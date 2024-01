“Cuando no te persiguen es un poco un insulto, así que iba a hacer que trabajaran todo el día para ello”, dice un ciclista de BridgeLane.

Hace cuatro años, cuando el pelotón salió de Hahndorf en la primera etapa del Women’s Tour Down Under, Matilda Raynolds logró abrirse paso y hacerse con el último puesto del podio en un sprint masivo. Sin embargo, este año, cuando el pelotón salió de la aldea del sur de Australia, la ciclista de BridgeLane adoptó un enfoque completamente diferente y durante un tiempo “se atrevió a soñar” que el escalón más alto de un podio WorldTour podría incluso ser su recompensa.

“No estaba planeado salir del frente, pero yo estaba allí y es un libro de jugadas antiguo: atacas después del primer ataque”, dijo Raynolds a los periodistas después de la etapa 1. “Obtuve una brecha de inmediato y ellos se sentaron y Estaba en camino.

“Iba a hacer que trabajaran por ello. Cuando no te persiguen es un poco un insulto, así que iba a hacer que trabajaran todo el día para lograrlo”, añadió Raynolds con una sonrisa.

Primero, Raynolds tuvo compañía al frente, un grupo de tres con India Grangier (Coop-Repsol) y Katie Ragusa (Human Powered Health) que se convirtió en un grupo de cuatro cuando la perseguidora Kate Richardson (LifePlus Wahoo) logró atrapar. Pero luego, después de la segunda ronda de los puntos de la Reina de la Montaña, a unos 36 km del final de la etapa inaugural del Women’s Tour Down Under, la ciclista australiana que ahora vive en Nueva Zelanda decidió que era hora de lanzarse.

“Simplemente me senté frente a ellos en ese QOM y los observé y tan pronto como se sentaron los aplasté por encima”, dijo Raynolds. “En ese momento estás con la cabeza gacha y es horrible con ese calor, simplemente horrible”.

Raynolds, dos veces ganadora de la carrera de larga distancia de Melbourne a Warrnambool y que recientemente también añadió una victoria en la pista de grava Dirty Warrny a su lista de resultados, necesitó toda la preparación para el calor que había hecho en el período previo, con temperaturas que alcanzaron los 37,2 °C. y los chalecos para hielo, un complemento popular para las camisetas de los ciclistas antes de la carrera.

“Se sentía como si hubiera viento en contra durante todo el camino, honestamente, si alguna vez encendiste un horno con el ventilador lo más alto posible… era como un horno a través de ese desfiladero, hacía calor”.

Aunque Raynolds, que en realidad estaba montando una bicicleta de repuesto sin datos debido a una mecánica temprana, siempre es alguien que acepta condiciones difíciles.

“Estaba respirando por cada orificio que tenía y simplemente estaba cocinando y sabes que te has ido, explotas diez veces y vuelves a hacerlo”, dijo Raynolds. “De hecho, disfruto estar solo o con otra persona y esforzarme mucho porque lo hago mucho mejor por más tiempo. De hecho, me sentí cada vez mejor a medida que avanzaba el día, así que me sentí muy bien allí afuera.

Esa capacidad de mejorar a medida que se acumulan los kilómetros dejó al corredor del equipo continental, que se enfoca en brindar un camino hacia el nivel más alto para el talento de la región, con esperanza a medida que el grupo comenzó a reunirse para perseguirlo.

“Todavía me quedaba un minuto 20 con casi 11 km por recorrer, así que te atreves a soñar”, dijo Raynolds. “Tienes que hacerlo realmente, y estás en exhibición ante el mundo, así que hice lo que pude”.

A pesar de sus mejores esfuerzos, el sueño terminó a ocho kilómetros del final, con Raynolds terminando entre el grupo en el puesto 37, mientras que Ally Wollaston (AG Insurance – Soudal) corrió hacia su primera victoria en el Women’s WorldTour.

El día no había logrado la victoria que le cambiaría la vida con la que Raynolds había estado soñando, pero cuando ciclismonoticias Habló con ella antes de la etapa y mencionó la exposición y el aprovechamiento de oportunidades entre los objetivos de la carrera.

La mujer de 36 años que se unió a BridgeLane este año ciertamente logró ambas cosas, ya que después de estar sola en Europa los últimos dos años y no tener la oportunidad de actuar, cuando la consiguió en el Tour Down Under no iba a hacerlo. desperdiciar.

“No iba a terminar en el puesto 20 durante tres días seguidos”, dijo Raynolds. “Así que mañana será un nuevo día e intentaremos demostrar lo que podemos hacer nuevamente. Tenemos un gran equipo joven y fue realmente bueno poder ejecutar parte del plan”.

Obtenga acceso ilimitado a toda nuestra cobertura del Tour Down Under y el Tour Down Under femenino, incluidos informes de Australia, noticias de última hora y análisis. Saber más.