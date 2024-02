El ciclista de Visma-Lease a Bike habla sobre una de sus mayores victorias: superar la adversidad y equilibrar el deporte y la vida fuera de la competición.

Visma-Lease A Bike llegó al fin de semana inaugural de 2024, después de haber dominado el par de aperturas de la temporada belga la primavera pasada antes de hacer lo mismo durante gran parte de los Clásicos de primavera.

No fue una sorpresa, entonces, que el equipo holandés repitiera el truco en Omloop Het Nieuwsblad el sábado, terminando una vez más en Ninove con un corredor reservando los lugares del podio.

Lo que puede haber sido una sorpresa, sin embargo, es que, en un equipo formado por las estrellas de las Clásicas adoquinadas Wout van Aert, Dylan van Baarle y Christophe Laporte, fue el veterano esloveno Jan Tratnik quien terminó el día con el triunfo en Ninove.

Tratnik, de 34 años, tiene resultados anteriores en la primavera, ya que terminó 12º en el Tour de Flandes 2022, además de un puesto entre los 10 primeros en Dwars door Vlaanderen tres días antes. No participó en el segundo Omloop de su carrera entre los máximos favoritos, aunque seguramente ayudó ser un miembro clave del equipo más fuerte del pelotón.

“Tal vez no creí lo suficiente por la mañana o antes en que podía ganar esto porque sé que tuve oportunidades la semana pasada en el Algarve y en España”, dijo Tratnik en la conferencia de prensa posterior a la carrera. “Pero también sé que aquí tenemos un equipo de Clásicas muy fuerte. Pero al final, creí en el último kilómetro que podía ganar, así que fue bueno”.

Tratnik se fue a poco más de 8 km de Ninove, llevándose consigo a Nils Politt después de que la pareja había estado entre un grupo reducido de perseguidores para hacer contacto con el frente de la carrera en la última subida del día al Bosberg.

Sus compañeros de equipo de Visma-Lease A Bike, Van Aert, Laporte, Tiesj Benoot y Matteo Jorgenson, habían estado al frente en un grupo cada vez más reducido desde los 130 km restantes después de dividir el pelotón en pedazos por los fuertes vientos que azotaron la carrera.

Tratnik dijo que estaba justo al frente cuando ocurrió la división, pero se perdió por un pequeño error al tomar una esquina.

“Cuando empezamos los escalones, comencé con Wout y Affini, pero luego, en una curva, cometí un error porque rompí demasiado y perdí 10 posiciones”, dijo.

“Luego, el equipo volvió a perder el rumbo y creo que fui uno de los últimos en caer. Pero al final, teníamos cinco muchachos al frente y Dylan y yo detrás, así que para nosotros, solo se trataba de mantenernos”. detrás, controlando los ataques y luego intentando correr si se junta”.

Dijo que no creía que las cosas pudieran volver a arreglarse, ya que el grupo líder disfrutaba de una ventaja de más de un minuto a falta de 30 kilómetros para el final. El grupo, sin embargo, se había reducido a sólo seis en ese momento antes de que Jorgenson se fuera solo en la entrada al Muur van Geraardsbergen.

La jugada del estadounidense parecía una buena apuesta por la gloria en ese momento, pero la diferencia de tiempo oficial desmentía el hecho de que los perseguidores detrás, incluido Tratnik, se acercaban rápidamente.

“De repente (la diferencia) se redujo y en los últimos 20 kilómetros sólo había que intentar permanecer delante y creer”, dijo. “(El ataque) fue simplemente instinto. La carrera fue tan dura en las últimas dos o tres horas que solo respiré dos veces y luego pude ver que todos los muchachos se estaban deteniendo, y yo vine desde atrás con la velocidad.

“Escuché que tenía un hueco pero no más porque se habló mucho por parte de los directivos. Si un nombre tan grande en el ciclismo te dice (que vayas), entonces te da alas. El mayor problema fue cómo ganar en el sprint porque Christophe y Wout son muy rápidos en el sprint, pero yo peso 65 kg y no es así.

“Corremos para ganar y en los últimos 2 km me di cuenta de que tenía un poco de responsabilidad en eso. Sabía que Nils también era fuerte en el sprint. Así que no estaba seguro de poder hacerlo, pero creo que jugué”. Un buen kilómetro y no llegué al frente”.

Superando la adversidad

Tratnik se quedó al volante de Politt mientras ambos llegaban a la meta en Ninove antes de que inevitablemente saltara por detrás y buscara la gloria: la mayor victoria de su carrera junto con una victoria en la etapa de escapada del Giro de Italia 2020 en San Daniele del Friuli.

Sin embargo, ha tenido que luchar contra la adversidad para lograrlo. En la historia reciente, el año pasado hubo un problema en la rodilla que requirió cirugía: “Al principio dijeron que la temporada había terminado, pero después de cuatro semanas ya estaba en la bicicleta”, dijo.

También hubo una pelea que casi puso fin a su carrera con un trastorno alimentario en años pasados, una que lo vio abandonar el WorldTour a la edad de 21 años y casi dejarlo antes de pasar cinco años en el nivel continental.

Eventualmente volvería a ser profesional en 2017 con CCC antes de pasar al WorldTour con Bahrein dos años después y luego a su equipo actual la temporada pasada.

“Cuando miro hacia atrás en mi carrera, no fue la más brillante, con muchos altibajos”, dijo Tratnik. “Llegué muy rápido al mejor equipo de QuickStep. Y luego tuve muchos problemas, años oscuros y casi dejé el ciclismo.

“Entonces de alguna manera creo que puedo lograrlo. Cuando miro hacia atrás y veo de dónde he llegado, creo que es una buena inspiración para los jóvenes saber que todo es posible”.

“Creo que ya he mencionado muchas veces que tenía trastornos alimentarios bastante graves. Fue de un momento a otro y, de hecho, ya terminé mi carrera. Pero luego me fui al Tirol (en 2013) y casi ya terminé. Luego me contrató un pequeño equipo llamado Amplatz y comencé a crecer”.

Tratnik dijo que considera que su carrera comenzó al firmar con CCC hace siete años, tal era la magnitud de sus problemas previos, ya que se convirtió en profesional con QuickStep solo dos años después de comenzar a practicar este deporte.

“Creo que comencé a andar en bicicleta a los 18 años y después de dos años ya estaba en QuickStep”, dijo. “Pero cuando miro hacia atrás, creo que aprendí mucho. Para estar aquí ahora, para ganar esto, creo que debo estar orgulloso de mí mismo.

“Me da mucha motivación y sigo pensando que la edad no lo es tanto. Perdí muchos años. Regresé al CCC en 2017, así que puedo decir que mi carrera profesional comenzó en 2017.

“Creo que en esos años aprendí mucho desde el punto de vista mental y también sí, que el ciclismo es sólo una parte de la vida. También hay que disfrutar la vida porque cuando terminas de andar en bicicleta, la vida continúa”.