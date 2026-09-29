El equipo del favorito francés destruyó el campo, pero el joven de 20 años desapareció de la vista en el final

En todo caso, el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026 demostró lo difícil que es traducir los resultados sobre el papel en un resultado en un día tan largo, caótico y difícil como la carrera de élite masculina en ruta del domingo. Para Paul Seixas, el puesto 15 detrás del ganador en solitario Brandon McNulty (EE.UU.) fue una gran decepción después de que el francés de 20 años llegara a la carrera como uno de los principales favoritos para ganar.

“Fue una carrera dura; para mí fue perfecta. Es una gran decepción”, dijo Seixas. Eurosport y otros medios, incluidos ciclismonoticiasen la zona mixta. “Mis compañeros lo dieron todo para ayudarme a conseguir el mejor resultado y fue un fracaso”.

Antes del Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026 en Montreal, todos los ojos estaban puestos en Seixas para la carrera de élite masculina en ruta. Seixas, corredor revelación del año con victorias en Itzulia, País Vasco, La Flecha Valona, ​​y cuarto en la general del Tour de Francia, fue quizás lo más importante: un cercano segundo lugar detrás de Isaac del Toro en el Gran Premio de Montreal, dos semanas antes del Mundial.

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El equipo francés creyó en sus posibilidades en el Mundial y se propuso hacer la carrera lo más dura posible. Sus compañeros de equipo formaron el pelotón cuando llegaron a los exigentes 12 circuitos alrededor del Mont Royal, con Bruno Armirail terminando la carrera en solitario, corredor tras corredor, con un giro de 60 km al frente.

Valentin Paret-Peintre, Jordan Jegat y Alex Baudin se turnaron para atacar, derribando a corredores de la calidad del ganador de la Vuelta a España, Enric Mas (España), pero su plan comenzó a desmoronarse después de un peligroso ataque que incluía a Wout van Aert (Bélgica), Mathieu van der Poel (Países Bajos) y Primož Roglič (Eslovenia), entre otros.

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Seixas aguantó mientras su grupo alcanzaba la escapada, pero cuando el eventual ganador Brandon McNulty (EE.UU.) atacó, no reaccionó y se encontró en la posición nada envidiable de estar en un grupo perseguidor que simplemente no podía cooperar.

En la última vuelta, cuando McNulty estaba sólo un poco por delante, más de diez segundos, Tom Pidcock (Gran Bretaña) y Giulio Ciccone (Italia) atacaron en la subida principal del recorrido para intentar cerrar la brecha, y Seixas no sólo no pudo seguirlos, sino que finalmente perdió el contacto con el grupo perseguidor por completo debido a los calambres.

“Todo iba muy bien, mis piernas se sentían increíbles y, sinceramente, no quiero hablar de eso. Es una pena lo que hice hoy, con calambres así”, dijo Seixas.

“Fue un error infantil; nunca en mi vida me he acalambrado en una bicicleta. Estoy decepcionado de mí mismo, pero es lo que merezco. Mis compañeros hicieron un trabajo increíble. No merecen un líder como yo. Debe ser hidratación, no lo sé, realmente no quiero hablar de eso”.

Cuando el director del equipo francés, Thomas Voeckler, llegó más tarde a la zona mixta y le informaron lo que había dicho Seixas, se sorprendió bastante.

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“¿'Fue mi culpa'? Estoy buscando por qué dijo eso. Pero fue en el calor del momento”, dijo Voeckler. “El año pasado, en la contrarreloj de Kigali, pasó lo mismo: se estaba castigando a sí mismo”.

Seixas es claramente un piloto muy ambicioso, pero 273,4 kilómetros es la distancia más larga que ha tenido que recorrer. Habiendo cumplido 20 años hace tres días, también es una petición enorme para un ciclista tan joven.

“Aspira tan alto que declaró que cualquier cosa que no sea una medalla de oro sería un fracaso”, dijo Voeckler. “Ahí lo tienes. Por supuesto, es el campeonato mundial. Estamos aquí, somos muchos y creíamos en ello, y él también lo hizo al principio”.

“Así que hicimos todo lo posible para intentar ser buenos, pero eso no significa necesariamente que al final ganaremos. Pero si no lo das todo, seguramente no lo lograrás”, dijo Voeckler. “Hicimos lo que teníamos que hacer. Especialmente con Bruno (Armirail), no fue exagerar. Queríamos hacer la carrera más difícil, y luego, es cierto que se salió un poco de nuestro control porque todo fue increíblemente intenso. Simplemente no es nuestro día hoy, eso es todo.

“Hubo una escapada con un gran corredor. (Seixas) quedó aislado, para mi gusto, de sus compañeros de equipo un poco pronto. Pero es lo que es; puede suceder. Hicimos la carrera más dura cuando queríamos.

“Sostengo que era del interés de Paul, dado su perfil en relación con la carrera y gente como Mathieu van der Poel. Si no haces la carrera difícil en ese momento, siempre habrá alguien esperando”.

“Brandon McNulty aprovechó magníficamente la estrategia belga y francesa. Cuando ves a Michael Matthews (que terminó segundo) o Mathieu Van der Poel (tercero) que están ahí en la meta…

“Si no hubiéramos acelerado el ritmo y hubiera habido cuatro vueltas más de espera, habrían llegado otros pegadores. Obviamente es una gran decepción, pero mi trabajo también es mitigar eso. Esto es también lo que nos permite saborear los momentos en los que las cosas van mejor, los momentos en los que las cosas han ido bien y los momentos en los que las cosas mejorarán aún más”.

Afortunadamente para Seixas, a una edad en la que la mayoría de sus compañeros todavía compiten en la categoría sub-23, tiene muchas más posibilidades de corregir su “error infantil” en el futuro. Y estará desesperado por corregir los errores de la carrera del domingo tan pronto como llegue Il Lombardia en las próximas semanas, su último gran objetivo para 2026.