El campeón italiano dice que “la satisfacción personal no tiene precio” independientemente de ganar

Cuando Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), vestida con la maglia tricolor como campeona italiana, superó a Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) en los últimos metros de la etapa final del Giro de Italia femenino, todo un país se alegró.

Es posible que Longo Borghini no haya podido defender sus victorias generales en el Giro de 2024 y 2025, pero por primera vez en muchos meses, al menos pudo celebrar un sprint ganador. Su temporada se había visto interrumpida por una enfermedad, lo que la mantuvo fuera de la mayoría de las Clásicas de Primavera y las carreras por etapas españolas.

No corrió durante ocho semanas antes de que comenzara el Giro Femenino el sábado. Reconoció que cualquier resultado no sería un esfuerzo en solitario, ya que los sacrificios son parte de la ecuación de las carreras.

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“Esta es una victoria para todas las personas que me aman. Celebramos a muchos corredores que están terminando sus carreras, pero nunca mencionamos a una de las mejores compañeras del mundo, mi compañera de equipo Alena Amialiusik. Esta victoria también es para ella porque es su último Giro.

“Esto es para ti, Alena, y muchas gracias por todo lo que has hecho por mí”, dijo Longo Borghini en la breve entrevista al ganador de la etapa, agradeciendo explícitamente a su compañera de equipo de los últimos dos años.

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En la conferencia de prensa que siguió a la ceremonia del podio, la campeona italiana recordó los últimos tres meses y se puso filosófica al hablar de las luchas físicas y mentales que atravesó.

“Cuando un atleta tiene dificultades, es difícil controlar sus emociones. Ver las carreras por televisión es bastante deprimente y hay que empezar casi desde cero. Cuando estás cansado después de sólo una hora y media en la bicicleta, empiezas a hacerte muchas preguntas.

“Hubo un momento en el que me vestí para montar, me puse las zapatillas de ciclismo y luego me senté en el suelo y dije: 'no, hoy no'. Es fácil ver a los ciclistas ganar y decir: 'qué gran vida tienen'. No trabajo en una mina ni en una fábrica, pero tengo que hacer mis propios sacrificios, y fue difícil volver a llegar a este punto. Pero al final todo salió bien”, dijo Longo Borghini.

La mujer de 34 años continuó explicando por qué eligió sus palabras con tanto cuidado, cuando claramente es una persona muy emotiva.

“Digo tal vez el uno por ciento de lo que pienso y escribo el resto. Es una de mis pasiones, pero no creo que nadie lea lo que escribo. En parte me da un poco de vergüenza, pero también es muy emotivo”, dijo.

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La victoria de la etapa 9 fue un gran alivio para Longo Borghini, pero no porque hubiera ganado y confirmado que estaba nuevamente en buena forma. Fue porque había corrido de la manera que prefería, poniendo todo en juego en pos de la victoria.

“No se trata de haber vuelto a ganar. Me siento más ligero porque pude mostrar mi verdadero valor. Creo que eso es lo que hace a una persona realmente feliz, no sólo en el deporte, sino también en el trabajo y en la vida: poder expresarse y hacer lo que uno quiere lo mejor que puede.

“Podría haber terminado segundo hoy y aún así estar feliz, porque luché por ello. Haber dado todo lo que tenía es lo que siempre me ha dado una gran satisfacción. No quiero ganar sólo por ganar; quiero ganar porque así es como me expreso al 100 por ciento.

“Se escribe sobre los resultados, pero esta satisfacción personal no tiene precio”, Longo Borghini finalizó la rueda de prensa explicando la motivación que la impulsa a correr como lo hace.