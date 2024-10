Desde cetonas hasta cafeína, las agencias francesas temen que los pasajeros estén sobremedicados

En los 12 años transcurridos desde que la suspensión de por vida de Lance Armstrong por dopaje sacudió al mundo del deporte y convirtió el antiguo estatus de héroe del sobreviviente de cáncer en el villano más notorio del ciclismo profesional, el panorama del deporte se ha alterado drásticamente. Sin embargo, las impresionantes actuaciones recientes de corredores como Tadej Pogačar, que batió el récord de escalada de Armstrong en el Pla d'Adet, han reavivado las sospechas.

No hay duda de que el nivel del ciclismo profesional ha superado el de la era impulsada por la EPO de las décadas de 1990 y 2000, con Mathieu van der Poel rompiendo los récords de velocidad en la París-Roubaix y el récord de escalada del Poggio durante la Milán-San Remo y Pogačar batió el récord de ascenso de Marco Pantani al Plateau de Beille.

Radio France publicó un informe el viernes que profundiza en los posibles métodos que utilizan los ciclistas para mejorar su rendimiento y encuentra poco que pueda explicar el reciente aumento de velocidades.

La investigación sugirió que los pasajeros podrían estar usando un cóctel de analgésicos legales, suplementos como cetonas, medicamentos para el asma y posibles microdosis de sustancias ilegales. Concluyó que la tendencia a “abrumar a los ciclistas con medicamentos” podría estar reduciendo las barreras a las violaciones de las normas antidopaje.

Los periodistas entrevistaron a ciclistas, directores de equipo y autoridades antidopaje, y descubrieron que a muchos ciclistas se les ofrece una amplia gama de medicamentos que no están en la lista de sustancias prohibidas de la WADA, como una combinación de Voltaren (un medicamento antiinflamatorio no esteroideo recetado ), cafeína y paracetamol o, según otro ciclista, una mezcla de paracetamol, cafeína, el broncodilatador teofilina y un relajante muscular llamado tiocolchicósido.

“Los ciclistas que lo querían se ayudaron a sí mismos. A mí me molestó, no es mi forma de pensar”, afirmó el ciclista anónimo. “En cualquier caso, ¡no es por eso que algunas personas suben los pasos tres veces más rápido que hace 20 años!”

Un informe separado de este año de Le Temps planteó preocupaciones sobre el posible uso del potente analgésico opioide Tapentadol en el pelotón.

Jean-Pierre Verdy, ex director de la Agencia Antidopaje Francesa, dijo que la combinación de drogas equivale efectivamente a dopaje legal.

“Todos los medicamentos que quitan el dolor, que permiten relajarse, eliminar los calambres, recuperarse un poco más rápido… Todos estos productos autorizados, juntos, se convierten en dopaje”, afirmó Verdy a Radio Francia.

Los pasajeros también pueden tomar legalmente drogas que de otro modo estarían prohibidas mediante una Autorización de Uso Terapéutico. La práctica es legítima, pero puede usarse para modificar las reglas y permitir el uso de algunas sustancias que pueden mejorar el rendimiento sin castigo.

“Me di cuenta de que el 80% de los corredores del pelotón eran asmáticos y, con su AUT, podían tomar Ventolin. Pero Ventolin, tomado en dosis altas, es anabólico”, dijo Verdy.

Al director de rendimiento de la Federación Francesa de Ciclismo, Emmanuel Brunet, le preocupa que el uso excesivo de medicamentos corra el riesgo de crear una carrera armamentista que podría devolver al ciclismo profesional a su pasado impulsado por las drogas.

“Esto es una gran preocupación para nosotros”, afirmó Brunet. “Uno de los efectos desviados más devastadores es empezar a ver lo mismo entre los jóvenes. Sabemos que la trivialización de la medicación en el pasado facilitó el dopaje hace veinte años”.

Los ciclistas siguen estando bajo presión para rendir y conservar sus puestos de trabajo, una situación exacerbada por el plan de ascenso/descenso de la UCI. Los puntos equivalen a una posición en el WorldTour y a una entrada al Tour de Francia, lo cual es importante para los patrocinadores y clave para el futuro de los equipos.

El uso de cetonas y respiradores de monóxido de carbono añade otra capa a la conversación. Se cree que las cetonas mejoran la recuperación, pero también pueden aumentar la producción de EPO en el cuerpo, al igual que la inhalación de monóxido de carbono. Ambas prácticas pueden resultar costosas y se desconoce el peligro que supone su utilización para la salud de los deportistas.

El informe de Radio Francia afirma que el uso de cetonas continúa incluso en los equipos que forman parte del Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), que ha desaconsejado su uso, al igual que la UCI, que inició una investigación sobre el suplemento en 2021.

“Al igual que la UCI, el MPCC ha pedido a los corredores y equipos desde el principio que no utilicen cuerpos cetónicos hasta que se conozca la investigación encargada por la UCI”, dijo el presidente de la organización, Roger Legeay. ciclismonoticias. “Este es un principio de precaución porque no sabemos si hay una mejora en el rendimiento y cuáles son los efectos a corto y largo plazo.

“Deberíamos conocer una respuesta y recomendaciones hacia finales del próximo año”.

El MPCC presionó con éxito para que se añadiera Tramadol a la lista de sustancias prohibidas, pero sin una prueba para el uso de cetonas sería difícil llevar a cabo una campaña similar contra las cetonas.

“Hasta la fecha, los cuerpos cetónicos no están prohibidos por la AMA, que no tiene intención de incluirlos en la lista negra a menos que se proporcione información adicional sobre su peligrosidad y mejora del rendimiento”, dijo Legeay. “A diferencia de los corticosteroides y el tramadol, actualmente no existe ningún método para detectar el uso de cetonas”.

La UCI restó importancia a los posibles efectos de mejora del rendimiento de los rebreathers de monóxido de carbono, declarando a Radio Francia que “los datos científicos no nos permiten atribuir al monóxido de carbono efectos sobre el rendimiento mayores que los observados después de un entrenamiento en altura”, mientras que la AMA afirmó que están “observando de cerca el uso potencialmente excesivo de este dispositivo”.

Aparte de estas opciones legales, el equipamiento mejorado con bicicletas y ropa más aerodinámicas puede explicar parte del aumento de velocidades, pero Brunet todavía ve una brecha a la hora de explicar las actuaciones superiores de ciclistas como Pogačar.

“En los equipos World Tour, todos tienen más o menos el mismo tipo de neumático, bicicleta o ropa. Casi todo se fabrica en el mismo lugar. Si hay una diferencia, probablemente podría deberse a la genética”, pero, añadió, “No lo notamos cuando corrían en las categorías júnior y espoir”.

Pogačar desestimó las sospechas después de cerrar su increíble temporada 2024 con una cuarta victoria en Il Lombardia, diciendo: “El ciclismo es un deporte en el que, en el pasado, la gente hacía todo lo posible por su cuerpo para ser mejor, sin saber lo que le hace a su cuerpo”. salud, y estaban arriesgando su vida…

“Ahora nos damos cuenta de que el ciclismo es un deporte realmente peligroso. Al igual que con un accidente en el corazón, no puedes forzarlo más allá del límite, necesitas mantenerte saludable. Y si quieres arriesgar tu salud durante una carrera de 10 años, es una pérdida de tu vida y puede ser estúpido.”