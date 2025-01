El piloto holandés Ceratizit-WNT se recupera de un año plagado de caídas para prosperar en el nuevo equipo

Cuando Danik Hengeveld tenía solo 18 años y disputó su primera carrera UCI en las categorías élite, casi dio la mayor de las sorpresas en la etapa 1 del Healthy Aging Tour, cuando fue atrapada en la carrera hacia la meta después de realizar un volante en la última vuelta. La ambiciosa pausa no funcionó entonces, pero el viernes con su nuevo equipo, Ceratizit-WNT en el Santos Women's Tour Down Under, sí funcionó.

En su primera carrera con Ceratizit-WNT, Hengeveld frustró los planes de las velocistas en la etapa 1 para lograr su primera victoria en el Women's WorldTour, recuperándose de una caída en el Tour de Gran Bretaña el año pasado que la dejó fuera durante meses y luchando por recuperarse. sus pies.

“Perdí un poco de confianza después de los dos últimos años y finalmente volví a correr como si tuviera 18 años”, dijo Hengeveld a los periodistas después de la etapa. “Pensé: Oh, por eso corro. Es realmente agradable”.

La joven de 22 años, que comenzó en 2021 con el Continental Team GT Krush Tunap, consiguió su primera victoria allí en un prólogo del GP de Belgrado Women's Tour, y luego ascendió al WorldTour con DSM-firmenich PostNL en 2023, donde permaneció durante dos temporadas.

La ciclista holandesa se dirigió luego a Ceratizit-WNT esta temporada e inmediatamente utilizó sus habilidades de contrarreloj para mantener a raya a la persecución en la etapa de 102 km entre Brighton y Aldinga y, finalmente, conseguir la segunda y sin duda la mayor victoria de su carrera atacando y lanzando. solo a menos de 50 km del final.

“Al final, escucho a mi director deportivo en mi oído, 'vamos, vamos, vamos'. Es como, 'Oh, joder, ¡tal vez estén muy unidos!”. dijo Hengeveld.

Resultó que no lo eran, era pura emoción.

“Aprecio que todavía me animara porque me dio Watts extra”.

El apoyo tal vez signifique aún más teniendo en cuenta el año que acaba de pasar.

“La remontada tras la caída fue realmente dura”, dijo Hengeveld. “Tuve muchos problemas, especialmente con la parte mental. Podía entrenar y todavía disfruto entrenar, pero era difícil ver si todavía me gustaba andar en bicicleta y cómo es andar con una bicicleta”. equipo que también cree en mí.

“Y funciona en este equipo, y en realidad es realmente bueno, es agradable, es una buena sensación”, dijo Hengeveld, que acababa de subir al podio con sus nuevos compañeros de equipo, quienes se acercaron directamente para animarla y compartir el momento.

“Es un equipo pequeño, y ya sé… que en realidad es como un ambiente familiar. Y realmente disfruto el tiempo con ellos y simplemente me divierto y obtengo victorias así. Ya funciona aquí. Queremos seguir adelante. así”, dijo Hengeveld, que mira hacia los Clásicos a finales de esta temporada.

“No podría empezar mejor que este verano aquí, atacando y ganando en solitario”, dijo. “Así que es un buen comienzo”.

Es más, una salida que no sólo le ha dado una victoria de etapa sino que también le ha puesto el maillot ocre de líder de la carrera, con un margen de 43 segundos sobre su rival más inmediata. Sin embargo, todavía quedan dos etapas difíciles: el sábado terminará en la cima de Willunga Hill y el domingo ofrecerá más de 2.000 m de ascenso vertical mientras la carrera abarca cinco subidas a Stirling.

“No soy el típico escalador, así que veremos si puedo mantenerme en el maillot de líder”, dijo Hengeveld.

“Pero por lo demás, quiero dárselo a uno de mis compañeros de equipo. Eso también está bien, y simplemente seremos agresivos otra vez y, con suerte, todo volverá a funcionar”.