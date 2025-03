US $ 930 mil millones Fondo de Riqueza Saudita Saudita también vinculado al proyecto de ciclismo estancado One

El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF) está cerca de acordar un acuerdo para patrocinar la camiseta rosa del líder de la carrera de Giro d'T'Italia, mientras las carreras y los equipos continúan buscando fondos en el Medio Oriente.

Sitio web italiano Tuttobiciweb informó el interés de PIF el sábado, tres meses después de que surgieron informes iniciales en Italia sobre el interés de PIF para comprar el Giro d'Italia y el equipo de fútbol de Turín, ambos propiedad del propietario de RCS Media Group Urbano El Cairo.

La idea de que El Cairo vendió sus intereses deportivos fue rápidamente negada por la compañía italiana, pero My Bike Comprende que un acuerdo para patrocinar la camiseta rosa del líder del líder de la carrera está cerca de finalizar.

El logotipo de PIF u otra marca de su vasta porfolio de compañías podría apelar en la icónica camiseta rosa en mayo, ya que el Gran Tour tendrá lugar del 9 de mayo al 1 de junio con un Grande Partenza en Albania. Aparentemente, una fecha para la presentación de la nueva Maglia Rosa ha sido acoplada durante la semana entre la gira de Flanders y Paris-Roubaix.

RCS Sport prefirió no hacer comentarios cuando se contactó con My Bike. Sin embargo, RCS Sport aparentemente está buscando un patrocinador clave para la camiseta rosa después de que la marca de energía italiana Enel optó por no extender su patrocinio de Maglia Rosa.

Según los informes de negocios italianos de 2023, los patrocinadores de Jersey de Giro D'Italia pagan al menos cuatro millones de euros, con el Gran Tour italiano generando más de 60 millones de euros en ingresos anuales y cerca de ocho millones de euros de ganancias.

My Bike Una fuente le dijo que RCS Sport se acercó a PIF hace más de 18 meses y también ha tenido conversaciones con la compañía PIF Surj Sports Investments, que se especializa en inversiones deportivas y podría invertir $ 270 millones en el proyecto One Cycling.

Dependiendo de quién escuche en el deporte, el único proyecto de ciclismo finalmente podría firmarse y anunciarse en cuestión de semanas, mientras que otros dicen que está en el caos y es poco probable que ocurra sin la aprobación del presidente de UCI, David Lappartient.

El gobierno italiano dirigido por el primer ministro de la derecha, Giorgia Meloni, firmó recientemente un memorando de entendimiento con PIF para impulsar la cooperación entre las empresas italianas en el sector privado y PIF y sus compañías de cartera y el patrocinio de Maglia Rosa ayudaría a promover esa inversión.

El Fondo de Inversión Pública Saudita es uno de los fondos de riqueza soberana más grandes del mundo con activos estimados totales de US $ 930 mil millones, pero a menudo ha sido acusado de lavado deportivo.

La cartera de PIF Sports ya incluye Liv Golf, el club de fútbol de la Premier League Newcastle United, las inversiones en boxeo profesional y el patrocinio principal de tenis y fórmula 1 de hombres y mujeres. Arabia Saudita ganó la carrera para organizar la Copa Mundial de Fútbol Hombres 2034 y transmitirá la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA este verano.

El deporte es parte del plan de diversificación Vision 2030 del gobierno de Arabia Saudita a medida que la Nación del Golfo se aleja de los ingresos tradicionales del petróleo. Los críticos han llamado a la estrategia una forma de lavado deportivo mientras Arabia Saudita busca pasar por alto su historial de derechos humanos.