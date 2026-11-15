El equipo se conocerá como Team Amani Factor Racing.

Después de anunciar recientemente que apoyará a Bahrain Victorious hasta 2027 y más allá, Factor Bikes está ampliando su presencia en el pelotón profesional al convertirse en patrocinador principal del equipo Amani.

El equipo será conocido como Team Amani Factor Racing desde 2027 hasta finales de 2029, y el fundador de Factor, Rob Gitelis, está convencido de que el equipo puede alcanzar los niveles más altos del deporte femenino.

Factor y Amani han trabajado juntos durante cuatro años, pero el nuevo acuerdo no sólo incluirá la marca de bicicletas en el nombre del equipo, sino que también incorporará al equipo al programa de rendimiento de Factor, como lo hacen con sus otros equipos profesionales. Como tal, montarán los cuadros Ostro VAM y Ostro Gravel de la compañía con ruedas Black Inc.

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La asociación incluirá no solo el equipo continental femenino de ruta, sino también su programa todoterreno y el equipo Black Mamba Development.

Amani es un equipo orgullosamente africano que compite con una plantilla compuesta íntegramente por mujeres del continente. Si bien han existido como un equipo a nivel de clubes durante algunos años, solo se graduaron al nivel UCI al comienzo de la temporada 2026.

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Durante ese tiempo, consiguieron tres victorias, todas en carreras de cuarto nivel .2 en África, aunque mostraron una verdadera promesa en las carreteras europeas, especialmente en la Volta Ciclista Catalunya, donde Haftu Eyerusalem Reda terminó 20º en la clasificación general en la carrera montañosa de tres días.

A pesar de su condición de uno de los equipos más jóvenes del grupo, Amani ha manifestado su ambición de participar en el Tour de France Femmes avec Zwift en 2028. Sin embargo, con las regulaciones de la UCI tal como están actualmente, lograrlo probablemente requiera que el equipo suba un nivel de Continental femenino a ProTeam para garantizar un comienzo en la carrera más importante del calendario.

“De todo lo que estamos haciendo en las carreras, Amani es el proyecto en el que me siento más involucrado personalmente”, dijo Gitelis. “Estamos de vuelta en el WorldTour masculino y estamos ampliando nuestro programa de carreras, lo cual es emocionante, pero quiero dedicar tiempo real y recursos a esto durante los próximos tres años. Creo que este equipo puede competir en lo más alto del WorldTour femenino con el apoyo, la experiencia y el tiempo adecuados.

“Más allá de las carreras, creo que las oportunidades que crea pueden cambiar las vidas de las mujeres involucradas. Por eso Amani pertenece a Factor Racing”.

Mikel Delagrange, fundador de Amani, acogió con satisfacción el compromiso ampliado de Factor y dijo: “Lo que más me ha impresionado de Factor es que cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen. Cada compromiso que han asumido con este equipo durante los últimos cuatro años ha sido planificado cuidadosamente y cumplido en su totalidad.

“Eso es poco común en este mundo, y es exactamente lo que un equipo como el nuestro necesita. Asumir el patrocinio principal es el paso más grande hasta ahora, y confío completamente en ello porque he visto cómo funciona Factor. Tenemos un objetivo claro para 2028 y el socio adecuado para ayudarnos a lograrlo”.

El equipo reclutó recientemente a la ciclista profesional sudafricana retirada Ashleigh Moolman Pasio como gerente general y, con Factor a bordo, tienen una base más sólida sobre la cual construir.