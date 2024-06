Los principales equipos y organizadores de carreras clave pretenden “modernizar” el WorldTour y la narrativa de la temporada

Poco se ha oído recientemente sobre el proyecto One Cycling destinado a revolucionar el ciclismo profesional, pero Noticias de ciclismo Se le ha dicho que ya existe un importante capital privado para financiarlo.

El proyecto podría firmarse antes del final del Tour de Francia 2024, y su lanzamiento completo estaría previsto para la temporada 2026, cuando la UCI también otorgará nuevas licencias a equipos y organizadores de carreras importantes.

One Cycling no es una liga separatista, pero su objetivo es revolucionar el ciclismo profesional en los próximos años. La inversión de capital privado daría a las partes interesadas de One Cycling la potencia financiera para desafiar el status quo actual y tomar una postura contra el dominio de los organizadores del Tour de Francia, ASO, y la estricta gobernanza de la UCI.

Algunos de los equipos más importantes están listos para inscribirse como accionistas fundadores de One Cycling, y el organizador de carreras belga Flanders Classics también figura en los documentos vistos por ciclismonoticiasSe dice que otros expertos en marketing, como The Sports Consultancy, Turnstile y Colganbauer, brindan asesoramiento y experiencia.

El enorme proyecto de la Sports Boulevard Foundation en Arabia Saudita también figura en el documento de presentación de 150 páginas de One Cycling, que detalla muchos aspectos del proyecto, como los derechos de prensa, el patrocinio, los planes de negocios y el desarrollo. Sin embargo, no está claro si el capital privado de Arabia Saudita finalmente financiará a One Cycling.

Visma-Lease a Bike, EF Education-EasyPost, Soudal-Quickstep, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek y Red Bull-Bora-Hansgrohe forman parte del proyecto desde hace tiempo, al que se sumarían también Bahrain Victorious y otros equipos.

También se ha hablado de Tudor ProCycling, Israel-Premier Tech y Lotto-Dstny, pero otros equipos, incluidos los principales equipos franceses del WorldTour, han optado por no participar. Los detalles sobre el papel que podrían desempeñar los equipos femeninos en el proyecto One Cycling también son muy limitados por el momento.

Una fuente cercana al proyecto One Cycling, que no quiso revelar su nombre, explicó algunos detalles del proyecto a My Bike. Según dijo, el capital privado ha confirmado la financiación del proyecto, pero se negó a decir quién proporciona la financiación o cuánto. En primavera, se informó de que el Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudí era el principal candidato para respaldar el proyecto y estaba dispuesto a invertir 250 millones de euros (270 millones de dólares).

Una nueva empresa privada propiedad de las partes interesadas de One Cycling intentaría generar nuevos ingresos y monetizar la participación de los fanáticos y los intereses de los patrocinadores trabajando con equipos y organizadores de carreras para dar forma a un nuevo calendario con el objetivo de una narrativa de mayor perfil durante toda la temporada.

La tecnología digital y las técnicas de marketing utilizadas en los deportes también se aprovecharían como parte del proyecto One Cycling, con nuevas estrategias para los derechos de eventos, plataformas digitales, apuestas, gamificación, merchandising y membresía de fanáticos.

Con la participación de los principales equipos y las Clásicas de Flandes, hay quienes afirman que One Cycling podría convertirse pronto en un actor único y poderoso en el deporte, quizás sólo superado por ASO, propietario del Tour de Francia y de varias otras carreras.

Los propietarios de One Cycling esperan que su fuerza unida les dé más poder de negociación con la UCI, otros organizadores de carreras, patrocinadores y emisoras.

Transformando el calendario

“No se trata de hacerse rico, se trata de crear un mejor equilibrio en el deporte. Queremos centrarnos en los aficionados para que más personas puedan entender y disfrutar de nuestro deporte”, dijo alguien cercano al proyecto One Cycling. Noticias de ciclismo.

One Cycling espera ayudar a transformar el calendario de carreras actual sin afectar a las tres Grandes Vueltas y las Clásicas más importantes y ya no planea crear nuevas carreras. Sin embargo, ASO ya ha dicho que está en contra de trabajar con One Cycling. El organizador del Giro de Italia, RCS Sport, ha dicho Noticias de ciclismo que están siguiendo el desarrollo del proyecto pero no están involucrados.

No está claro cómo reaccionarían la asociación de equipos AIGC y la asociación de ciclistas CPA ante la creación de One Cycling y su posible impacto en el deporte.

Los equipos One Cycling podrían acordar enviar a sus mejores corredores a determinadas carreras, de modo que, si sus escuadras forman parte de ellas, puedan participar jugadores como Jonas Vingegaard y Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) y Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) compiten entre sí con mucha más frecuencia.

Sin embargo, se ha argumentado que las carreras más pequeñas de principios de temporada o incluso las carreras actuales del WorldTour perderían si los ciclistas y equipos más grandes intentaran crear una temporada alternativa al calendario actual del WorldTour.

Los equipos y corredores más importantes de One Cycling podrían enfrentarse en el 75% del nuevo calendario influenciado por One Cycling, mucho más que en la actual serie de carreras WorldTour.

“Queremos tener una buena relación con la UCI y ellos entienden el proyecto de One Cycling. ASO también entiende que tenemos que hacer crecer el deporte al tiempo que defendemos sus intereses”, dijo la fuente.

“ASO tiene el monopolio del deporte y quiere defender sus intereses, pero One Cycling no quiere quitarles nada, queremos trabajar con ellos. Como siempre se dice, queremos que el pastel del ciclismo sea más grande para todos y crear más estabilidad financiera”.

La obtención de capital privado para financiar el proyecto One Cycling es un paso nuevo y vital en el proyecto. Después de meses de reuniones y análisis, el proyecto parece estar más cerca de convertirse en realidad.

“El proyecto no es 100% seguro, pero estamos cerca”, dijo la fuente de One Cycling.

“Estamos seguros de que nada podrá detenernos. Sólo necesitamos un poco más de tiempo antes de que podamos decir que esto va a suceder. De momento sentimos que estamos en una escapada que está cerca de la victoria. Creemos que es un momento importante para el ciclismo profesional”.