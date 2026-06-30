El ciclista francés Alex Baudin acaba de lograr un éxito en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y apunta a tres etapas intermedias para su segunda salida en el Tour.

Richard Carapaz y Ben Healy fueron confirmados hoy para liderar EF Education-EasyPost en el Tour de Francia de este año, repleto de amplias subidas y etapas de transición difíciles que dieron en el blanco de los objetivos del equipo de victorias de etapa.

Los daneses Kasper Asgreen y Michael Valgren, quienes tienen victorias de etapa en Grandes Vueltas, el joven francés Alex Baudin, el ex campeón de ruta USPro Sean Quinn y los corredores primerizos del Tour Max Walker y Georg Steinhauser completan la lista de ocho corredores para EF Education-EasyPost.

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2026 Tour Auvergne-Rh&ocirc;ne-Alpes: Alex Baudin se mantiene en cabeza tras la etapa 5