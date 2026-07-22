Eva van Agt logró la victoria en solitario en La Périgord Ladies del sábado, mientras que Courtney ocupó el puesto 15 y luego el 13 al día siguiente.

Eva van Agt logró en solitario la victoria del FDJ United-SUEZ en La Périgord Ladies del sábado, marcando la primera victoria profesional de la ciclista holandesa.

Además de la victoria de Van Agt, la carrera fue una ocasión especial para FDJ, ya que fue la primera carrera para su nuevo fichaje, la campeona nacional estadounidense Kate Courtney, que se unió al equipo con efecto inmediato el lunes pasado.

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