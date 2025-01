VISMA-LEASE Una compañera de equipo de bicicleta Marianne Vos se retira de la carrera de Hoogerheide con dolor de pantorrilla por delante de Liévin

La actual campeona mundial del ciclocross, Fem van Empel, tuvo un fin de semana con accidentes e incidentes cuando terminó cuarto en Hoogerheide y sexto el día anterior en Maasmechelen. El visma-arrendamiento de una bicicleta llamó al esfuerzo del domingo un 'día libre'.

El jugador de 22 años estaba en la pelea de podio en Hoogerheide antes de deslizarse en una esquina resbaladiza y montar 53 segundos después de que la marca Lucinda (Baloise Glowi Lions) obtuvo la victoria, dejando a Puck Pieterse (Fenix-Deceuninck) y Blanka Vas (SD Worx- Protime) para tomar los otros lugares en el podio.

“El sentimiento fue mucho mejor que ayer. Regresé fuerte y monté bien hasta el bloqueo “, dijo Van Empel.

“Por supuesto, hubiera sido más agradable si hubiera sido un gran fin de semana, pero me siento bien y muy seguro para dirigirme al Campeonato Mundial de la próxima semana”.

Como premio de consolación, Van Empel recibió honores en segundo lugar en la serie de la Copa Mundial con 276 puntos, muy por detrás de Brand, pero con una ventaja de 23 puntos sobre VAS después de la carrera 11 y final.

Realmente no hubo mucha celebración para Visma-Arr-arrenda una bicicleta, ya que la doble cabeza de carreras demostró ser más sometida a los accidentes. La compañera de equipo de Van Empel, Marianne Vos, una ocho veces campeona de Cross World, sufrió accidentes en Maasmechelen, terminando 13º, que fue su mejor final de solo cuatro aperturas de la Copa Mundial, y en Hoogerheide.

El domingo, Vos se retiró en Hoogerheide cuando experimentó dolor en la pantorrilla de una caída en la primera vuelta. El equipo declaró que “en los próximos días, su recuperación será monitoreada de cerca” para comenzar el próximo fin de semana.

Vos esperaba recoger puntos de clasificación clave para mejorar su posición de cuadrícula para el próximo fin de semana en Liévin, pero tuvo otro accidente en el barro el domingo. El jinete holandés ahora tendrá que luchar por el campo en la carrera femenina de élite el próximo sábado si va a estar en contención de medallas.

“Es lo que es”, dijo Vos Manifiesto . “En Maasmechelen no me subí de inmediato. Entonces es realmente difícil. Realmente se convierte en una pelea. En realidad me metí en mi ritmo, así que estaba muy feliz allí.

“Por supuesto, solo esperas un buen comienzo allí (en Liévin). Pero si comenzara en la primera fila, no cambiaría mucho sobre mis ambiciones.

“Aunque, por supuesto, tienes que ser realista: si no puedes ir directamente al Top Ten desde la primera vuelta, es un gran esfuerzo para llegar allí”.

Vos también tuvo un mensaje para su joven compañero de equipo Van Empel, que espera defender su título mundial en la carrera de élite a los 22 años.

“No importa cuán joven sea, ya tiene bastante experiencia”, dijo Vos.

“También ha demostrado en las últimas semanas, meses y años de lo que es capaz. En Maasmechelen no fue del todo fácil, pero solo tiene que mantener la calma. La forma está ahí. Ella solo tiene que montar su propia carrera la próxima semana “.

Van Empel estaba listo para el desafío. Uno de sus principales competidores será VAS, el piloto húngaro que emerge del fin de semana como un favorito externo para un título histórico del primer mundo del mundo femenino para su país.

“Hay muchas chicas en buena forma en este momento, así que espero una batalla emocionante”, dijo Van Empel sobre el próximo fin de semana en Liévin.

“Los próximos días serán principalmente sobre recuperación para asegurarse de que estoy fresco al comienzo en Francia el sábado”.