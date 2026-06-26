“Por supuesto, ha habido muchos contratiempos, pero eso es algo que siento que ya quedó atrás”.

Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha dicho que se siente “como si fuera una versión aún más fuerte” de su antiguo yo como ciclista tras su victoria en el Giro de Italia.

El ciclista danés volverá a luchar con Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG) por la gloria del Tour de Francia el próximo mes mientras busca ganar el maillot amarillo por tercera vez y evitar que su gran rival gane un quinto título.

Sus dos intentos anteriores en el Tour se debieron a enfrentamientos interrumpidos: el de 2024 se produjo después de un grave accidente en Itzulia Basque Country, y la carrera del año pasado se produjo después de sufrir una conmoción cerebral en París-Niza.

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Vingegaard no ha tenido tales contratiempos este año y ha dominado las tres carreras en las que ha participado: la París-Niza, la Volta a Catalunya y el Giro de Italia.

Hablando durante la transmisión en vivo del anuncio del equipo del Tour de Francia de su equipo Visma-Lease a Bike el martes, Vingegaard dijo que se siente mejor que nunca.

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“Tengo mucha fe en mí mismo y eso también les da fe a los demás. Ellos realmente creen en el plan que tenemos y también creen que es posible ganar el Tour de Francia nuevamente”, dijo Vingegaard.

“Hace tres años que lo gané por última vez. Desde entonces, ha sido un gran objetivo para mí. Por supuesto, ha habido muchos reveses, pero eso es algo que siento que ya quedó atrás”.

“Volví a ser más yo mismo. Me tomó algo de tiempo, pero ahora finalmente siento que estoy allí, como la misma persona que era antes de todos estos contratiempos. Siento que soy una versión aún más fuerte de lo que era en aquel entonces”.

A Vingegaard se unirán en Francia los lugartenientes estadounidenses Sepp Kuss y Matteo Jorgenson, y los versátiles rodadores Edoardo Affini, Bruno Armirail, Victor Campenaerts y Per Strand Hagenes.

Wout van Aert fue descartado para competir en el Tour luego de una reciente lesión en el codo, por lo que Davide Piganzoli, quien llegó al octavo lugar en el Giro mientras ayudó a la victoria de Vingegaard, se convirtió en el octavo hombre del equipo holandés en la batalla contra Pogačar.

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Al ganar el Giro de Italia, Jonas Vingegaard ha tenido su mejor preparación para el Tour de Francia hasta el momento, pero aún no tenemos idea de cómo se comparará con Tadej Pogačar.

Vingegaard dijo que su victoria en el Giro, lograda junto a Piganzoli, Kuss y Campenaerts, había aumentado su motivación de cara al Tour.

“Me dio algo de confianza para el Tour de Francia salir bien del Giro: ganar cinco etapas para mí, una con Sepp, y también la general”, dijo.

“Así que definitivamente fue una buena carrera para nosotros, que nos dio algo de confianza y confianza en que podemos ganar el Tour”.