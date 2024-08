“El objetivo sería perder el menor tiempo posible en las tres primeras etapas, luego las piernas hablarán al final”, afirma el francés aspirante al FDJ-Suez

La carrera hasta la cima de La Laguna Negra en La Vuelta Femenina en mayo fue un momento para recordar para Évita Muzic (FDJ-SUEZ). La ciclista francesa no solo logró una espectacular victoria de etapa, sino que también superó a Demi Vollering (SD Worx-Protime).

Eso le ha dado esperanza mientras la atención se centra en el Tour de France Femmes, donde se desarrollarán los pedaleos decisivos finales en las legendarias horquillas de L'Alpe d'Huez.

Muzic competirá junto a Uttrup Ludwig, Grace Brown, Coralie Demay, Loes Adegeest, Amber Kraak y Léa Curinier en el FDJ-Suez Tour de France Femmes.

La carrera de este año puede comenzar en los Países Bajos y atravesar Bélgica en las etapas iniciales, pero finalizará en territorio local para Muzic, quien ha sido una de las principales esperanzas francesas para el evento desde que comenzó esta encarnación hace tres años.

Las últimas tres etapas llevan la carrera de regreso a Francia y se dirigen a los Alpes por primera vez, ofreciendo un último día que corona el Col du Glandon clasificado HC antes de presentar la prueba final del Alpe d'Huez.

La combinación puede ser la pesadilla de un velocista, pero para Muzic la oportunidad de conseguir una victoria en la cima de esa subida, particularmente si puede ser una que le permita obtener el amarillo, es el santo grial.

“Soñaba con Alpe d'Huez en el Tour de Francia”, dijo Muzic antes de la carrera.

“Sin duda, en mi sueño quiero ganar en la cima del Alpe d'Huez. Pero lo importante serán las piernas.

“Creo que no será una sorpresa que las piernas realmente hablen, y espero estar bien allí y hacer el mejor resultado para el equipo y para mí, por toda la preparación que he hecho”.

Esa preparación para Muzic ha sido intensamente concentrada, con la ciclista entrenando en altura con el equipo mientras muchas de sus rivales estaban en París en los Juegos Olímpicos.

Perderse el evento que se realiza una vez cada cuatro años, ya que se lleva a cabo en su país de origen, fue sin duda un golpe, pero uno que tuvo sus ventajas dado que la carrera que pasa por su región natal en las etapas 6 y 7 siempre iba a ser su objetivo principal.

“Al principio me sentí decepcionada por no poder asistir a los Juegos Olímpicos, especialmente porque eran en París”, dijo Muzic. “Y sí, primero pensé en ir allí, pero después me concentré en el lado positivo de esta decisión y creo que es mejor para la preparación”.

Esa preparación es muy importante este año. En 2022 quedó octava en la general, pero tuvo que abandonar por enfermedad antes de competir en las montañas en 2023. Muzic tiene grandes objetivos para el Tour de 2024 después de una temporada que hasta ahora le ha dado todas las razones para creer que puede lograrlos, incluida su victoria ante Vollering en La Vuelta Femenina.

“Fue realmente genial ganar, especialmente delante de Demi, y ahora tengo mucha más confianza en mí misma”, dijo Muzic. “Ahora sé que la he vencido una vez, así que puedo hacerlo una vez más”.

Esa confianza significa que Muziccan comenzará el Gran Tour de Francia de este año con la ambición de subir al podio. Es co-líder en FDJ-Suez con Cecilie Uttrup Ludwig, pero sus roles podrían cambiar durante la carrera.

El equipo parece ser más consciente que nunca de que pueden desmoronarse antes de llegar a las montañas, con Muzic terminando quinto en la general en La Vuelta después de quedar atrapado en los escalones en la etapa 4.

“Ahora el objetivo será perder el menor tiempo posible en las tres primeras etapas y luego las piernas hablarán realmente al final”, afirmó Muzic.

Un Tour de France Femmes exitoso en 2024 significa “una victoria de etapa o una clasificación general realmente buena”, pero, por supuesto, el sueño máximo es el amarillo.

“Tenemos grandes ambiciones porque el Tour de Francia siempre es una temporada especial”, afirmó Stephen Delcourt, director del FDJ Suez.

“Cada año queremos para nuestros patrocinadores, para nuestros socios, para nuestros fans, éxito en el Tour de Francia”.

“Tenemos un sueño juntos. Tenemos un plan juntos”, dijo Delcourt.

“Quizás no sea para este año, quizás no para el año que viene, pero tenemos esta línea de futuro y somos ambiciosos. Sabemos también que los contendientes son muy, muy fuertes, pero nosotros también somos muy fuertes”.