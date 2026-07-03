Luca Guercilena asumirá la responsabilidad general de la división ciclista RCS Sport

El ex director del equipo Lidl-Trek, Luca Guercilena, ha sido confirmado como director general de la división ciclista de RCS Sport, cargo que implica supervisar la organización del Giro de Italia, Milán-San Remo, Il Lombardia y todas sus demás carreras.

La naturaleza específica del trabajo de Guercilena aún no se ha revelado, pero según un informe de Daniel Benson, no será un papel idéntico al del ex director de carrera del Giro de Italia, Mauro Vegni, quien se retiró en febrero de este año.

Se espera que Guercilena comience en su nuevo cargo el 1 de septiembre.

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La lista completa de carreras que Guercilena coordinará en general es larga, desde el Giro de Italia masculino hasta Milán-San Remo, Il Lombardia, UAE Tour, Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milano-Torino, Giro Women, Giro Next Gen, Giro d'Abruzzo y el Gran Piemonte e Lombardia.

Reconocido por su enfoque versátil y práctico como entrenador, Guercilena comenzó su trabajo directivo como director deportivo con jóvenes talentos en el legendario equipo Mapei a principios de los años noventa. Durante los últimos 11 años ha sido director del equipo Lidl-Trek, cargo que dejará tras el Tour de Francia como parte de una serie de cambios importantes en el equipo alemán WorldTour. También trabajó como entrenador de la selección suiza, trabajando en estrecha colaboración con el ex gigante del TT Fabio Cancellara.

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En Lidl-Trek, además de la inminente salida de Guercilena, el ganador del Tour de Francia 2010, Andy Schleck, pronto comenzará como nuevo director ejecutivo del equipo y Grischa Niermann, anteriormente en Visma-Lease a Bike, se convertirá en el nuevo director deportivo. En aún más cambios, Dan Lorang, anteriormente con Red Bull-Bora-Hansgrohe, se convertirá en breve en el nuevo director de rendimiento de Lidl-Trek.

Respecto a su nuevo puesto en el Giro de Italia, Guercilena, de 52 años, afirmó en un comunicado de prensa: “Mi objetivo será mejorar aún más la experiencia que ya existe dentro de la organización, fortalecer el diálogo con instituciones y equipos, y contribuir al desarrollo de nuevos proyectos internacionales, ayudando a llevar el ciclismo a alturas aún mayores”.

“El nombramiento de Luca Guercilena marca un paso estratégico para fortalecer la división ciclista de nuestro grupo”, añadió Paolo Bellino, CEO y director general de RCS Sports & Events.

“Su experiencia, combinada con su profundo conocimiento del panorama ciclista internacional, nos permitirá dar un paso más tanto en términos de organización de carreras como de desarrollo futuro.

“Estamos seguros de que su aportación será fundamental para consolidar nuestra posición como referente mundial en el mundo del ciclismo”.