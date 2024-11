Contratos renovados para Selam Amha Gerefiel, Maddie Le Roux, Jule Märkl y Ese Lovina Ukpeseraye, ya que se espera que el equipo continental apoye a nueve corredores el próximo año.

Canyon-SRAM Generation se embarcará en su cuarta temporada en el pelotón profesional y ha confirmado que apoyará a nueve corredores a nivel continental en 2025, compitiendo como Canyon-SRAM zondacrypto, mientras renueva los contratos con los corredores que regresan Selam Amha Gerefiel, Maddie Le Roux. , Jule Märkl y Ese Lovina Ukpeseraye.

El equipo confirmó en un comunicado de prensa el viernes que continúan “forjando nuevos caminos” para los ciclistas que buscan alcanzar los niveles más altos “identificando y desarrollando ciclistas de países subrepresentados y al mismo tiempo dando la bienvenida al talento a nivel mundial”.

“Al ayudar a cerrar la brecha entre el potencial de base y la competencia de élite, Canyon-SRAM Generation ha redefinido las oportunidades en el ciclismo femenino profesional y continúa fomentando la diversidad y la inclusión en el pelotón”, afirma el comunicado de prensa.

Selam Amha Gerefiel, el actual campeón etíope de carreras en ruta, se unió al equipo Canyon-SRAM Generation a principios de este año, después de pasar tres temporadas con el equipo del Centro Mundial de Ciclismo (WCC) gestionado por la UCI.

“Ser parte de Canyon-SRAM Generation ha sido muy importante para mí para tener el apoyo para seguir trabajando en mi carrera profesional. Fue una temporada desafiante, pero aún así aprendí mucho y estoy contento de tener la oportunidad de Me quedaré con el equipo en 2025 y seguiré trabajando en mi desarrollo”, afirmó.

“Disfruté especialmente nuestra carrera en el Princess Anna Vas Tour en Polonia. Hicimos un gran trabajo en equipo y ver cuánto mejoramos desde el comienzo de la temporada fue especial. Le debo mucho al equipo y estoy decidido a trabajar duro en 2025. “Sueño con ganar una carrera y ver a nuestro equipo ganar una carrera la próxima temporada”.

Ese Lovina Ukpeseraye, ex campeona nigeriana de carreras en ruta y medallista de oro en el Campeonato Continental Africano en 2023, también se unió al equipo al comienzo de esta temporada, pero dijo que casi abandonó el deporte porque había oportunidades limitadas para competir.

En 2024, continuó su éxito en los Juegos Africanos celebrados en Accra con dos medallas en la contrarreloj y en la carrera en ruta, además de representar a su nación en los Juegos Olímpicos de París. Con Canyon-SRAM Generation, continuó acumulando experiencia y habilidades en algunas de las carreras de un día Pro Series, .1 y .2 y carreras por etapas del calendario internacional.

“Antes de unirme a Canyon-SRAM Generation, estuve a punto de dejar el ciclismo profesional porque estaba cansado de entrenar sin oportunidades para competir. El equipo ha tenido un gran impacto en mi futuro al permitirme convertirme en ciclista profesional, y esta temporada 2024 fue extremadamente valioso para mí”, dijo.

“El ambiente del equipo mejoró mis habilidades y habilidades más de lo que jamás imaginé. Solía ​​sentirme intimidado por estar en el pelotón durante las carreras. Pero mi confianza ha aumentado gracias a la tutoría de mi entrenador y mis compañeros de equipo. También solía tener miedo de escalar. , pero he mejorado mis habilidades con entrenamiento, instrucción y asesoramiento a lo largo de la temporada.

“Estoy particularmente orgullosa de mi participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. También estoy orgullosa de mis compañeros de equipo. Por ejemplo, Awen (Roberts) es especialmente inteligente, atenta y decidida a dar lo mejor de sí en cada carrera. Ella trae “Me dio alegría, especialmente durante los días previos a mi viaje de regreso a Nigeria, donde ella me apoyó mucho”.

Maddie Le Roux, de Sudáfrica, y Jule Märkl, de Alemania, también permanecerán en el equipo una temporada más. Ambos pilotos se unieron al equipo a principios de este año con Märkl, un piloto prometedor que viene directamente de las categorías inferiores y Le Roux, que aporta al equipo varios años de experiencia en carreras con el equipo WCC.

“Descubrí que el paso de la categoría junior a la élite fue física y mentalmente difícil. Afortunadamente, tuve un buen apoyo del equipo y aprendí muchas cosas sobre ser un ciclista profesional, mis tácticas y el papel de cada miembro del equipo para contribuir al éxito del equipo. goles”, afirmó Märkl.

“Tener la oportunidad de participar en algunas carreras con los corredores del WorldTour ayudó a mi desarrollo y siempre nos animaron a tener un estilo de conducción valiente y activo. Después de correr muchas carreras diferentes, comencé a comprender qué tipo de corredor soy”.

Le Roux dijo que si bien tiene experiencia adicional al competir con el equipo WCC, correr con Canyon-SRAM Generation ha sido valioso para el desarrollo de su carrera y para aprender sobre la configuración de un equipo profesional, y para mejorar la eficiencia en el trabajo y las habilidades de comunicación dentro del pelotón. .

“Se han colocado muchos” ladrillos “valiosos que espero poder aprovechar de cara a la próxima temporada. Confío plenamente en este equipo para ayudarme a convertirme en la mejor ciclista posible”, dijo.

“Estar fuera de casa nunca es fácil, especialmente con todo lo que ha pasado en mi vida personal este año. Sin embargo, este equipo es especial. Mis compañeros siempre me hacían sentir mejor cuando me sentía un poco deprimido; me llevaban a tomar un café y Disfruté las noches de karaoke. El ambiente que rodea a este equipo es como una gran familia; nos cuidamos unos a otros y, como ciclista, eso me hizo sentir que pertenecía”.

Los fichajes adicionales para la plantilla de Canyon-SRAM Generation se anunciarán en una fecha posterior.