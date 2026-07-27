El esloveno finaliza cuarto en la etapa 20 tras ayudar a Isaac del Toro a asegurar el tercer puesto en la general

Ya casi está hecho. Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) cruzó la meta de la última etapa de montaña, celebrando no solo su casi lograda quinta victoria general, que iguala el récord, sino también su exitoso apoyo a su compañero de equipo Isaac del Toro para terminar tercero en París.

Pogačar ya había prometido después de la victoria del viernes que la segunda ascensión al Alpe d'Huez en la etapa 20 sería para ayudar al mexicano en el último y ultraduro recorrido por los Alpes, y cumplió con creces su palabra.

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ALPE D&apos;HUEZ, FRANCIA - 25 DE JULIO: (LR) El ganador general final, Tadej Pogacar de Eslovenia y - Jersey de líder amarillo e Isaac Del Toro de México - Jersey de mejor joven ciclista blanco y el ganador del tercer lugar celebran en la línea de meta durante el 113.o Tour de Francia 2026, etapa 20, una etapa de 170,9 km desde Le Bourg d&amp;apos;Oisans hasta Alpe d&amp;apos;Huez 1842m / #UCIWT / el 25 de julio de 2026 en Alpe d&amp;apos;Huez, Francia. (Foto de Luc Claessen/Getty Images)