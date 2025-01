La construcción de poco más que una colección de críticos a un desafiante evento WorldTour con una ración de carreras de un día adicional.

El Santos Women's Tour Down Under apenas se parece a la carrera que era cuando comenzó oficialmente en 2016 como un evento clasificado 2.2 UCI, generado a partir de lo que efectivamente era una colección de criterios.

Inicialmente, el campo se celebró junto con la carrera masculina de larga duración y estaba lleno en un 80 por ciento con corredores de Australia y Nueva Zelanda, con sólo un número limitado de equipos que viajaron desde Europa. Pocos equipos tenían la fuerza para desafiar verdaderamente al equipo australiano que ahora se ha transformado en Liv-AlUla-Jayco. El equipo dominó el evento, ganando cuatro seguidos entre 2016 y 2019.

“Tuvimos un buen dominio en el evento y fue bueno para nosotras, ¿verdad?”, dijo Gene Bates, quien recientemente regresó y ahora es gerente del equipo femenino y director deportivo de Liv-AlUla-Jayco. ciclismonoticias con una sonrisa irónica.

“Pero sí, en términos realistas, no debería ser así. Ningún equipo debería tener el monopolio de carreras como esa, y es mejor para el ciclismo femenino en general que el evento crezca y el campo se fortalezca”, dijo Bates, quien recientemente regresó al equipo femenino pero fue DS durante varias temporadas. esos primeros años de la carrera. “Simplemente significa que tenemos que ser mejores y trabajar más duro”.

Las etapas han evolucionado significativamente, con las rutas alargándose, la histórica subida de Willunga introducida y la categoría de carrera abriéndose camino hacia el nivel superior, alcanzando el nivel Women's WorldTour cuando regresó de una pausa de dos años por COVID-19 en 2023.

La carrera, que marcó el camino cuando igualó los premios de mujeres y hombres en 2019, también ha atraído mucha más cobertura y atención a medida que han pasado los años. Ya no se trata de algún que otro periodista que sale a informar de forma fiable sobre la prueba femenina, sino que es sustituido por un sólido contingente que sigue los últimos resultados y novedades de un pelotón que ahora es indiscutiblemente internacional. Más de dos tercios de los ciclistas provienen de países más allá de Australia y Nueva Zelanda.

Este año se agregó un cuarto día de carreras, con el Women's Tour Down Under que se desarrollará en tres etapas desde el viernes 17 de enero al domingo 19 de enero, mientras que el domingo 26 de enero se realizará el Schwalbe Women's One Day Classic. Está clasificado como 1.Pro, por lo que otorgará 200 puntos, en comparación con los 50 que otorga una victoria de etapa en el Women's WorldTour, un factor que ayudó a influir en la decisión de optar por un evento de un día.

“Es realmente importante. Necesitamos más oportunidades. Queremos que salgan más equipos. Queremos equipos de mayor nivel, y se nota… tenemos 10 equipos Women's WorldTour aquí este año, por lo que es el campo más fuerte jamás visto para nuestra carrera femenina”, dijo la subdirectora de carrera Annette Edmondson sobre la expansión en los medios previos a la carrera. conferencia.

“Y simplemente significa que la progresión de la carrera seguirá aumentando y, con suerte, podremos seguir progresando y agregar tal vez otra etapa a nuestro evento WorldTour. Pero por el momento también nos estamos centrando en una progresión sostenible”.

Muchas carreras femeninas han hecho planes ambiciosos, algunas han tenido éxito, pero también ha habido varias cancelaciones en las últimas temporadas. El Tour Femenino de Australia, sin embargo, ha seguido avanzando lentamente.

“Los cambios no ocurren de la noche a la mañana”, dijo Edmondson, quien durante su carrera deportiva participó en el evento tres veces y ganó dos etapas en el camino. “Estamos muy orgullosos de que Santos, principal patrocinador, realmente esté priorizando el crecimiento de la carrera femenina. Es emocionante tener un cuarto día de carrera”.

Incluso antes de que los corredores lleguen al cuarto día de carrera, la evolución de los tres días del evento WorldTour revolucionará la carrera, con la etapa 2, en particular, un día difícil de carreras de principios de temporada con un pronóstico de calor. tiempo a lo largo de 115 kilómetros. Después de comenzar en Unley, la ruta continúa directamente hacia la subida de Windy Point, el primer punto QOM del día que se encuentra a 5 km del inicio. Luego el pelotón sube dos veces Willunga Hill.

La etapa 3 incluye cinco ascensos a la subida de Stirling, para más de 2.000 metros de desnivel positivo en los 105,9 kilómetros.

No sorprende entonces que haya varios escaladores fuertes en la lista de salida, incluida la ganadora de la etapa Blockhaus del Giro de Italia femenino, Neve Bradbury (Canyon-SRAM zondacrypto), el Tour de Francia femenino y la ganadora de la clasificación de montaña del Giro de Italia femenino, Justine Ghekiere (AG). Insurace-Soudal), Niamh Fisher-Black, que acaba de pasar de SD Worx-Protime a Lidl-Trek, y su experimentada compañera de equipo Amanda Spratt, junto con Ella Wyllie de Liv-AlUla-Jayco.

“Esta es la gira más difícil que hemos visto para las mujeres”, dijo Bates. “Con dos ascensos a Willunga Hill, ciertamente se crearán algunas brechas importantes en la general”.