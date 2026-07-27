El esloveno finaliza cuarto en la etapa 20 tras ayudar a Isaac del Toro a asegurar el tercer puesto en la general

Ya casi está hecho. Tadej Pogačar (UAE Emirates-XRG) cruzó la meta de la última etapa de montaña, celebrando no solo su casi lograda quinta victoria general, que iguala el récord, sino también su exitoso apoyo a su compañero de equipo Isaac del Toro para terminar tercero en París.

Pogačar ya había prometido después de la victoria del viernes que la segunda ascensión al Alpe d'Huez en la etapa 20 sería para ayudar al mexicano en el último y ultraduro recorrido por los Alpes, y cumplió con creces su palabra.

A pesar de tener el maillot amarillo en la espalda, Pogačar comenzó a trabajar para Del Toro en el Galibier, reduciendo el grupo de favoritos a solo los cinco mejores corredores de la general: él mismo, Del Toro, Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) y Lenny Martinez (Bahrain Victorious).

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Ese trabajo al frente del pequeño grupo general continuó en el último gran ascenso del Tour 2026, el Hors Categorie Col de Sarenne, hasta el punto en que Seixas, el principal rival por el podio, cayó y luego amplió la brecha en la cima.

Sin embargo, Del Toro estaba a punto de quebrarse y en la última subida brutalmente empinada pero corta a Alpe d'Huez, con el maillot amarillo casi seguro, Pogačar incluso dejó alejarse al segundo clasificado, Evenepoel.

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El gesto de 'Toro' que tanto él como Del Toro hicieron cuando el dúo de los Emiratos Árabes Unidos cruzó la meta dejó claro que si el domingo se tratará de la quinta victoria de Pogačar en el Tour, el sábado se tratará de sus compañeros.

“Es difícil explicar cuánto significa para mí que él también esté en el podio; lograrlo es algo inimaginable”, dijo Pogačar después. “Podemos estar realmente orgullosos de lo que hicieron todos los muchachos; estoy muy feliz por él”.

“Siempre aprecié el trabajo de mis compañeros de equipo; los elogio por lo mucho que trabajan para mí, lo mucho que se arriesgan y durante las últimas tres semanas, han trabajado duro todos los días”.

“Hoy, cuando Juan (Ayuso – Lidl-Trek) estaba delante, tenía mucho miedo de que hubiera encontrado sus buenas piernas y tal vez perdiéramos el maillot”, explicó Pogačar, diciendo que temía que el aspirante español a la clasificación de mejor corredor joven finalmente hubiera podido cambiar las cosas después de algunos días malos con una escapada tardía hacia la gloria.

“Así que me comprometí con Isaac y me di cuenta nuevamente de lo importantes que son mis compañeros de equipo. Les tengo un enorme respeto y lo mucho que hacen por este objetivo.

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“El mundo del ciclismo no se da cuenta de lo importante que es el equipo y de lo difícil que es para un equipo competir por el maillot amarillo y el maillot blanco.

“Hoy he vuelto a ver cómo son mejores que la mayoría de los campeones, cómo lo dan todo al equipo. No puedo explicar lo agradecido que estoy”.





En el caso de Del Toro, parte de los Emiratos Árabes Unidos desde 2024, Pogačar dijo que habían hecho clic desde que se unió al equipo. Cuatro años más joven que el esloveno, está claro que ha tomado a Del Toro bajo su protección, ya sea reprendiéndolo de buen humor por ir demasiado rápido en la etapa 6 del Tourmalet, o simplemente enviándole mensajes para que ataque, como lo hizo en la etapa del Giro de Italia de 2025 a través del sterrato.

“Siempre ha estado ahí para mí al 100%, podría haber buscado su propia oportunidad en Strade”, ganada por Pogacar pero con Del Toro tercero detrás de Seixas, “o podría haber ido al Giro o la Vuelta”, dijo Pogačar.

“Pero él está aquí en el Tour, se comprometió con el objetivo más importante: ganar el amarillo. Y hoy tiene la camiseta blanca y el podio, así que estoy muy feliz por él”.

Pogačar siguió dando consejos a Del Toro hasta la meta de la etapa 20 del Tour, como explicó cuando un periodista le preguntó qué le había dicho al mexicano en los últimos metros.

“Le dije 'no te olvides de pedalear', porque los últimos 200 metros eran bastante empinados, todavía tenemos que llegar a la meta”, explicó Pogacar.

“Pero ahora digo que, incluso si no ganáramos la etapa, hoy ganó el espíritu de equipo”.

Con Alpe d'Huez detrás de la carrera y solo queda un día de carrera, en gran parte ceremonial, Pogačar está a punto de celebrar su propia cita con la historia, convirtiéndose en apenas el quinto corredor en ganar cinco Tours. Y lo hace con una ventaja actual de 6:30, 2:06 más que su ya notable diferencia general de 4:24 el año pasado sobre el subcampeón de la general Jonas Vingegaard y 13 segundos más que su ventaja de 6:17 sobre el mismo corredor en 2024.

Sin embargo, el esloveno atribuyó la ampliación de la diferencia con sus rivales a la experiencia y a “afrontar las cosas de otra manera” más que a una mejora de su condición física.

“Debo decir que este año no sentí que me estuviera volviendo mucho más fuerte desde 2024”, dijo. “Los números están ahí, pero tengo más experiencia; las pequeñas cosas todavía están mejorando

“Tal vez los números sean los mismos, pero los detalles cuentan. Mi estado de ánimo y mis emociones, ahí es donde estoy mejorando mucho. Por eso viajo bien este año”.

Sin embargo, como señaló, la carrera no termina hasta que el Tour cruce la línea de meta final el domingo por la noche, y eso aún no sucedería en 2026.

“Esperemos hasta París y entonces podremos celebrar; todavía nos quedan 90 kilómetros (en la etapa 21)”, concluyó. “Estoy impaciente por llegar allí”.