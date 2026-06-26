“Por supuesto, ha habido muchos contratiempos, pero eso es algo que siento que ya quedó atrás”.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha dicho que se siente “como si fuera una versión aún más fuerte” de su antiguo yo como ciclista tras su victoria en el Giro de Italia.

El ciclista danés volverá a luchar con Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) por la gloria del Tour de Francia el próximo mes mientras busca ganar el maillot amarillo por tercera vez y evitar que su gran rival gane un quinto título.

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