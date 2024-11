Equipo de 30 corredores para la última temporada del ciclo de tres años de ascenso y descenso completado por Michael Schwarzmann

Israel-Premier Tech ha confirmado la plantilla de 30 hombres para la temporada 2025 que afrontará su último año en busca de regresar al estatus WorldTour.

Así lo confirmó el lunes la ampliación del contrato del veterano Michael Schwarzmann. Schwarzmann es uno de los 15 corredores mayores de 30 años en la lista del IPT para el próximo año, con los experimentados jefes Chris Froome, Jakob Fuglsang y Michael Woods, todos contratados hasta finales de 2025.

Es probable que sea el último año para Froome después de que el cuatro veces ganador del Tour de Francia se uniera procedente de Ineos en 2021. Dado que Woods, Fuglsang y Simon Clarke también tienen más de 38 años, el IPT daría la bienvenida a una nueva era en 2026 si regresan con éxito a el Tour Mundial UCI.

Después de descender de la máxima división del ciclismo a finales de 2022, Israel-Premier Tech volvió a subir rápidamente en la escala de puntos durante el ciclo de tres años 2023-2025 y terminó la temporada pasada cuatro posiciones por encima de lo que será el puesto 18 requerido para obtener una licencia WT.

“El IPT ha tenido una temporada exitosa este año. Conseguimos consistentemente victorias y buenos resultados durante toda la temporada hasta el final”, dijo el director general del equipo, Kjell Carlström, en el balance de la temporada del equipo.

“Esto nos coloca en una buena posición para el último año del ciclo de licencias UCI WorldTour para asegurar la licencia. Aunque todavía tenemos que hacer una buena temporada en 2025, estamos en el camino correcto”.

Parecen preparados para regresar al WorldTour en 2026, junto con Lotto Dstny, que también descendió en 2022, con sus 21.745 puntos que les dan una ventaja de casi 6.000 puntos sobre Arkéa-B&B Hotels en el puesto 19, que volvería a descender al nivel ProTeam a medida que avanza. se encuentra.

Sin embargo, tienen que continuar con el gran trabajo realizado por jugadores como Stephen Williams, Corbin Strong y Derek Gee, sus tres máximos anotadores en 2024, para confirmar su lugar de regreso en la primera división.

Williams, en particular, tuvo un gran éxito con la victoria general en el Tour Down Under y un gran resultado en un día en Fleche Wallonne, donde conquistó el Mur de Huy para llevarse la victoria.

“Ha sido una temporada realmente buena, una con la que sólo podría haber soñado en esta época el año pasado”, dijo Williams en la reseña de la temporada del IPT.

“Conseguir las mayores victorias de mi carrera es extremadamente especial, pero la forma en que he avanzado este año ha sido maravillosa. Estoy deseando mejorar aún más e intentar ganar algunas buenas carreras nuevamente en 2025”.

Su plantilla confirmada también incluye tres nuevos fichajes: Alexey Lutsenko, Jan Hirt y Matis Louvel, y Pier-André Côté pasó del equipo de desarrollo al equipo senior.

Lista confirmada de Israel-Premier Tech para 2025