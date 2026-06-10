El campeón italiano dice que “la satisfacción personal no tiene precio” independientemente de ganar

Cuando Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ), vestida con la maglia tricolor como campeona italiana, superó a Niamh Fisher-Black (Lidl-Trek) en los últimos metros de la etapa final del Giro de Italia femenino, todo un país se alegró.

Es posible que Longo Borghini no haya podido defender sus victorias generales en el Giro de 2024 y 2025, pero por primera vez en muchos meses, al menos pudo celebrar un sprint ganador. Su temporada se había visto interrumpida por una enfermedad, lo que la mantuvo fuera de la mayoría de las Clásicas de Primavera y las carreras por etapas españolas.

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