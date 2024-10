El esloveno habla de las emociones, la lógica (y la falta de ella) involucradas en su asalto a larga distancia por la camiseta arcoíris.

Tadej Pogačar tuvo que autografiar varios montones de camisetas arcoíris después de su victoria en el Campeonato Mundial en Zúrich, pero solo él lucirá la camiseta única en el pelotón masculino durante los próximos 12 meses.

Después de una increíble temporada 2024 que ahora incluye 23 victorias y el doblete Giro de Italia-Tour de Francia, Pogačar se ha convertido en el cuarto ciclista en ganar la Triple Corona del ciclismo, después del belga Eddy Merckx en 1974, Stephen Roche en 1987 y Annemiek van Vleuten. en 2022.

Pogačar es un talento generacional, pero incluso él estaba atado y emocionado después de su ataque de larga distancia y su victoria en solitario en Zúrich. Se echó agua sobre la cabeza varias veces más allá de la meta y luego abrazó y besó a su compañera Urška Žigart.

“Hoy he vivido todas las emociones, ha sido como una montaña rusa”, admitió.

“Fue una carrera muy loca, luego llegó el último kilómetro y cuando vi a mis compañeros de equipo y a Urška en la meta, casi me puse a llorar”.

El guardarropa de Pogačar contiene tres camisetas amarillas del Tour de Francia, una maglia rosa del Giro de Italia y otros símbolos de su éxito. El maillot arcoíris era el que faltaba. Ahora pretende lucirlo al menos una vez en las últimas semanas de la temporada 2024.

“Cuando éramos niños, no me atrevía a soñar con ganar esta camiseta. Soñaba con comenzar el Tour de Francia y el Mundial, pero no ganarlo”, dijo Pogačar.

“En los últimos años, a menudo era una carrera más, nunca me preparé para ello, pero este año fue la oportunidad perfecta. Pude prepararme bien y hoy lo di todo”.

“Es más que un sueño hecho realidad. No puedo esperar a correr con la camiseta arcoíris. Espero que se vea genial y pueda divertirme un poco con ello”.

Un pensamiento para Muriel Furrer y la seguridad de los ciclistas

La felicidad y las emociones de Pogačar se vieron atenuadas por sus pensamientos hacia Muriel Furrer y su familia, después de que la joven ciclista suiza se estrellara en el circuito de Zurich y muriera trágicamente a causa de sus heridas el viernes. Los hombres guardaron un minuto de silencio antes de la carrera del domingo y muchos participaron con un brazalete negro.

“Esta semana fue realmente dura para su familia y sus allegados. Fue una noticia devastadora y una pérdida triste para el mundo del ciclismo y el ciclismo suizo”, dijo Pogačar.

“Todos en la línea de salida y ayer en la carrera femenina estaban pensando en ella”.

Pogačar pidió más respeto entre los ciclistas. “Es difícil decir qué podemos cambiar, el ciclismo es un deporte peligroso”, afirmó.

“Las caídas ocurren con demasiada frecuencia. Necesitamos tener más cuidado, cuidarnos unos a otros en el pelotón, pensar en la persona que está a tu lado, en tu equipo. El respeto juega un papel importante. Simplemente andamos en bicicleta y no lo hacemos”. No queremos que le pase nada malo a nadie. Tenemos que tener eso en cuenta, cuidarnos unos a otros”.

“No era el plan, fue un movimiento estúpido” – Pogačar sobre su ataque de 100 km

Pogačar admitió que durmió durante su primera llamada de atención el domingo por la mañana, pero de todos modos estuvo despierto y alerta al principio de la carrera, realizando su primer ataque a 100 km del final.

“No era el plan, fue una jugada estúpida”, admitió antes de calificar su 'estupidez'.

“No decides movimientos estúpidos, no piensas, simplemente atacas, por eso son estúpidos. Pero esta vez fue algo natural, funcionó y quizás no sea estúpido”.

“Cuando lo tuve claro, pensé que me estaba metiendo una bala en una rodilla y luego en la otra. Pero cuando vi a Jan Tratnik al frente, me dio esperanza y motivación”.

“Es una máquina y puede tirar súper fuerte. Cuando terminó, corrí con la cabeza y las piernas. Conté los kilómetros y traté de no sobrepasar el límite. Lo logré”.

“Me estaba quedando bizco (por el esfuerzo) y tuve problemas en la última vuelta, pero seguí adelante. Tenía que hacerlo si quería ganar el maillot arcoíris”.