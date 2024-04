La velocista del SD Worx-Protime fue superada en la línea por un rápido cierre de Marianne Vos

Cuando levantó los brazos justo antes de la meta, Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) pensó que había ganado la Amstel Gold Race femenina, después de una edición recortada en la que sorprendió al poder aguantar los ataques de las pegadoras en el Cauberg. . Sin embargo, Marianne Vos (Team Visma-Lease a Bike) lanzó su bicicleta a la meta, llevándose la victoria y empujando a Wiebes al segundo lugar.

Wiebes estaba comprensiblemente molesta después de perderse lo que habría sido una incorporación valiosa y algo inesperada a su palmarés por su propio error.

“Es una sensación terrible. Y fue tan estúpido. Bueno, es una buena lección y espero que no vuelva a suceder la próxima vez”, dijo Wiebes a la emisora ​​holandesa NOS después de ser consolada por sus compañeros de equipo.

Hasta los últimos metros todo había ido según lo previsto para Wiebes y SD Worx-Protime. Lotte Kopecky y Blanka Vas habían perseguido a la escapada, y después de que se formara un grupo de 22 ciclistas en Cauberg, Demi Vollering se mantuvo unido para permitir que Wiebes acelerara.

“Cuando se fue Longo Borghini, yo ya estaba a la izquierda de su rueda. De hecho, casi me empujó contra las barreras, pero pude pasar de alguna manera. Por eso me concentré demasiado en mi derecha y no vi venir a Marianne”, dijo Wiebes.

“Al final vi a Marianne y pensé, 'oh, tal vez no después de todo'. Normalmente corro hasta la meta, pero Marianne me sorprendió”, continuó.

Una semana después de ganar la Paris-Roubaix Femmes, Kopecky trabajó para Wiebes durante la carrera y luego se solidarizó con su compañera de equipo.

“Esto es realmente duro, especialmente para Lorena. Hablaremos de ello en el autobús. A los mejores les ha pasado. Probablemente no duerma bien esta noche, pero tal vez podamos reírnos de ello dentro de unas semanas”, dijo Kopecky a la emisora ​​flamenca Sporza.

Con su celebración prematura, Wiebes se une a jugadores como Erik Zabel y Julian Alaphilippe, quienes han perdido carreras de manera similar en el pasado, y luego está Lucy Kennedy, quien sabe exactamente lo que se siente cuando Vos la deshace después de su celebración temprana en el Giro d'Italia Internazionale Femminile en 2019.

“Afortunadamente, mis compañeros de equipo estuvieron ahí para mí después de la meta. Demi Vollering inmediatamente dijo: 'Esto te dará aún más hambre'”, dijo Wiebes en un comunicado de prensa del equipo. “Esta es una carrera que realmente me gustaría tener en mi récord. Espero poder tomar revancha el año que viene”.