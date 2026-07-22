Eva van Agt logró la victoria en solitario en La Périgord Ladies del sábado, mientras que Courtney ocupó el puesto 15 y luego el 13 al día siguiente.

Eva van Agt logró en solitario la victoria del FDJ United-SUEZ en La Périgord Ladies del sábado, marcando la primera victoria profesional de la ciclista holandesa.

Además de la victoria de Van Agt, la carrera fue una ocasión especial para FDJ, ya que fue la primera carrera para su nuevo fichaje, la campeona nacional estadounidense Kate Courtney, que se unió al equipo con efecto inmediato el lunes pasado.

La estrella multidisciplinaria probó por primera vez el éxito con el equipo más exitoso del WorldTour en 2026 hasta el momento, ayudando a Van Agt a ganar y terminando ella misma en el puesto 15, la mejor finalista de FDJ detrás del ganador.

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“El primer rodeo”, escribió Courtney en Instagram. “Cometí muchos errores ahí fuera. Pero sé que una cosa es segura: estoy en el lugar correcto, con la gente adecuada para aprender y permanecer en el ataque.

La carrera montañosa entre Rouffiac y Boulazac en el suroeste de Francia se dividió en el difícil final, con Van Agt yendo sola a 2,2 km del final para reclamar no solo su primera victoria de 2026 desde que fichó por FDJ, sino también su primera victoria como profesional desde su transición del hockey de nivel universitario.

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Un grupo de siete ciclistas corrió por el segundo lugar detrás de ella, con Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) logrando el segundo lugar por delante de Mackenzie Coupland de Liv AlUla Jayco.

Courtney llegó en un grupo a tres minutos del ganador, corriendo hacia el puesto 15.

Al día siguiente, FDJ participó en otra carrera en el sur de Francia, La Picto en Nouvelle-Aquitaine, donde Nicole Steigenga (AG Insurance-Soudal) se llevó la victoria, pero Courtney consiguió el mejor resultado del equipo francés, corriendo hasta el puesto 13 en el grupo líder para culminar un exitoso fin de semana de debut para el equipo.

“Qué sensación tan especial correr como un equipo real por primera vez en mi carrera. ¡Dos días luchando en el pelotón, aprendiendo de los mejores y celebrando que Eva van Agt consiguiera su primera victoria profesional!” ella dijo.

En un vídeo de Instagram publicado por FDJ United-Suez, Courtney le dice a Van Agt después de La Picto: “Qué atracción tan increíble, muchas gracias”.

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“Fue muy divertido correr contigo, aprendí mucho”, continúa diciendo, antes de que Van Agt responda: “Oh, sí, ella es fuerte”.

Aunque este fin de semana fue la primera vez que Courtney compitió para su nuevo equipo, no fue la primera vez que probó el éxito en carreras de ruta en Europa, ya que la joven de 30 años obtuvo una victoria de etapa en el Tour de Féminin con el equipo nacional de EE. UU. en mayo.

Su primera temporada como visitante con FDJ continuará en el Tour de Gran Bretaña Femenino de agosto, y el resto de su calendario de carreras aún está por confirmar.

“Mucha motivación para las próximas semanas de entrenamiento”, concluyó su publicación. Gracias por darme tanto para luchar por FDJ-Suez.”