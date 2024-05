“Es una locura el talento que tiene”, dice el galés sobre el líder dominante de la carrera, Pogačar

Geraint Thomas 'celebró' su 38 cumpleaños luchando por el podio del Giro de Italia en la subida al Monte Grappa y se hizo un regalo importante al defender su tercer puesto en la general.

El domingo en Roma, Thomas terminará el Giro de Italia en el podio por segundo año consecutivo. El año pasado perdió la carrera ante Primož Roglič en la última contrarreloj. Este año es tercero en la general, a 10:24 de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y a sólo 28 segundos de Dani Martínez (Bora-Hansgrohe).

Thomas está empezando a sentir su edad y su 18ª temporada al más alto nivel, pero estaba, con razón, orgulloso de lo que es su 20º Gran Vuelta, su 17º Gran Vuelta y su quinto podio.

“Todo el mundo siempre ha estado hablando de mi edad desde hace bastante tiempo, y nunca he visto tanto alboroto. Pero ahora tengo 38 años y soy bastante mayor para ser un ciclista profesional. Ahora siento cada uno de mis 38 años”, admitió Thomas después de cruzar la meta en Bassano del Grappa.

“Para ser honesto, me sentí bastante normal durante todo el día, especialmente antes de la subida. Pensé un poco: 'Oh, este podría ser un cumpleaños terrible', pero logré reagruparme y en realidad estuvo bien”.

Thomas ha estado enfrascado en una batalla con Martínez por el segundo lugar desde el primer final de montaña en Otropa en la etapa 2. Perdió algunos segundos preciosos en la contrarreloj de la etapa 7 hacia Perugia, pero los recuperó en la contrarreloj del lago de Garda de la etapa 14. Martínez lo superó en la etapa 16 y fue un poco más fuerte en Monte Grappa, pero Thomas realizó una carrera calculada y experimentada para ubicarse tercero en la general el domingo.

No se arrepintió.

“No, en absoluto”, dijo. “Creo que durante toda la carrera, tanto yo como el equipo, hemos hecho lo mejor que hemos podido. Hemos pilotado bien, no podía hacer nada más para adelantar a Danny. Es un gran viaje para él”.

“En la subida tuve que dejar ir a los chicos cuando UAE se encendió y Pog lo hizo, simplemente porque no podía ir con ellos. Tuve que andar a mi propio ritmo. Afortunadamente, estuve con Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale) y su compañero de equipo, quienes hicieron un muy buen viaje hasta la cima.

“Sabía que me gustaría tener dos medios minutos sobre Antonio Tiberi, así que no quería volverme loco en el descenso. Fue agradable cerrarlos para poder relajarme un poco más”.

Thomas terminó en el grupo perseguidor delantero que llegó a la meta 2:07 detrás de Pogačar. El galés aceptó durante mucho tiempo que Pogačar estaba en otro planeta y nunca intentó competir contra él.

“Apuesto mucho dinero a que Pogačar no correrá cuando tenga 38 años, así que al menos tengo eso”, dijo Thomas con un ligero consuelo, admitiendo que Pogačar es el mayor talento que ha visto durante su carrera. larga carrera.

“Es el mejor con el que he corrido y he corrido con muchos buenos muchachos”, explicó Thomas. “También es muy versátil y agresivo durante todo el año. No es sólo como yo, durante un par de meses al año en los que estás bien. Es una locura el talento que tiene”.

Thomas y Pogačar se enfrentarán en el Tour de Francia. Pogačar persigue un histórico doblete Giro-Tour. Thomas tiene otras cosas en mente antes de julio.

“Jonas Vingegaard es el único que realmente está al mismo nivel que él, pero aún está por verse cómo es”, dijo Thomas sobre el danés después de su terrible accidente y sus lesiones pulmonares. “Pero siempre hay una posibilidad, es una carrera ciclista pero por puro talento físico es único.

“No estoy pensando en el Tour, sólo quiero tomar una buena cerveza fría para mi cumpleaños”.