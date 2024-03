‘¡No, Tim Declercq no nos hizo perder la carrera hoy! Estaba un poco sobrevalorado después de la etapa”, dice el belga tras la contrarreloj por equipos

Remco Evenepoel arremetió contra su ex compañero de equipo Tim Declercq (Lidl-Trek) por retrasar a Soudal-QuickStep durante la contrarreloj por equipos de la etapa 3 en París-Niza.

Evenepoel dijo que Declercq perdió tiempo de su equipo en una de las curvas cerradas del recorrido de 26,9 km, pero que él no fue la razón por la que perdieron ante el UAE Team Emirates después de liderarlos a mitad de camino por 17 segundos.

Al final, fue el clima lo que más afectó al equipo belga y a cada equipo que comenzó en la segunda mitad de la etapa 3, con la lluvia y el viento haciendo mucho más difícil mantener la velocidad al tomar las curvas en el camino a Auxerre. .

“Él (Declercq) siguió delante de nosotros en una curva técnica y no se apartó del camino”, dijo un frustrado Evenepoel a esporza y HLN después de la etapa.

“Un agradecimiento para él. Eso fue realmente desagradable. Puede que Tim haya sido un ex compañero de equipo, pero no se hace algo así. ¿Lo hizo a propósito? Espero que no, pero es posible”.

Evenepoel recurrió a su página de Strava una vez que el polvo se hubo asentado en el escenario, retirando cualquier culpa que había echado a Declercq en el calor del momento y confirmando que fueron las malas condiciones las que lo habían obstaculizado a él y a su equipo.

“¡Buen trabajo de parte de todos nosotros! Un poco desafortunado con las condiciones climáticas, pero eso también es parte de nuestro hermoso deporte”, escribió Evenepoel.

“¡Y no, Tim Declercq no nos hizo perder la carrera hoy! Estaba un poco sobrevalorado después de la etapa y no quiero culparlo por interponerse un poco en nuestro camino. El comisionado debería haberle advertido para que supiera que nos estábamos acercando a él”.

Desde entonces, Declerq ha hablado con El Nieuwsblad y confirmó que Evenepoel ya le había pedido disculpas personalmente, pero que estaba decepcionado de que su ex compañero de equipo pudiera pensar que posiblemente fue a propósito.

“No fue intencional, pero puede suceder, pero no veo qué podría hacer al respecto”, dijo Declercq.

“En principio ese auto debería haberme dicho: están ahí. Entonces me habría hecho a un lado porque esto es lo último que haría. Remco debería conocerme como persona y que nunca haría algo así a propósito”.

Evenepoel y compañía estaban bien encaminados para ganar la etapa en el control de tiempo intermedio, marcando 18:55, 17 segundos más rápido que los eventuales ganadores de la etapa, el UAE Team Emirates.

Pero una vez que entraron en la sección de barrera y llegaron a la meta, el reloj estaba a punto de ponerse rojo y Evenepoel estaba perdiendo tiempo frente a sus rivales de la general en el equipo emiratí: João Almeida, Brandon McNulty, Jay Vine y Finn Fisher-Black.

“Teníamos una ventaja de 20 segundos sobre los Emiratos Árabes Unidos en el punto intermedio y difícilmente se puede perder tiempo en el descenso. Pero es simple: ha llovido y el viento ha cambiado”, dijo Evenepoel.

“Hay algunas curvas técnicas en los últimos kilómetros. Si puedes tomarlos a toda velocidad, te ahorrarás de 4 a 5 segundos por curva. Hoy no nos fue bien. Si ves que superamos a todos en la primera parte de la contrarreloj, demuestra que nuestro equipo es súper bueno”.

Sin embargo, el entrenador de Soudal-QuickStep y DS Koen Pelgrim admitió que había algo más que unas pocas curvas mojadas, y aún quedaban más análisis por hacer después de que terminaron 22 segundos atrás en la línea de meta, con casi 40 segundos en 13 kilómetros. .

“La lluvia nunca juega a tu favor. Entonces, de todos modos, pierdes tiempo en las curvas, pero no la cantidad de segundos que perdemos ahora ante el ganador, los Emiratos Árabes Unidos. Así que no podemos culpar sólo al clima”, dijo Pelgrim. esporza.

A pesar de la pequeña decepción para Evenepoel, logró ganar mucho tiempo frente a algunos de sus rivales más cercanos que luchaban por el título general en París-Niza.

Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) también perdió tiempo bajo la lluvia y ahora está a 36 segundos del belga de cara a la primera etapa de montaña de mañana.

Su equipo Bora-Hansgrohe estaba dos segundos por detrás de Soudal-QuickStep en el control intermedio, pero se desvaneció cuando solo quedaban tres corredores para completar la segunda mitad.

“De hecho, estamos ganando tiempo con todos los equipos que han corrido en las mismas condiciones”, dijo Pelgrim con sentimientos encontrados después de un día extraño sobre lluvia en la París-Niza.

“En ese sentido, sacamos lo mejor de nuestra carrera”.