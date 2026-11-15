El equipo se conocerá como Team Amani Factor Racing.


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Después de anunciar recientemente que apoyará a Bahrain Victorious hasta 2027 y más allá, Factor Bikes está ampliando su presencia en el pelotón profesional al convertirse en patrocinador principal del equipo Amani.

El equipo será conocido como Team Amani Factor Racing desde 2027 hasta finales de 2029, y el fundador de Factor, Rob Gitelis, está convencido de que el equipo puede alcanzar los niveles más altos del deporte femenino.

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