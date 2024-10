El velocista holandés no toma la salida de la tercera etapa del Tour de Guangxi

Fabio Jakobsen abandonó su última carrera de la temporada en el Tour de Guangxi al no tomar la salida en la etapa 3, poniendo fin a un primer año difícil en el DSM-Firmenich PostNL en el que solo logró una victoria.

Ha sido una temporada de lucha para Jakobsen, plagada de accidentes y enfermedades, y el velocista holandés no pasó de la etapa 12 en ninguno de sus objetivos clave: el Giro de Italia y el Tour de Francia. Jakobsen tiene ocho abandonos entre sus resultados de 2024, siendo el DNS de hoy en Guangxi el tercero en sus últimos seis días de carrera.

El DSM-Firmenich PostNL no reveló específicamente la razón por la que Jakobsen se retiró de su última carrera de la temporada, sin embargo, el holandés había tenido problemas en las dos primeras etapas, terminando en el puesto 48 y 123, respectivamente, sin competir en el sprint de ninguno de los dos grupos y mostró signos de enfermedad.

“El equipo se propuso ir a por todas con Fabio Jakobsen en la final. Sin embargo, durante la etapa Jakobsen indicó al coche que no se sentía muy bien, por lo que el equipo cambió sus roles y protegió a Casper van Uden como finalista del sprint. ” lea el informe posterior a la carrera de DSM después del día 1.

Jakobsen se unió al DSM-Firmenich PostNL procedente de Soudal-QuickStep para la temporada 2024; sin embargo, la asociación entre el velocista holandés y el equipo holandés no ha sido tan exitosa como esperaban, ya que su tren de salida no disparó y su velocista no amaestrado.

El jugador de 28 años tiene contrato con el DSM-Firmenich PostNL por dos años más hasta 2026.

“Fue todo junto. Entonces te pierdes sólo un pequeño porcentaje y eso lo sientes muy duro en el deporte de alto nivel. Creo que todo se puede solucionar. Sólo que primero tienes que averiguar qué es. Me conozco más o menos, pero todavía no del todo, por supuesto”, dijo Jakobsen sobre sus problemas en 2024 a WielerFlits a principios de temporada.

“Luego hay que trabajar junto con la gente que lo sabe, con mis propios sentimientos y conocimientos, y luego tiene que estar bien para el año que viene. Al final, el sprint es lo único que realmente puedo hacer con los profesionales, en el resto, Siempre será uno de los peores, pero queremos volver a ganar con ese sprint. Entonces tenemos que trabajar en todo”.

Es el recuento de victorias más bajo de Jakobsen en una temporada desde que se convirtió en profesional con QuickStep en 2018, y su única victoria se produjo en el 2.Pro Tour de Turquía en abril. Ha sido subcampeón dos veces en 2024, y su mejor resultado en el WorldTour fue un cuarto puesto en la etapa 1 del UAE Tour.

En 2021, después de recuperarse de una caída que puso en peligro su vida y estuvo a punto de poner fin a su carrera en el Tour de Polonia 2020, Jakobsen logró milagrosamente seis victorias y tres en la Vuelta a España.

Sin Jakobsen, seis veces ganador de etapa del Gran Tour, que no está ni cerca de su mejor forma, DSM aún no ha logrado ubicarse entre los 14 primeros en una etapa del Tour de Guangxi y parece poco probable que consiga otra victoria y escapar de terminar con su WorldTour más bajo. total de victorias desde que se inició la WT en 2011.