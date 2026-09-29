El equipo del favorito francés destruyó el campo, pero el joven de 20 años desapareció de la vista en el final

En todo caso, el Campeonato Mundial de Ruta UCI 2026 demostró lo difícil que es traducir los resultados sobre el papel en un resultado en un día tan largo, caótico y difícil como la carrera de élite masculina en ruta del domingo. Para Paul Seixas, el puesto 15 detrás del ganador en solitario Brandon McNulty (EE.UU.) fue una gran decepción después de que el francés de 20 años llegara a la carrera como uno de los principales favoritos para ganar.

“Fue una carrera dura; para mí fue perfecta. Es una gran decepción”, dijo Seixas. Eurosport y otros medios, incluidos ciclismonoticiasen la zona mixta. “Mis compañeros lo dieron todo para ayudarme a conseguir el mejor resultado y fue un fracaso”.

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