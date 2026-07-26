La etapa 21 en París tendrá sólo 89 kilómetros en lugar de los 133 previstos, pero las vueltas al circuito de Montmartre no se verán afectadas.

La etapa final del Tour de Francia 2026 se vio interrumpida debido a la falta de agentes de seguridad, que han sido desplegados para combatir los incendios forestales que azotan todo el país.

Los organizadores de la carrera, ASO, anunciaron el sábado por la tarde que la final del domingo en París se reducirá de los 133 kilómetros previstos a una distancia de sólo 89 kilómetros.

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