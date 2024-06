“Realmente creí que podía ganar esta etapa” No hay objetivos generales para el piloto suizo, centra la atención en las oportunidades futuras en la carrera de cuatro días

Cuando Élise Chabbey (Canyon-SRAM) atacó justo antes de la cima del Col de la Croix, algunos pudieron haber pensado que la escaladora suiza solo buscaba los puntos de montaña. En cambio, Chabbey continuó su ataque en el descenso y lo convirtió en un recorrido en solitario de 50 kilómetros, siendo alcanzada a sólo 1,3 km de la meta.

Cuando se le preguntó sobre sus objetivos en la etapa, Chabbey dejó en claro que el maillot de montaña no estaba en su mente, reiterando sus comentarios similares antes del Tour de Francia Femenino del año pasado.

“El maillot de montaña no es un objetivo en sí mismo. El plan siempre fue intentar llegar temprano, intentar crear una escapada que pudiera llegar más lejos y tal vez ayudar a mis líderes en la final. Pero estaba solo; En la bajada, simplemente aceleré a fondo y luego, en la parte plana, tuve la ventaja. Entonces pensé: 'Está bien, ahora voy a por ello'”, dijo Chabbey. ciclismonoticias.

Ella sola construyó una brecha considerable y, aunque todavía estaba corriendo en un papel de apoyo en su mente, los pensamientos de Chabbey eventualmente se dirigieron hacia la victoria de etapa.

“Cuando tenía tres minutos al final de la última subida, pensé: 'tal vez pueda llegar lo más lejos posible y, en caso de que me atrapen, puedo intentar ayudar a mis líderes'. Pero no esperaba que me atraparan tan tarde y al final realmente creí que podía ganar esta etapa”, dijo.

“Así que, por supuesto, estoy muy decepcionado por no haberlo logrado, pero estuvo cerca y todavía espero tener más oportunidades en los próximos días”.

El piloto de 31 años es tercero en la general tras la primera etapa, a 46 segundos de Demi Vollering (SD Worx-Protime). Pero su forma de pensar no ha cambiado y, en lugar de intentar consolidar un buen resultado general en la contrarreloj de la etapa 2, su objetivo es ganar la etapa.

“El objetivo para mí nunca fue estar en la general. Así que, aunque quede tercero, no creo que la crono me convenga. Creo que seguiré con mi plan y quiero ir más allá para tal vez ganar la etapa 3 o 4”, finalizó Chabbey.