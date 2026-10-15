“Abrir un nuevo capítulo es súper bonito y siento una gran motivación”, afirma el italiano, que llega al equipo alemán con un contrato de tres años

Después de ocho temporadas con Netcompany Ineos, Filippo Ganna dejará el equipo británico un año antes y se unirá a Lidl-Trek en 2027, anunció el martes el equipo alemán WorldTour.

Ganna debía permanecer en Ineos hasta el final de la próxima temporada, por lo que habría requerido que las tres partes involucradas aceptaran la rescisión anticipada.

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