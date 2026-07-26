La etapa 21 en París tendrá sólo 89 kilómetros en lugar de los 133 previstos, pero las vueltas al circuito de Montmartre no se verán afectadas.

La etapa final del Tour de Francia 2026 se vio interrumpida debido a la falta de agentes de seguridad, que han sido desplegados para combatir los incendios forestales que azotan todo el país.

Los organizadores de la carrera, ASO, anunciaron el sábado por la tarde que la final del domingo en París se reducirá de los 133 kilómetros previstos a una distancia de sólo 89 kilómetros.

Los corredores completarán dos vueltas adicionales a los Campos Elíseos, pero las tres vueltas al circuito por encima de Montmartre se mantienen.

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“Dado que numerosos incendios forestales afectan actualmente a Francia, especialmente a la región de Gironda, los servicios de emergencia están plenamente movilizados para combatir los incendios, mientras que las fuerzas de seguridad internas trabajan para asegurar las zonas afectadas y proteger a la población”, se lee en un comunicado de los organizadores de la carrera.

“A la luz de esto, el Ministerio del Interior ha decidido redesplegar una parte de las fuerzas de seguridad interna inicialmente movilizadas para garantizar la seguridad durante la etapa final del Tour de Francia, con el fin de reforzar los esfuerzos de respuesta en las zonas afectadas por los incendios forestales.

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“En espíritu de solidaridad nacional con las regiones y poblaciones afectadas, se ha decidido adaptar el recorrido de la última etapa entre Thoiry y París el domingo 26 de julio de 2026”.

Como resultado, se ha cortado la salida en Thoiry y la etapa se desarrollará exclusivamente en París. Los aficionados en Thoiry aún podrán ver la caravana y ver a los corredores en la presentación de los equipos, pero los corredores luego regresarán a los autobuses de sus equipos y serán conducidos a la capital francesa para comenzar la etapa de verdad.

Se han añadido dos vueltas a los famosos Campos Elíseos a la ruta para aumentar la distancia, pero la característica clave de la etapa, Montmartre, permanece sin cambios. Hace 12 meses, la subida y bajada empedrada en el norte del centro de París revolucionó la etapa final, y se completarán las tres vueltas previstas.

Sin embargo, este año hay algunos kilómetros adicionales entre el descenso y la meta, abriendo un poco la carrera después del solo de Wout van Aert el año pasado. Este cambio fue planeado originalmente y no forma parte del rediseño del nuevo escenario.

Los tiempos de la general se neutralizaron el año pasado debido a la lluvia, y con más lluvias pronosticadas en París el domingo, queda por ver si se implementan las mismas medidas de seguridad una vez más.

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La etapa finalizará a las 19:45 hora local.

“El prefecto de policía y el director del Tour de Francia elogian la dedicación de todos los involucrados en la lucha contra los incendios forestales y expresan su total solidaridad con las comunidades afectadas”, se lee en el comunicado.

“Agradecen a los corredores, a los equipos, a las autoridades locales, a los socios y al público su comprensión ante estas medidas excepcionales que la situación hace necesarias”.