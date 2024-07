El italiano aspira a dos medallas de oro en París pero teme a Tarling, Evenepoel y los errores durante su contrarreloj

Filippo Ganna se entrenó el viernes bajo la lluvia de París, sabiendo que las carreteras del recorrido de la contrarreloj olímpica podrían estar mojadas durante la carrera del sábado y, por lo tanto, sería especialmente exigente y muy rápido.

El italiano Ganna es uno de los favoritos para ganar la medalla de oro, pero sabe que su compañero de equipo en Ineos Grenadiers, Josh Tarling (Gran Bretaña), y el actual campeón del mundo Remco Evenepoel (Bélgica) son grandes amenazas para sus ambiciones.

Evenepoel ganó el título mundial en Glasgow el pasado mes de septiembre, superando a Ganna por tan solo 12 segundos después de 47,8 km de carrera en Stirling. Tarling quedó tercero ese día a 36 segundos de Ganna, pero ha ascendido a los escalones superiores de la contrarreloj con tan solo 20 años.

La contrarreloj olímpica de 32,4 km es llana y rápida, con un recorrido de ida y vuelta desde el centro de la ciudad y Les Invalides hasta el Bois de Vincennes y vuelta, por lo que las diferencias de tiempo podrían ser mucho menores. Las medallas podrían decidirse por un solo error durante la carrera masculina, que se prevé que se realice a 55 km/h, una línea equivocada, pasar por un bache o entrar o salir con demasiada cautela de una curva mojada.

Italia espera que los astros se alineen para su gran estrella, Ganna. Hace exactamente diez años, el 27 de julio de 2014, Vincenzo Nibali fue coronado ganador del Tour de Francia en París.

“Para ganar necesito tener unas piernas estupendas, correr la carrera de mi vida y no cometer ningún error”, declaró Ganna a los medios italianos en París.

“Creo que he hecho el trabajo y no siento la presión de estar en los Juegos Olímpicos. Por supuesto, siempre es especial vestir los colores italianos y competir por tu país”.

Ganna ha competido durante más de 50 días con Ineos Grenadiers y ganó la segunda etapa de contrarreloj en el Giro de Italia, pero los Juegos Olímpicos siempre fueron su gran objetivo para 2024. Si bien algunos de los contendientes de la contrarreloj participarán en la carrera en ruta del próximo sábado, Ganna regresará a su casa en Italia para un último entrenamiento en pista antes de volver a liderar las esperanzas de Italia en la persecución por equipos, con el evento por la medalla que llegará el 7 de agosto.

Italia ganó la medalla de oro en Tokio 2021 gracias al último esfuerzo de Ganna.

“Me he entrenado como un decatleta, he hecho trabajo de resistencia en la carretera y luego entrenamiento explosivo en la pista”, explicó Ganna.

“Desde el Giro de Italia, solo he dormido en casa una vez. Pasé el tiempo en el velódromo, en las carreras en ruta y luego en la altura, a 2.800 metros. Fue genial, tenía el teléfono apagado, el aire estaba frío y había vistas espectaculares de los Alpes. He trabajado duro, ahora solo quiero no arrepentirme de nada”.

Varios de los rivales de Ganna han criticado las carreteras de la contrarreloj de París, y Evenpeoel incluso calificó los primeros y últimos cinco kilómetros de “una mierda”.

“Es un recorrido difícil”, dijo Ganna. Las carreteras nunca son realmente planas, por lo que siempre estás presionando. Es rápido, pero debes mantener el ritmo adecuado y tener algo de energía para los kilómetros finales”.

Ganna tiene dos oportunidades de ganar una medalla en París, en la contrarreloj y en pista, pero sabe que podrían ser las últimas.

“Corrí en Río en 2016 después de que nos convocaran de último momento para la persecución por equipos. Tokio fue un éxito, pero quiero causar sensación en París por Italia. Podrían ser mis últimos Juegos Olímpicos. Tengo 28 años y Los Ángeles parece muy lejos”.