“Abrir un nuevo capítulo es súper bonito y siento una gran motivación”, afirma el italiano, que llega al equipo alemán con un contrato de tres años

Después de ocho temporadas con Netcompany Ineos, Filippo Ganna dejará el equipo británico un año antes y se unirá a Lidl-Trek en 2027, anunció el martes el equipo alemán WorldTour.

Ganna debía permanecer en Ineos hasta el final de la próxima temporada, por lo que habría requerido que las tres partes involucradas aceptaran la rescisión anticipada.

Se une a Lidl-Trek con un contrato de tres años y acerca su plantilla para la próxima temporada a 29 corredores, después de que la salida anticipada de Giulio Ciccone liberara espacio para más recién llegados.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Ganna, dos veces campeón del mundo de contrarreloj, refuerza al equipo como ganador de 10 etapas del Gran Tour y una amenaza genuina para las Clásicas, donde se unirá a jugadores como Mads Pedersen en la primavera.

“Tengo muchas ganas de que llegue el año que viene con un equipo tan grande como Lidl-Trek. Estoy muy orgulloso de unirme y realmente no puedo esperar al primer campo de entrenamiento y empezar la temporada de la mejor manera posible”, dijo Ganna.

te puede gustar



Lidl-Trek anuncia la salida anticipada de Giulio Ciccone en vísperas de la última carrera juntos en Il Lombardia



Giulio Ciccone une fuerzas con Tom Pidcock en Pinarello-Q36.5 en 2027 tras una salida anticipada de Lidl-Trek



Lidl-Trek y Gaia Realini acuerdan rescindir contrato un año antes

“Después de ocho años con mi equipo actual, abrir un nuevo capítulo es súper agradable y siento una gran motivación para la temporada. Tengo grandes objetivos que espero alcanzar con Lidl-Trek, particularmente en los Clásicos; con el equipo que tendremos, nada está fuera de nuestro alcance.

“Por supuesto, las Grandes Vueltas siguen siendo un objetivo importante y espero apoyar al equipo mientras aprovecho mis propias oportunidades”.

“Creemos que Filippo todavía tiene mucho que lograr en su carrera”

Ganna es la octava incorporación confirmada para 2027 al Lidl-Trek, tras Felix Gall, Gregor Mühlberger, Jordi Meeus, Georg Zimmermann, Jordan Jegat, Igor Arrieta y Héctor Álvarez.

Lo que más entusiasma al nuevo CEO recientemente nombrado, Andy Schleck, es la versatilidad del italiano, capaz de operar como líder y compañero del equipo en una amplia gama de carreras. Jugará un papel vital en el equipo mientras se dirige hacia los últimos años de su ya exitosa carrera a los 30 años.

“Filippo es un talento excepcional y un piloto que ha demostrado su valía constantemente al más alto nivel de nuestro deporte. Sus logros hablan por sí solos, pero lo que realmente nos entusiasma es la variedad de oportunidades que aporta al equipo”, afirmó Schleck.

Qué leer a continuación



Lidl-Trek refuerza aún más la plantilla de 2027 con el ganador de la etapa del Giro de Italia del UAE Team Emirates-XRG



Felix Gall, finalista del podio del Giro de Italia y la Vuelta a España 2026, ficha por Lidl-Trek para 2027



Jordi Meeus dejará Red Bull-Bora-Hansgrohe para desempeñar un 'papel diferente' en Lidl-Trek

“Desde las contrarreloj y las clásicas hasta las grandes vueltas, hay muy pocos corredores en el pelotón con su combinación de potencia, experiencia y versatilidad.

“Creemos que Filippo todavía tiene mucho que lograr en su carrera y queremos brindarle el entorno y el apoyo para que siga superando sus límites. Es un piloto que puede ganar algunas de las carreras más importantes del mundo, pero también marcar una gran diferencia en el éxito de sus compañeros de equipo. Tenemos un plan claro para el futuro, y Filippo es una parte clave para convertir ese plan en realidad. Estamos ansiosos por ver lo que podemos lograr juntos”.

La conexión italiana

La salida de Ganna de Ineos marca el final de una era para el italiano, que encontró sus mejores éxitos después de unirse procedente del UAE Team Emirates en 2019. Montando los colores del equipo y en bicicletas Pinarello, Ganna ganó todas sus etapas del Grand Tour, dos títulos mundiales, Dwars door Vlaanderen, y rompió el récord de horas UCI con el apoyo del equipo, además de mantener su carrera en la pista como medallista de oro olímpico y siete veces campeón del mundo.

Se unirá a dos de sus compatriotas italianos de larga data en la pista mientras esté en Lidl-Trek en las próximas temporadas, Jonathan Milan y Simone Consonni, y su llegada a ese tren líder podría resultar una asociación mortal en el Giro de Italia y otras carreras.

“Conozco a Simo y Jonny porque corrieron juntos en la pista. Con Simo, es agradable volver a estar juntos en el mismo equipo después de muchos años”, dijo Ganna, destacando también su entusiasmo por trabajar con Pedersen.

“Con Jonny, será genial trabajar con él porque es un tipo súper agradable. También entreno con Matteo (Sobrero); él realmente me motiva cuando los días son realmente difíciles.

“Mads es el número uno del equipo y espero ser un buen hombro para él y también al revés, sé que será un buen apoyo para mí”.