Después de recorrer los pasillos de Frankfurt, aquí hay cinco bicicletas que agregaron un toque fresco a la ola de calor

Eurobike ha vuelto. Aunque no como yo ni muchos otros lo recordamos.

En un momento, parecía que el programa no continuaría en absoluto, pero al final regresó, aunque en una capacidad mucho menor, y todavía había mucha tecnología nueva en exhibición para ver.

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