismo y Bicicletas Flobike después de la carrera, admitiendo abiertamente sus errores.

Tarling terminó cuarto en la contrarreloj de los Juegos Olímpicos de París, solo dos segundos más lento que el medallista de bronce Wout van Aert (Bélgica), a pesar de sufrir un pinchazo en las carreteras mojadas de París. Estaba al borde de las lágrimas y admitió que ha tenido dificultades después de los Juegos, culpándose erróneamente a sí mismo por tener dificultades para descomprimirse después de los Juegos.

“Todo salió mal después de los Juegos Olímpicos. No fue culpa de nadie más que mía. Me sentí un poco perdido y desorientado”, dijo Tarling.

“Realmente no sabía cómo afrontarlo”, añadió.

“Es la primera vez que hago grandes sacrificios por algo y luego no tienen un plan y me derrumbo un poco. Alejé a todos. Pero en retrospectiva, yo necesitaba a todos, no al revés”.

Tarling se convirtió en profesional con Ineos Grenadiers en 2023, con solo 19 años. Rápidamente demostró su talento, ganando el título europeo, el título británico de contrarreloj y otras dos contrarreloj.

Este año volvió a ganar el título británico y causó sensación en varias ocasiones, pero los Juegos Olímpicos eran su principal objetivo y así es como evalúa su segunda temporada.

“Hubo momentos en los que estuve en mucho mejor forma que el año pasado y dimos algunos pasos adelante. Pero luego di algunos pasos atrás al final de la temporada. Así que sí, algunos altibajos”, dijo Tarling sobre su temporada 2024.

La temporada y especialmente las últimas semanas han sido un proceso de aprendizaje doloroso.

“Para ser sincero, estoy harto de aprender, sólo quiero ser bueno. Ojalá el año que viene”, concluyó Tarling.