Filippo Ganna (Ineos Granadiers) perdió el sábado de la camiseta azul del líder en Tirreno-Adriatico, pero un esfuerzo determinado en la subida final al final de la cumbre en Frontignano permitió al italiano mantener un lugar en el podio general provisional con un día a carrera.

Su equipo lo calificó como “una de las actuaciones de escalada más fuertes” en sus 11 años en el Pro Peloton, los últimos seis de los que tienen granaderos Ineos. Habiéndose sentir cómodo en la camiseta del líder desde que tomó una ventaja sólida en la contrarreloj de 11.5 km de la Etapa 1, Ganna fue guiado por su equipo de INEOS a través del día más brusco de la semana, con su compañero de equipo Laurens de Plus Riding Guard hasta el último ascenso de 7.7 km en Frontignano.

On the climb with an average gradient of 7.8% and pitches in double digits, Ganna held his own on stage 6 and finished 13th in a select group with Lorenzo Fortunato (XDS Astana), Pello Bilbao (Bahrain Victorious), David de la Cruz (Q36.5 Pro Cycling) and Simon Yates (Visam-Lease a Bike), the quintet 50 seconds behind stage winner and new GC Líder Juan Ayuso (equipo de EAU Emirates-XRG).

“Al final estoy peleando, así que estoy muy feliz por la actuación”, dijo a Sporza y ​​a una pequeña reunión de medios que incluyen My Bike Al final antes de huir del clima frío para limpiar y ducharse.

El dos veces campeón del mundo del tiempo se encontró cómodo en la camiseta azul desde el día inaugural, anotando una sólida victoria en el ITT de 11.5 km en Lido di Caraiore y tomando una ventaja de 23 segundos sobre Ayuso. Mientras que el escalador español tomó el mando del GC con su esfuerzo en solitario en la Etapa 6, Ganna se instaló en un tempo amenazante para mantener un top-three en general.

“A veces necesito la recuperación. En realidad, las piernas están un poco doloridas”, bromeó Ganna al final de establecerse en un grupo de escaladores en el segmento final de la etapa de 163 km.

Ganna no solo limitó sus pérdidas, sino que también impartió que el canadiense Derek Gee superara su posición en el tercer lugar. Gee terminó sexto el sábado, 20 segundos detrás de Ayuso, pero fue Ganna quien mantuvo un ritmo constante que no se esperaba y cruzó la línea otros 30 segundos después, lo que permitió al italiano tener una ventaja de 4 segundos sobre el canadiense con un día plano restante.

“El podio se realiza en este momento, así que mira mañana lo que puede pasar”, dijo Ganna. “Estamos luchando, tratamos de defender, para mantener (opciones) abiertas”.

Gee fue parte de un paquete que atrapó una escapada diezmada en la escalada final, viajando junto con el eventual ganador del escenario Ayuso y los bateadores pesados ​​Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling), Mikel Landa (Soudal-Quickstep) y Ben Healy (EF Education-Easpost). Gee luchó cuando Ayuso atacó con 3 km para ir y el pequeño grupo en el que estaba fragmentado en pequeños racimos de cazadores.

Gee dijo que la semana había sido una muy buena experiencia de aprendizaje, pero dudaba de que el GC cambiaría en el último día.

“Si agrego como 1,000 vatios a mi sprint, tal vez tome algunos segundos de bonificación mañana”, dijo.

Tirreno-Adriatico concluye el domingo con 147 km desde Porto Potenza Picena hasta San Benedetto del Tronto. Una vez en una sola subida categorizada en el kilómetro 56.5, un largo descenso de Ripatransone anuncia los últimos 77 kilómetros planos, la mayoría compuesta por cinco circuitos de acabado rápido.