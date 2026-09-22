El ex campeón del mundo ha estado probando una nueva puesta a punto pero ya le ha causado algunos problemas.

Filippo Ganna ha revelado que tiene en proceso una nueva posición de contrarreloj “más extrema”, pero no espere encontrarla en el Campeonato Mundial de mañana.

Ganna solía ser la fuerza dominante en la contrarreloj, con dos títulos mundiales y un récord de horas a su nombre, pero ha sido usurpado en los últimos años por Remco Evenepoel, ganador de los últimos tres títulos mundiales y a quien Ganna no ha vencido contra el crono desde 2023.

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