Después de recorrer los pasillos de Frankfurt, aquí hay cinco bicicletas que agregaron un toque fresco a la ola de calor

Eurobike ha vuelto. Aunque no como yo ni muchos otros lo recordamos.

En un momento, parecía que el programa no continuaría en absoluto, pero al final regresó, aunque en una capacidad mucho menor, y todavía había mucha tecnología nueva en exhibición para ver.

El evento ahora utiliza sólo tres salas e incluso éstas estaban lejos de estar llenas, en comparación con siete o más en años anteriores. Como alguien que ha asistido al espectáculo de forma intermitente durante quince años, esto me pareció bastante melancólico. Es un evento del que a todos les gusta quejarse, pero siempre fue una gran oportunidad para reunirse con el resto de la industria de todo el mundo en un solo lugar. Por desgracia, los tiempos cambian, pero a pesar de esto, todavía se mostraban algunas cosas geniales.

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Después de recorrer los pasillos, aquí están mis cinco aspectos más destacados.

1. Nuevo Cañón Aeroad CFR

Canyon no tuvo reparos en presentar su última bicicleta de carreras, la Aeroroad CFR. “La bicicleta del Tour de Francia más rápida que puedas comprar”. Esa es una línea promocionada por muchos fabricantes de bicicletas aerodinámicas, pero esta al menos está respaldada por los resultados de las pruebas de la revista Tour que la colocaron por debajo de la elusiva barrera de los 200W y la sitúan por delante de todo lo demás actualmente en el pelotón profesional. Sin embargo, el tiempo dirá qué tan bien le irá en nuestras propias pruebas; mantén los ojos bien abiertos.

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Sin embargo, llamarla bicicleta nueva parece un poco exagerado, ya que todos los cambios y mejoras provienen del uso de un manillar diferente. Ahora cuenta con compatibilidad UDH (Universal Derailleur Hanger) y también hay más opciones de tijas de sillín disponibles, lo que hace que sea mucho más fácil conseguir el ajuste ideal.

El manillar ha sido utilizado por Mathieu van der Poel y sus compañeros de equipo durante toda la temporada y está disponible en el mercado de repuestos por £ 598, en caso de que desee actualizar su Aeroroad actual.

Se dice que el pegadizo título CP0053 es 120 g más liviano que la versión saliente y ahorra dos vatios, con un diseño de barrido hacia adelante y gotas acampanadas. Canyon hace algunas afirmaciones elevadas sobre cuánto le ahorra al ciclista esta nueva barra, afirmando que la posición inferior más larga podría ahorrar hasta 24 vatios (suponiendo, por supuesto, que la posición inferior funcione para usted y pueda permanecer en ella, lo cual no es una tarea fácil para la mayoría de nosotros).

2. El corredor de gravel anónimo de Ridley

El prototipo de esto fue visto por primera vez en Traka por nuestro propio Will Jones en abril, y ahora parece mucho más cercano a estar listo para producción, exhibido con orgullo en el stand de Ridley. Suponemos que será el nuevo Kanzo, pero aún no tiene un nombre oficial.

Es una bestia de aspecto sorprendente y cumple todos los requisitos de los corredores de gravel actuales. Aero, amplio espacio libre para neumáticos (aparentemente hasta 58 mm), espacio para guardar el cuadro y una posición agresiva similar a la de las bicicletas de carretera de alta gama. La bicicleta de exhibición presentaba SRAM Force 1×13 (¿alguien todavía usa un plato doble en grava?) Y tenía una elegante guía de cadena Wolf Tooth, así como una elegante cabina Forza de una sola pieza con una posición de palanca estrecha y caídas ensanchadas. Las ruedas también parecen nuevas, con llantas profundas y base interna de 27 mm, bujes equipados con CeramicSpeed ​​y radios de carbono. Se llaman Forza Sikonros y podrían ser una opción buena y rápida con neumáticos más anchos.

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3. Eddy Merckx 525R

En el mismo stand estaba el Eddy Merckx 525R, que adopta un enfoque completamente diferente para ir rápido. Tiene muchas de las cosas que esperarías, como un ahorro de nueve vatios con respecto al original, espacio libre para neumáticos de 34 mm y un peso de cuadro de menos de un kilo. Pero lo que hace que esto sea interesante es su enfoque para ajustar la geometría.

Al aumentar el ángulo del asiento y elevar la pila, han creado una bicicleta aerodinámica que aún permite al ciclista adoptar una posición aerodinámica, pero que es mucho más cómoda de sostener para nosotros, simples mortales. Aquí se está produciendo una manipulación inteligente de la geometría y también un buen uso de las regulaciones revisadas de la UCI, lo que significa que han movido la posición del sillín más hacia adelante para abrir el ángulo de la cadera, lo que se está convirtiendo en una forma cada vez más común de ser más rápido en la bicicleta.

En otros lugares, verás características aerodinámicas comunes en muchas otras bicicletas, como un tubo de dirección profundo y formas de tubos aerodinámicos en todas partes, pero combinadas con su nueva versión de la geometría de ajuste, esta podría ser una de las sorpresas de todas las bicicletas aerodinámicas de última generación.

4. Megamo sobre

Avinox, el brazo de bicicletas eléctricas de DJi, llamó mucho la atención este año con su nuevo concepto de motor, que combina un motor de bicicleta eléctrica y una caja de cambios, pero fue el uso de su actual motor de segunda serie en el Megamo Upon lo que me llamó la atención.

La mayoría de las bicicletas de carretera eléctricas abordan el motor de la misma forma, intentando ocultarlo lo máximo posible. Tanto en términos de apariencia como de función, pero el Upon es diferente. En cuanto a la apariencia, Megamo ha hecho un muy buen trabajo al empaquetar el motor de máxima potencia y la batería de 600 Wh. Todavía se puede decir que es una bicicleta eléctrica a primera vista, pero está lejos de las primeras monstruosidades de las que solía estar llena la Eurobike.

Sin embargo, es en el poder donde difiere mucho. Normalmente, las marcas de bicicletas especificarán una versión más liviana con menos torque o un motor específico diseñado para brindar una sensación más suave en las bicicletas eléctricas con barra abatible. La idea es que realmente no notes el motor y aun así sientas que es tu esfuerzo el que te impulsa hacia adelante, una ayuda más suave que la que encontrarías en una e-MTB de máxima potencia, por ejemplo. Pero no aquí. Utiliza el mismo motor de alta potencia que su línea MTB y ofrece hasta 1500 vatios de potencia máxima.

Yo diría que tenga cuidado con Jasper Philipsen, pero el suyo está limitado a 25 km/h en Europa, así que no espere dominar ningún sprint. Sin embargo, debería facilitar las subidas empinadas. Es un enfoque interesante y al que hay que prestar atención.

5. El nuevo prototipo de gravel GTG de Gusto

Y, por último, una bicicleta de una marca de la que quizás no hayas oído hablar, pero que seguramente conocerás si la condujera alguien en su juventud.

Gusto es una marca taiwanesa que ofrece bicicletas de carretera de gran valor, pero a diferencia de muchas otras, ha estado involucrada en la escena de las carreras europeas durante algún tiempo, patrocinando a un tal Tadej Pogačar cuando se unió por primera vez al pelotón. De hecho, ahora patrocina personalmente al equipo de segunda división que todavía maneja las motos Gusto.

La marca exhibió una nueva bicicleta de gravel afuera bajo un calor sofocante. Los detalles fueron un poco escasos, pero parecía que seguía muchas de las estéticas y detalles que se encuentran en su bicicleta de carretera actual, la GTR, y agregaba todas las características que esperarías de una bicicleta de gravel; mucho espacio libre para los neumáticos, una cabina de una sola pieza y una posición adecuadamente agresiva, y también algunas ruedas nuevas específicas para grava.

La marca dice que espera lanzar la bicicleta por completo a finales de este año, pero si se tiene en cuenta su autonomía en carretera, esperaría que tuviera un manejo ágil y un precio extremadamente bueno.