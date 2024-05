La marca italiana afirma una gran mejora en la resistencia a la rodadura con respecto al P Zero Race y ya cuenta con 30 victorias.

Suponiendo que hayas estado prestando atención al mundo de la tecnología ciclista este año, seguramente habrás visto el prototipo de neumáticos Pirelli utilizados por Lidl-Trek desde el comienzo de la temporada de Clásicas. Hoy, Pirelli finalmente ha lanzado los neumáticos a los consumidores, y el equipo Lidl-Trek ya no estará en versiones prototipo, sino en neumáticos P Zero Race TLR RS completos y con especificaciones de consumo.

Son los últimos neumáticos de carretera de alta gama de Pirelli y apuntan directamente a los mejores neumáticos para bicicletas de carretera del mercado, con marcadas mejoras en la resistencia a la rodadura con respecto al neumático de gama alta actual de la marca, el P Zero Race TLR.

El nuevo neumático utiliza el mismo patrón de banda de rodadura que el actual P Zero Race TLR.

Misma banda de rodadura, con un compuesto de caucho mejorado

Los neumáticos Pirelli, al menos en el extremo superior de la línea de la carretera, comparten un patrón más o menos uniforme de entalladuras (las ranuras que permiten que la goma se mueva, se caliente y agregue agarre). El nuevo P Zero Race TLR RS no es diferente en este sentido, ya que comparte la misma banda de rodadura que el P Zero Race TLR, pero Pirelli dice que ha utilizado una versión nueva y mejorada de su compuesto SmartEVO2, que ofrece mejoras en la velocidad en línea recta. y agarre en las curvas.

Debajo de la banda de rodadura de goma mejorada se encuentra una versión aligerada de la carcasa SpeedCore de Pirelli. La combinación de la nueva goma y una carcasa más ligera ha dado como resultado una caída del 8% en el peso total con respecto al P Zero Race TLR y una considerable mejora del 16% en la resistencia a la rodadura, según la marca. Un cálculo aproximado basado en datos de Bicycle Rolling Resistance lo sitúa aproximadamente un vatio más lento que el Continental GP5000 S TR, pero aún no se han realizado pruebas reales.

En actualizaciones menos orientadas al rendimiento, el talón del neumático también se ha revisado, con una nueva forma del talón y una nueva disposición de las fibras de Kevlar en un intento por maximizar la compatibilidad con los sistemas de llantas con y sin gancho.

Un compuesto de caucho mejorado se complementa con una carcasa más ligera, lo que da como resultado una reducción de peso del 8 % y una resistencia a la rodadura un 16 % menor.

Precios, tamaños y disponibilidad.

El nuevo P Zero Race TLR RS estará disponible en tamaños 700x26c, 28c, 30c y 32c. Todos los tamaños están preparados para usar sin cámara, pero el tamaño 26c no es compatible sin gancho. Un neumático 28c pesa 290 g.

Tendrán un precio adecuado al de la competencia: £ 84,99 / $ 99,90 / € 89,90 / AU $ 144,90.