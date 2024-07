El piloto francés reconoce que su rival británico fue más fuerte tras una batalla épica

La multitud francesa abucheó ruidosamente a Tom Pidcock cuando ganó la carrera olímpica de ciclismo de montaña masculino después de haber chocado con su ídolo Victor Koretzky y haberlo superado durante la última vuelta, pero el francés se mostró elegante en la derrota y fue un verdadero olímpico.

Después de la carrera y durante la ceremonia de entrega de medallas, Pidcock y Koretzky se cruzaron varias veces, pero nunca se acercaron para felicitarse mientras la tensión de la carrera continuaba.

La rivalidad entre ambos se atenuó en la rueda de prensa posterior a la carrera, cuando ambos se sentaron uno al lado del otro y recordaron su carrera. Pidcock elogió a Koretzky y el francés admitió con deportividad que había elegido la línea equivocada en la sección decisiva bajo los árboles.

Se fue hacia la derecha de un árbol en medio de la pista, pero Pidcock se tiró hacia la izquierda. Chocaron hombros, zapatos y ruedas, y Koretzky perdió velocidad mientras Pidcock aceleraba hacia una increíble y emotiva segunda victoria y la medalla de oro en bicicleta de montaña.

Su rivalidad terminó cuando Koretzky aceptó la derrota y aceptó que su enfrentamiento había sido un incidente de carrera. Finalmente, se dieron la mano y se felicitaron en señal de respeto.

“Creo que fue parte de la carrera. Todos queremos el objetivo y todos luchamos por él. Así son las carreras. Luchamos hasta el final”, dijo Koretzky, con elegancia tras la derrota.

“Tras el pinchazo, demostró a todo el mundo que hoy estaba en forma. Perdí mi oportunidad, pero creo que aproveché mi oportunidad hasta el final. Puedo estar contento por eso”.

“Me abrí un hueco, pero me salí de la pista y él me atrapó de nuevo. Después me adelantó en el bosque. No sabía que estaba por la izquierda, me tocó y tocó mis zapatos, y entonces casi me caigo”.

Pidcock ganó el oro, pero Koretzky fue el que más ovacionó el público francés.

Cuando terminó el himno nacional británico, la multitud cantó espontáneamente el himno nacional francés y siguió vitoreando el nombre de Koretzky, quien les agradeció con saludos, sonrisas e incluso chocando las manos en la línea de meta.

“Correr frente a la multitud francesa fue increíble. Desde el principio hasta el final de la carrera, hubo un ambiente increíble. No puedo estar triste. Estoy decepcionado y feliz al mismo tiempo”, dijo Koretzky.