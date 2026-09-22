El ex campeón del mundo ha estado probando una nueva puesta a punto pero ya le ha causado algunos problemas.

Filippo Ganna ha revelado que tiene en proceso una nueva posición de contrarreloj “más extrema”, pero no espere encontrarla en el Campeonato Mundial de mañana.

Ganna solía ser la fuerza dominante en la contrarreloj, con dos títulos mundiales y un récord de horas a su nombre, pero ha sido usurpado en los últimos años por Remco Evenepoel, ganador de los últimos tres títulos mundiales y a quien Ganna no ha vencido contra el crono desde 2023.

Este año, el italiano ha vuelto a la mesa de dibujo para repensar su posición sobre la moto de contrarreloj.

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“Me bajé sobre el manillar, pero mantuve la misma altura del sillín”, reveló en una entrevista al periódico italiano. La Gazzetta dello Sport antes de la contrarreloj del Mundial del domingo.

“Estoy empezando a sentirme bastante cómodo incluso con esta postura un poco más 'extrema', por así decirlo. Sin embargo, para un esfuerzo de 45 minutos, probablemente me quede con la más clásica”.

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Como se indicó, el puesto no es nada cómodo para Ganna y, de hecho, le causó importantes problemas cuando intentó adoptarlo a principios de año.

“No mucha gente lo sabe, pero la semana anterior al Giro de Italia casi tenía miedo de no empezar”, reveló Ganna.

El problema fue que la mayor caída entre el sillín y el reposabrazos provocó un ángulo de cadera más estrecho, lo que provocó la sensación de que su pierna “se quedaba dormida” y luego una lesión en cadena.

“Los músculos de la zona se habían inflamado, con riesgo de pubalgia”, dijo Ganna. “Luego me concentré mucho en ejercicios para estirar la espalda y bajar gradualmente mejor”.

Ganna ganó la contrarreloj en el Giro y luego el campeonato nacional italiano TT en su antigua posición, y la última contrarreloj individual que corrió fue en el Tour de Francia, donde el recorrido montañoso lo dejó en desventaja.

Desde entonces ha estado tratando de perfeccionar esa nueva posición, pero siente que el contrarreloj del Mundial del domingo llega demasiado pronto.

“En el último campo de entrenamiento, en Livigno, continué por este camino. Y si esta contrarreloj del Campeonato del Mundo hubiera sido más corta, la habríamos aprovechado”.