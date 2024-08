El esloveno 'lo pasó mal' y no pudo aprovechar el triunfo de la etapa 8 para distanciarse de sus rivales en Sierra Nevada

La montaña rusa de la Vuelta a España de Primoz Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) no mostró señales de disminuir el domingo, ya que la estrella eslovena no logró producir los ataques ampliamente esperados en la etapa de montaña más dura de la carrera hasta la fecha.

Tan solo 24 horas antes, Roglič había protagonizado una serie de ataques cuesta arriba en la etapa 8 hacia Cazorla para conseguir su segunda victoria en la cima y recuperar casi un minuto completo respecto al líder de la carrera, Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale).

Pero en lugar de continuar donde lo dejó, en el terreno mucho más desafiante de Granada, Roglič no solo no logró superar a O'Connor sino que no respondió cuando la amenaza de la clasificación general Enric Mas (Movistar) atacó en la subida crucial del Alto de Hazallanas.

El movimiento de Mas se vio frenado en el largo y rápido descenso de vuelta a Granada y en la llegada, pero el esloveno explicó más tarde que su persistente lesión de espalda por su accidente en el Tour de Francia le había dado problemas y que, sobre todo, “no tenía piernas”.

Cuando se le comentó al triple ganador de la Vuelta a España que su inesperado papel pasivo en Hazallanas había sido una señal inequívoca de que estaba sufriendo, manteniéndose cerca de la parte trasera del grupo de media docena de perseguidores detrás del solitario escapado Adam Yates (UAE Team Emirates), Roglič estuvo de acuerdo rápidamente.

“Sin duda. Lo pasé muy mal”, dijo. “Estoy feliz de que haya terminado y de que mañana sea día de descanso”.

El líder del Red Bull-Bora-Hansgrohe no se comprometió con los riesgos de dejar que Adam Yates (UAE Team Emirates), una amenaza para la clasificación general, recupere tanto tiempo.

“No sé todos los resultados, así que es difícil comentar todo, quién está dónde, qué está dónde”, dijo. “Tampoco tengo idea de dónde terminé. Solo quiero refrescarme y tomar algo”.

La incertidumbre de Roglič sobre la situación en la general probablemente se resolverá cuando vea en el marcador que sigue en el segundo puesto de la general, a 3:53 de O'Connor, que recortó cuatro segundos al esprintar por el tercer puesto en Granada. Roglič incluso vistió el maillot de la clasificación de la montaña en la novena etapa, pero al final lo perdió ante Adam Yates.

Pero las grandes incógnitas sobre su estado de salud, justo cuando estaban a punto de desaparecer tras su espectacular actuación en Cazorla, han vuelto a crecer hasta niveles inesperados. En lugar de recuperar tiempo con O'Connor, las diferencias se mantuvieron estables en la etapa de Sierra Nevada. Si Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) perdió aún más terreno y João Almeida (UAE Team Emirates) abandonó por completo, otros aspirantes a la general como Yates y Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) retrocedieron en la dirección opuesta, y rápidamente.

Quedan dos semanas de Vuelta, pero Roglič no ha podido hacer lo que se esperaba y ha dejado la carrera fuera de su alcance en Sierra Nevada. Lo que ocurra a partir de ahora es una incógnita, y lo que Roglic pueda conseguir finalmente sigue siendo igualmente incierto.