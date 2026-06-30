El ciclista francés Alex Baudin acaba de lograr un éxito en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y apunta a tres etapas intermedias para su segunda salida en el Tour.

Richard Carapaz y Ben Healy fueron confirmados hoy para liderar EF Education-EasyPost en el Tour de Francia de este año, repleto de amplias subidas y etapas de transición difíciles que dieron en el blanco de los objetivos del equipo de victorias de etapa.

Los daneses Kasper Asgreen y Michael Valgren, quienes tienen victorias de etapa en Grandes Vueltas, el joven francés Alex Baudin, el ex campeón de ruta USPro Sean Quinn y los corredores primerizos del Tour Max Walker y Georg Steinhauser completan la lista de ocho corredores para EF Education-EasyPost.

Healy parece volver a ser agresivo este año en busca de victorias de etapa, donde el irlandés tuvo éxito el año pasado en una próspera escapada que le valió el maillot amarillo durante dos días y un top 10 en la general. Carapaz, que tiene victorias de etapa en las tres Grandes Vueltas, dijo que su ambición era centrarse en las etapas individuales y un segundo título KOM. Ambos corredores se enfrentarán a una amplia competencia de equipos rivales durante la carrera de tres semanas.

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“Tenemos un equipo versátil y eso, en última instancia, ayuda mucho con las ambiciones del equipo. La clasificación general dependerá en gran medida de cómo se desarrollen las circunstancias de la carrera. Quiero ir tras victorias de etapa y podría intentar repetir la victoria en la camiseta de montaña”, dijo el capitán Carapaz en un anuncio del equipo el lunes.

Carapaz ha tenido un camino lleno de obstáculos hacia una quinta aparición en el Tour de Francia, su última aparición hace dos años, cuando mostró su talento para la escalada con el título de clasificación de montaña y obtuvo su única victoria de etapa, hasta ahora, en un final en la cima de Superdévoluy. Se perdió el Tour 2025 por problemas gastrointestinales.

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Ex dos veces finalista del podio general en el Giro de Italia, con la victoria general en 2019, la estrella ecuatoriana recientemente se sometió a una cirugía para curar una grave llaga en el sillín que interrumpió su temporada 2026, pero más recientemente terminó segundo en la general en el Tour de Suiza.

“El Tour es una carrera que es simplemente la mejor del mundo. Los mejores corredores están allí y está rodeado de una atmósfera del más alto nivel. Simplemente estar allí ya es una victoria para mí”, añadió el discreto Carapaz.

Si bien Healy tuvo una gran temporada el año pasado, se perdió los Clásicos de Primavera de esta temporada debido a una fractura de sacro sufrida en un accidente antes del Itzulia Basque Country de principios de temporada. Utilizó el Tour Auvergne-Rhône-Alpes para mejorar su forma física y se retiró faltando dos días debido a una enfermedad.

“He tenido una primavera con algo de mala suerte, pero estoy en buena forma y listo para correr. Sólo quiero estar al frente y luchar por una victoria de etapa, tal vez incluso dos. Hay muchas etapas de transición difíciles este año, así que creo que habrá muchas oportunidades para descansos”, dijo en el comunicado de prensa previo al Tour del equipo.

“Tuve una buena preparación. Hice un campamento de altitud, en el que pude hacer el bloque completo, y luego Dauphiné como carrera de preparación, a pesar de que me enfermé y pude volver a entrenar bastante rápido. Y sí, algo de trabajo en calor en Mallorca.

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“Tendré que correr de la misma manera (que el año pasado), con un aire de imprevisibilidad. Incluso el año pasado la gente sabía quién era yo y aún así pude hacerlo. Así que nada va a cambiar realmente, solo intentaré enjuagarme y repetir”.





Al igual que los líderes del equipo, varios de los otros corredores han tenido reveses físicos este año (Asgreen con una clavícula rota, Quinn con dolor recurrente en la rodilla), pero Baudin, de 25 años, ha estado sano y consistente con nueve top 10, además de la curva de aprendizaje de su revelador primer Tour en su haber. El francés también ganó confianza con una escapada en solitario para ganar la etapa 1 del Tour Auvergne-Rhône-Alpes y defender el maillot de líder hasta la etapa 6.

“El equipo me dio muchas oportunidades este año y pude aprovecharlas y estar presente. Tener el papel de líder (en el País Vasco, en las Ardenas y luego en el Dauphiné) significa mucha experiencia. Vamos a correr etapas y creo que algunas de ellas me convienen personalmente.

“Dependerá un poco de cómo vayan las carreras anteriores con los líderes de la general y todo eso, pero la etapa 6, y luego tal vez las etapas 9 y 10 son las que más me entusiasman. Y luego algunas otras en la tercera semana; la última semana del Tour siempre es realmente abierta y un poco impredecible”.

Compitiendo en su sexto Tour de Francia, Asgreen tiene cuatro podios en la carrera, incluida una victoria de etapa en 2023. Reiteró que el equipo estaba concentrado en el trabajo diario para llegar al frente apoyando a Carapaz y Healy.

“En primer lugar, el objetivo es intentar conseguir una victoria de etapa para nosotros. Me encantaría salir allí, por supuesto, eso siempre es divertido en las escapadas. Se trata de apoyar al equipo. Alex va muy bien y Richie parece estar bien en las etapas de escalada”, dijo.

“Yo diría que el 90 por ciento de la exposición mediática del ciclismo proviene del Tour. Cuando ganas una etapa allí, el alcance que obtienes es mucho mayor: la cantidad de personas que se dan cuenta de lo que has hecho y del tipo de ciclista que eres llega a mucha más gente. Así que es increíble para tu carrera”.

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