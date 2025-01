Al elegir cuál de las mejores luces de bicicleta desea adaptarse, la tendencia es centrarse en la delantera. Es lo que te ayuda a ver y ser visto, y como normalmente es la compra más costosa del par, es natural que llame la atención.

Sin embargo, las luces traseras realmente no deberían ser una idea de último momento. El peligro, con el que me refiero a los autos y otros usuarios de la carretera grandes, tiende a venir desde atrás, y mejorar su visibilidad hacia atrás, especialmente cuando está en carreteras rurales, debería ser tan prioritaria.

He estado probando una carga de luces traseras. El MagicShine Seemee300 me ha impresionado mucho, al igual que el Knog Mid Cobber por diferentes razones. La exposición Boostr + Reakt & Peloton ha sido mi luz de prueba más de servicio más larga, y ahora la he puesto en marcha durante dos temporadas de invierno, por lo que realmente debería decirle por qué lo vi apropiado para ponerlo en mi comprador. guía.

La versión corta es que realmente califico la calidad de construcción, la duración de la batería y las características adicionales, así como la interfaz de usuario realmente simple. Sin embargo, las monturas me dejaron un poco de frío, y dado el precio de las luces de la competencia, es un desembolso relativamente grande.

Diseño y estética

A diferencia de la mayoría de las luces de bicicleta trasera, la exposición Boostr + Reakt & Peloton es un cilindro alargado que es más largo de lo ancho. El cuerpo está mecanizado de aluminio, que luego es rojo anodizado (un toque con clase debe decirse), con una sola bombilla grande al final. El Boostr puede montar a través de un clip que agarra el cuerpo cilíndrico, en el caso del soporte debajo de la silla de montar, o el extremo de la bayoneta en las ranuras base en un montaje de ¼ de ¼ que se adhiere a su aspertanería.

Justo detrás de la lámpara transparente hay una banda de goma negra, que puedes levantar usando una pequeña pestaña para revelar el puerto de carga. Mi unidad es micro-USB, pero desde entonces se ha actualizado a USB-C. Puede eliminar la banda por completo para revelar el botón único, pero en realidad no hay una situación que necesite hacer esto más allá de la curiosidad técnica.

La bombilla única se encuentra en la base de un cono reflectante, con una cubierta de perspex texturizada con pequeñas esferas diseñadas para difundir la luz roja, en lugar de permitir que sea un solo haz gigante. Hay un poco de visibilidad lateral, pero no nada diseñado como con el Knog Mid Cobber o el MagicShine Seemee300, solo el hecho de que el Perspex claro se extiende más allá del cuerpo para permitir que una luz escape de lado.

Al igual que las luces delanteras de Expure, la carrera de exposición y la carrera de exposición, por ejemplo, el selector de modo es un sistema de dos niveles. Sostenga el botón único hacia abajo y cuenta los flashes para seleccionar uno de los tres niveles de alimentación dependiendo del tiempo de ejecución que desee, luego, cuando enciende la luz (presiona doble) solo puede elegir sólido o flasheo. Una vez que haya encerrado en su nivel de brillo preferido, opté por el más brillante, ya que rara vez conduzco más de 6 horas en la oscuridad, es muy simple.

También usa este 'mantenga presionado el botón y cuente el sistema de flashes' para activar las características adicionales. Estas son la configuración de 'Reakt & Peloton' que maquillan la mitad de 'exposición Boostr + Reakt & Peloton'. Reakt permite que el Boostr se ajuste automáticamente a la iluminación ambiental, iluminando las áreas iluminadas para mantener la máxima visibilidad. Esta característica también le permite operar como una luz de freno, que hurga hasta un máximo de 150 lúmenes cuando desacelera.

El modo Peloton es para montar en grupo, y cuando se enciende, el Boostr se atenuará automáticamente cuando se brilla una luz desde el conductor detrás, de la misma manera que la exposición Strada reacciona a los faros del automóvil. Dada la naturaleza bastante deslumbrante del ligero Boostr con pleno brillo, esta es ciertamente una adición útil.

En cuanto a las estadísticas, la exposición en realidad no cita una cifra de luz para cada modo, solo tiempos de ejecución. El brillo máximo cuando se enciende bajo frenado es 150, pero es menos que esto en uso general. El tiempo de ejecución más corto, para la viga sólida a la intensidad más alta, es de 6 horas reclamada, y con el modo de pulso y configurado en la configuración más tenue, supuestamente obtendrá 48 horas de uso. Sin embargo, no se menciona cuánto afectan los modos Reakt y Peloton, ya que la funcionalidad de la luz de freno, especialmente, probablemente reducirá esto hasta cierto punto.

Actuación

En general, me ha impresionado mucho la exposición Boostr + Reakt & Peloton. La calidad de construcción es excelente, que es un verdadero sello distintivo de las luces de exposición, respaldada por un servicio de reparación realmente bueno en caso de que ocurra algo terrible, y una vez que haya elegido una configuración que le guste, que fue para mí el par más brillante con Reakt encendido Para actuar como una luz de freno, es maravillosamente simple de usar. Simplemente encuévelo, seleccione de Solid o Flash, y se vaya.

Uno de mis mayores bugbears con luces de bicicleta, delantera y trasera, son los modos demasiado complejos. La luz frontal de MagicShine Ray 2600B fue criminal para esto, y aunque realmente califico el MagicShine Seemee300 muy altamente, las opciones de modos son abundantes y difíciles de distinguir de un vistazo, por lo que termino eligiendo una opción aleatoria y esperando lo mejor . El Boostr, a pesar del faff inicial de seleccionar qué par que desea, es preferible para mí.

En términos del brillo y la visibilidad, no me he quedado con ganas. Cuando recibí la luz por primera vez, me preguntó muy rápidamente si podía apagarlo en un viaje de grava por la noche, así que es deslumbrante para el jinete detrás. En breve terminé detrás de alguien también ejecutando un Boostr, y rápidamente entendí el problema. Puede ser una sola bombilla, y puede no tener el recuento de luz absoluto de algo como el Lezyne Strip Drive Pro 400+, pero es absolutamente cegador. El modo Peloton aliviaría esto, pero realmente califico la funcionalidad de la luz de freno más altamente, por lo que para los viajes grupales, solo cambié el brillo a la configuración más baja. Lamentablemente, no puede tener a Reakt y Peloton al mismo tiempo, sino solo uno (o ninguno, si desea obtener la duración de la batería más larga). Esto es un poco decepcionante, pero para los jinetes que regularmente salen a los paseos grupales todo el invierno, creo que el modo Peloton es valioso. Tiendo a ser un jinete en solitario la mayor parte del tiempo, ya que es mucho más fácil concentrarse en las pruebas.

Donde creo que el Boostr carece ligeramente está en el departamento de montaje. En la caja, obtienes un soporte para la posesión del sillín, pero nada más, y solo es compatible con la postes de sillín. Está seguro y correctamente en ángulo para que la luz permanezca horizontal, pero tiene un hábito molesto de girar durante todo el viaje. Otras monturas están disponibles: mi preferencia es el soporte de riel de silla de montar generalmente, incluidas las de las posturas aerodinámicas, pero las luces más baratas como el Knog Mid Cobber y el MagicShine Seemee300 vienen con estas en la caja.

No tengo ningún problema con la duración de la batería, contra los números citados. Incluso a pleno poder, la mayoría de nosotros no conduciremos durante más de 6 horas en la oscuridad regularmente, y 48 horas de uso son amplias para más o menos cualquier situación. Hay un indicador de batería, pero para usarlo tiene que encender la luz y luego apagarse, y se encenderá verde, ámbar, rojo o rojo intermitente para indicar la carga restante.

Valor

Esta es la luz trasera más cara que he probado hasta la fecha, excluyendo opciones de radar como Garmin Varia. No voy a caer en la trampa de equiparar que sea costoso con necesariamente un mal valor, ya que hay cosas que hacen bien en justificar el precio. Sé por experiencia que el apoyo posterior es brillante, ya que no pudo matar la exposición Strada en un incidente, y la calidad de construcción es inigualable.

La duración de la batería no es líder de la clase, pero para una luz de este tamaño y brillo, la duración de la batería es excepcional. Las características adicionales también ofrecen un valor adicional más allá de las luces 'tontas'.

Creo que pagar £ 100 / $ 110 y solo obtener una montura en la caja deja un poco que desear, por lo que una bolsa mixta en el frente de valor.

Veredicto

La exposición Boostr + Reakt & Peloton es una luz de bicicleta trasera de muy alta calidad. Está bien hecho, ofrece una brillante visibilidad y duración de la batería para un factor de forma tan pequeño, y una vez que tiene la configuración que desea marcar en la interfaz de usuario, es maravillosamente simple y fácil.

Es más costoso que la mayoría de las opciones, pero para ese desembolso adicional, obtienes una usabilidad adicional en escenarios de viaje grupal, características inteligentes y un cuerpo de aluminio sólido, además de un servicio postventa de calidad. Las luces de exposición tienen una reputación de calidad por una razón, y el Boostr no ha escabullido esto, pero también me gustaría ver al menos un soporte aero de asiento en la caja.