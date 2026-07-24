“Este Tour de Francia fue un crescendo”, dice Red Bull-Bora-Hansgrohe DS

La decisión de Remco Evenepoel de saltarse el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y, por tanto, no completar ni un solo día de competición entre Lieja-Bastoña-Lieja y el Tour de Francia causó un gran revuelo y le valió al belga muchas críticas. A medida que nos adentramos en la última semana del Tour, ¿es inminente la reivindicación?

La forma de Evenepoel había sido irregular –o al menos difícil de leer– en este Tour de Francia. El belga perdió terreno en numerosas ocasiones, sólo para recuperarse con fuerza. En la etapa 10, en el Macizo Central, fue eliminado del grupo de la general, pero de alguna manera terminó siendo el mejor del resto detrás de Tadej Pogačar, mientras que en la etapa 14, en los Vosgos, fue eliminado temprano en el Col du Haag, pero solo cedió unos segundos en la meta.

Como tal, había estado firmemente arraigado en la carrera por el podio, sin inspirar mucha confianza en su forma. Aparentemente todo eso ha cambiado en los últimos días, ya que Evenepoel obtuvo victorias consecutivas en las etapas 15 y 16, la última una contrarreloj que siempre tenía probabilidades de ganar, pero la primera un final en una cima empinada donde parecía como si estuviera flotando.

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“Tuve la impresión de que durante las Clásicas de las Ardenas estaba un poco al límite; eso es realmente lo que sentí en Lieja”, dijo Evenepoel en Francia Télévisions Vélo Club se mostró cuando se le preguntó sobre la brecha en las carreras desde finales de abril hasta principios de julio.

“Después de Lieja, realmente me tomé mi tiempo para prepararme, para perder algunos kilos. Sabíamos que el Tour de Francia era difícil en los últimos 10 días, así que quería usar la primera semana del Tour para encontrar mis piernas. Pero es mejor llegar a la última semana como lo estoy haciendo ahora. Todavía tengo hambre de ir y buscar cosas buenas, y creo que eso ayudó, no haber hecho ninguna competencia antes”.

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Esta forma planificada fue confirmada por el director de Red Bull-Bora-Hansgrohe, Zak Dempster, quien habló con ciclismonoticias en Chambéry al inicio de la etapa 17 el miércoles por la mañana.

“Cuando tomas un avión a París para ver el recorrido del Tour, realmente piensas en cómo aprovecharlo al máximo, y este Tour de Francia fue un crescendo; eso se podía ver de inmediato.

“Realmente configuramos la preparación y las tácticas con eso en mente, y esperamos que eso suceda esta semana.

“Fue un cambio extrañar al Dauphiné, pero al mismo tiempo verlo hacer eso, ya sabes, ir de manera bastante constante en su progresión y llegar fresco y listo… especialmente considerando lo duro que fue Dauphiné, creo que fue una buena decisión”.

Dempster describió la primera mitad de Evenepoel en este Tour de Francia como “estable”, a pesar de los yo-yos del grupo general en múltiples ocasiones.

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“Creo, bueno, no creo, lo sé, que tanto Florian (Lipowitz) como Remco gestionaron muy bien sus esfuerzos en la primera parte de la carrera. Incluso en la etapa en la que Remco cayó un poco, si nos fijamos en los últimos cinco minutos de la subida, Remco fue incluso más rápido que Jonas (Vingegaard).

“Entonces, por la forma en que manejaron sus esfuerzos, no creo que nunca hayan superado el límite. Ha habido momentos difíciles, no me malinterpreten, pero ambos estaban manejando bien sus esfuerzos y espero que eso dé sus frutos esta semana.

“Por el momento todo tiene buena pinta, aunque, por supuesto, nunca se sabe lo que podría pasar”.

Lipowitz ya no está en carrera, ya que se estrelló en la contrarreloj de la etapa 16 del martes, y su ausencia podría tener un impacto significativo en el resto de la carrera de Evenepoel.

El alemán, tercero en la general del Tour del año pasado, ya había declarado terminado su coliderazgo, pero todavía estaba entre los 10 primeros en la general y habría sido un punto clave de apoyo para Evenepoel ahora que la carrera dura tres días en los Alpes.

“Es una pérdida definitiva”, dijo Dempster. “Pero todavía tenemos corredores fuertes y hay otros factores en juego, por ejemplo la clasificación por equipos, que está muy igualada entre Lidl y EAU.

“Entonces estoy seguro de que (Paul) Seixas no está contento con su situación, por lo que tendrán que cambiar la carrera, y yo diría que Lidl-Trek tiene etapas que podrían ganar desde las escapadas, lo que influye en la clasificación de equipos, así que espero que podamos encontrar una manera de aprovechar algunas de esas cosas que están sucediendo. Pero al mismo tiempo, si necesitamos asumir la responsabilidad, lo haremos”.