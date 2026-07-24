“Este Tour de Francia fue un crescendo”, dice Red Bull-Bora-Hansgrohe DS

La decisión de Remco Evenepoel de saltarse el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y, por tanto, no completar ni un solo día de competición entre Lieja-Bastoña-Lieja y el Tour de Francia causó un gran revuelo y le valió al belga muchas críticas. A medida que nos adentramos en la última semana del Tour, ¿es inminente la reivindicación?

La forma de Evenepoel había sido irregular –o al menos difícil de leer– en este Tour de Francia. El belga perdió terreno en numerosas ocasiones, sólo para recuperarse con fuerza. En la etapa 10, en el Macizo Central, fue eliminado del grupo de la general, pero de alguna manera terminó siendo el mejor del resto detrás de Tadej Pogačar, mientras que en la etapa 14, en los Vosgos, fue eliminado temprano en el Col du Haag, pero solo cedió unos segundos en la meta.

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