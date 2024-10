'Mi objetivo es estar en el podio, como en cada carrera', dice el campeón estadounidense

Lauren Stephens no tiene tiempo de inactividad después de competir en tres eventos en el reciente Mundial de Ruta en Zúrich, ya que hizo un corto viaje a Lovaina para representar al equipo de EE. UU. en la prueba de élite femenina en el Campeonato Mundial de Gravel UCI este fin de semana.

Stephens es uno de los varios corredores en la lista de salida que estaban programados para competir en Campeonatos Mundiales consecutivos, incluida la recién coronada campeona mundial de carreras en ruta Lotte Kopecky (Bélgica) y el campeón mundial sub-23 de ruta y campeón mundial de élite de ciclismo de montaña Puck. Pieterse (Países Bajos). Pero dijo que se tomó algo de tiempo para recuperarse entre eventos y se unió a sus compañeros de equipo para hacer una vista previa de los recorridos todoterreno para prepararse para la carrera del sábado.

“Me dirijo directamente a Bélgica después de la carrera en ruta. Pasaré la semana allí recuperándome y reconociendo el circuito del Gravel Worlds”, dijo Stephens. ciclismonoticias antes de competir en la contrarreloj individual, el relevo por equipos mixtos y la carrera en ruta en Zurich.

Las mujeres de élite correrán a lo largo de una ruta de 133 kilómetros entre Halle y Lovaina el sábado, el día antes de la carrera de 182 kilómetros de élite masculina el domingo.

Stephens a menudo se alinea en eventos de grava con salida masiva de igual distancia en los EE. UU., como Unbound Gravel 100, donde ganó este año, pero dijo que si bien las distancias de carrera y las reglas del evento son parte de una discusión más amplia cuando se trata de carreras de grava. , espera que la carrera femenina más corta y las categorías separadas para el Mundial ofrezcan grandes carreras en Lovaina.

“No estoy compitiendo contra hombres y no creo que importe compararme con ellos”, dijo Stephens. “La mejor distancia para las mujeres debe establecerse en función de tener una gran carrera femenina, no tiene nada que ver con qué distancia es buena para la carrera masculina. Hay muchos factores que hacen que nuestras carreras sean diferentes, pero esa es una discusión más amplia”.

Un aspecto de las reglas del Campeonato Mundial de Gravel UCI que Stephens apoya es el procedimiento de la parrilla de salida. Esto se cambió el año pasado a un sistema de puntos mediante el cual las posiciones se asignan en función de una acumulación de puntos acumulados durante los eventos de la Serie Mundial de Gravel y el Campeonato Mundial de Gravel del año anterior, junto con “el 50% de los puntos en las clasificaciones UCI de carretera, bicicleta de montaña”. cross-country (XCO), maratón de mountain bike (XCM) y ciclocross”.

“El campo está creciendo y volviéndose más competitivo cada año”, dijo Stephens. “Yo diría que la mejor mejora ha sido el procedimiento de la parrilla de salida, algo de lo que creo que muchas carreras podrían aprender”.

Stephens está familiarizado con algunos aspectos de la ruta, que formaron parte del Campeonato de Europa el año pasado. Pero por lo demás, gran parte del recorrido será una nueva tarea para ella y, con ascensos limitados, anticipa una carrera más rápida que poco a poco se desintegrará en el camino a Lovaina.

“Partes del recorrido se utilizaron el año pasado en los Campeonatos de Gravel de Europa y Bélgica, pero gran parte del recorrido aún no lo he visto. No hay subidas importantes como el año pasado, por lo que las cosas se irán descomponiendo lentamente durante toda la carrera”, dijo Stephens.

“La carrera será muy similar a las carreras clásicas con grandes batallas por estar al frente para comenzar cada sector todoterreno. Estoy imaginando una carrera de ciclocross de 4 horas”.

Se espera que un campo de alto calibre compita en el evento con 137 participantes y Stephens, que consiguió su segundo título nacional consecutivo, estará entre las favoritas.

El equipo de EE. UU. anunció inicialmente una alineación que incluiría diez corredores. Sin embargo, debido a la falta de apoyo financiero y de carreras por parte de la federación para este evento, varios ciclistas, incluidos Paige Onweller y Lauren De Crescenzo, optaron por no viajar al extranjero y, en cambio, permanecer en los Estados Unidos para competir en el evento final del Life Time Grand Prix.

Si bien Stephens decidió no comentar por qué sus compatriotas decidieron no competir en estos Mundiales de Gravel UCI, confirmó que había una diferencia en el nivel de apoyo de USA Cycling entre sus viajes a los Mundiales de Ruta y los Mundiales de Gravel.

Stephens ganó su segundo título nacional consecutivo en el Campeonato de Ciclismo de Gravel de EE. UU. en septiembre y también ganó Rattlesnake Gravel Grind, SBT GRVL y defendió el título femenino en Garmin Gravel Worlds en Nebraska.

Aunque no ha competido en un evento de las UCI Gravel World Series este año, su objetivo es terminar en el podio en Lovaina. Ha corrido en las dos ediciones anteriores del Campeonato Mundial de Gravel UCI, terminando sexta en 2023 y decimoquinta en 2022.

“Es muy difícil saber cuál es tu posición frente a los otros mejores corredores del Mundial. Hay algunas carreras de tierra UCI durante el año en las que participan algunos de los mejores corredores. Luego hay gente que nunca ha participado en un evento de tierra (UCI) ese año. , como yo, ¡presentate!” Stephens dijo cuando se le preguntó cómo cree que le irá en su tercera participación en el Gravel Worlds.

“Esa fue la forma más larga de decir que no tengo idea, pero mi objetivo es estar en el podio, como en todas las carreras”.