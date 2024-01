“Es increíble terminar así, es un sueño hecho realidad”, dice el ciclista neozelandés tras ganar la Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Es posible que Laurence Pithie se sintiera visiblemente frustrado después de la etapa final del Tour Down Under en Adelaida cuando su ataque del grupo líder fue retirado cuando faltaban menos de 600 m para el final, pero no hubo más que alegría en el paseo marítimo de Geelong una semana después cuando El ciclista neozelandés consiguió su primera victoria en el WorldTour en la Cadel Evans Great Ocean Road Race.

A esa etapa en el sur de Australia en la cima del Mount Lofty el domingo pasado le siguieron llamadas telefónicas a familiares y amigos mientras el ciclista neozelandés de Groupama-FDJ digería y procesaba la frustración de haber estado tan cerca, analizando cómo podría haberlo jugado de manera diferente después. terminando quinto cuando fue abrumado por los cuatro receptores.

“Eso es parte del deporte, se trata de reflexionar y aprender de los posibles errores y de cómo seguir adelante”, dijo Pithie.

Y, una semana después, avanzó de la mejor manera.

“Al final del TDU me sentí muy decepcionado por el momento, pero mirando hacia atrás creo que monté muy bien. Tuve que tomar una decisión en una fracción de segundo… mi decisión fue atacar, mirando hacia atrás tal vez debería haber esperado, pero así es la carrera y la retrospectiva es lo mejor”.

En retrospectiva, los rivales de Pithie tendrán que lidiar esta vez porque, quizás habiendo aprendido del escenario que se desarrolló la semana anterior, Pithie jugó sus cartas a la perfección en una edición de la Cadel Evans Great Ocean Road Race que se redujo a un número reducido. grupo, acercándose a la línea con ataques volando antes de la frenética carga final.

“Me quedé hacia el frente. Esos ataques estaban desapareciendo y sabía que tenía que tener paciencia”, dijo Pithie, quizás recordando las lecciones de Mount Lofty. “Sabía que no podía ser yo quien los cerrara, de lo contrario no tendría piernas para el sprint.

“Sólo tuve que esperar, esperar, esperar. Quedé un poco encerrado hacia el final cuando todos se abrieron por fuera, pero logré encontrar un espacio y avanzar hacia atrás”.

El resultado fue que Pithie avanzó en el más ajustado de los finales. No sólo hubo que esperar durante la carrera, sino también después para asegurarse de que el premio era suyo tras el reñido sprint con Natnael Tesfazion (Lidl-Trek). Esta vez, sin embargo, el resultado fue a su favor y el corredor de Nueva Zelanda terminó alejándose de su bloque de carreras en Australia con tres resultados de etapa entre los cinco primeros en el Tour Down Under, quinto en el Surf Coast Classic pero, lo más importante, por supuesto, esa primera victoria en el WorldTour.

“Es increíble, terminar así es un sueño hecho realidad”, dijo Pithie.

Sin duda, Pithie era un corredor del que se hablaba en la carrera de 176,5 km: había hecho que fuera difícil no notar la fuerza de su forma manteniéndose cerca de la cabeza tanto en las subidas como en los días de sprint de la temporada hasta el momento. . Aún así, fue su compatriota Corbin Strong quien destacó entre los favoritos, particularmente teniendo en cuenta el revuelo que su equipo Israel-Premier Tech había causado al ganar el Tour Down Under.

El equipo de Strong fue realmente crucial para cerrar un ataque tardío del campeón estadounidense Quinn Simmons (Lidl-Trek), pero no fue el neozelandés que habían planeado el que se benefició. Strong quedó cuarto y fue Pithie quien representó a su equipo francés y a Nueva Zelanda en lo más alto del podio.

El rápido dúo neozelandés se enfrentará nuevamente en el Campeonato Nacional de Ruta, y la carrera de ruta masculina U23 y élite se llevará a cabo el sábado 10 de febrero en Timaru. Después de la batalla por el título nacional, Pithie se dirigirá a Europa para continuar su segundo año como profesional del WorldTour, en el que su primera victoria en el WorldTour probablemente sea solo uno de los muchos pasos en su progresión.

Pithie dijo que comenzará con las Clásicas pero que el gran objetivo es buscar etapas en el Giro de Italia.

“Tengo algo de liderazgo allí, así que será bueno hacer mi primer Gran Vuelta y experimentar cómo son tres semanas de carrera y ver cómo puedo llegar allí”, dijo Pithie.

Entonces la atención podría dirigirse a París, donde Strong y Pithie podrían pasar de rivales a aliados, si ambos son seleccionados.

“Como has visto, ahora hay un fuerte contingente neozelandés en el WorldTour, algunos muchachos que podrían estar allí”, dijo Pithie. “Pero si puedo seguir corriendo así, seguro que tendré mi lugar allí.

“Ir allí con un corredor como Corbin sería realmente increíble. Ambos somos corredores agresivos que realmente podemos soportarlo y en un grupo tan pequeño como ese, es una carrera única, así que mis ojos están puestos en los Juegos Olímpicos con seguridad”.