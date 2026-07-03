Luca Guercilena asumirá la responsabilidad general de la división ciclista RCS Sport

El ex director del equipo Lidl-Trek, Luca Guercilena, ha sido confirmado como director general de la división ciclista de RCS Sport, cargo que implica supervisar la organización del Giro de Italia, Milán-San Remo, Il Lombardia y todas sus demás carreras.

La naturaleza específica del trabajo de Guercilena aún no se ha revelado, pero según un informe de Daniel Benson, no será un papel idéntico al del ex director de carrera del Giro de Italia, Mauro Vegni, quien se retiró en febrero de este año.

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“Estamos seguros de que su aportación será fundamental para consolidar nuestra posición como referente mundial en el mundo del ciclismo”.