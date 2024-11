El esloveno ofrece información sobre los Campeonatos del Mundo, el descenso húmedo de Galibier y los planes fuera de temporada

El campeón del mundo Tadej Pogačar admitió que se sentía preocupado en la cima de la subida de la penúltima vuelta después de lanzar un ataque a 100 km de la meta en la carrera del Campeonato del Mundo en septiembre.

“Le pregunté (al auto del equipo) ¿cuántas vueltas faltan si fueran una o dos? Y realmente esperaba que dijera solo una, y ese fue el alivio. Luego comencé a verme un poco bizco, pero sabía que si tenía un buen margen en la cima de la última subida larga en la última vuelta, podría hacerlo. Todavía existe la posibilidad de que te atrapen, pero una vez que llegué como a 10 km del final estaba más relajado, aunque no estuve seguro hasta el último kilómetro”.

Como la mayoría del pelotón masculino, el esloveno había visto las carreras anteriores, incluida la prueba masculina sub-23, donde Jan Christen (Suiza) se tambaleó en la final después de atacar a 51 km del final.

“Todos en la línea de salida pensaban que nadie quería enfrentarse a Jan Christen, lo siento, Jan, pero hizo una carrera increíble, probablemente era el corredor más fuerte de la carrera, pero este movimiento hizo que todos se asustaran por el día siguiente, así que todos estaban esperando esperar la última vuelta pero la carrera explotó.

“Fue una de las mejores carreras que he hecho y para mí también fue increíble. Toda la temporada fue una locura”.

En una amplia entrevista con MyWhoosh, patrocinador del UAE Team Emirates, Pogačar brindó información sobre muchos temas, incluido el Campeonato Mundial, su descenso en mojado desde Galibier y sus planes fuera de temporada.

En su exitoso intento de ganar el Tour de Francia, demostró sus habilidades de descenso en la etapa 4, donde logró mantener a raya a un grupo perseguidor en el altamente técnico descenso Galibier, que se volvió aún más desafiante por las condiciones húmedas.

“Sabía que los muchachos de atrás también son buenos descendiendo, Jonas (Vingegaard) puede descender súper bien, así que estaba un poco bajo presión para hacer una brecha más grande y conocía el descenso, así que me sentí un poco más cómodo con él, pero allí Había algunas esquinas mojadas”.

“Fue uno de los descensos más difíciles que he hecho porque hay muchas curvas también, así que en cada curva, básicamente corrí a toda velocidad ahora, por lo que el esfuerzo después de 20 minutos de descenso también fue bastante grande, no cuando Simplemente descender y hacer la parte técnica aquí también fue como un montón de sprint”.

Sabía que necesitaba darlo todo en el descenso, como todos los demás en el pelotón.

“Cuanto más cansado estés, más lento irás en el descenso porque tal vez no tengas las mismas capacidades para tomar las buenas líneas, no ves bien si estás muy cansado”.

Después de atacar en el último kilómetro de la subida, Pogačar pudo aumentar su diferencia a 35 segundos cuando cruzó la línea de meta 18 kilómetros más tarde en Valloire.

A Pogačar le encanta descender desde pequeño, lo que cree que explica su confianza y facilidad en descensos desafiantes.

“Me gusta subir pero 10 veces prefiero bajar, así que creo que por eso no me preocupa el descenso. Por supuesto, no estoy cerca de los mejores descensores del circuito mundial, pero hay que estar concentrado, hay que tomar buenas líneas, hay que tener la mente ocupada con eso para no poder simplemente relajarse y disfrutarlo todo. Todavía tengo que pensar hacia dónde tengo que ir y qué línea será la más rápida al salir de las curvas”.

Su temporada baja comenzó el día después de su victoria en Il Lombardia con obligaciones de equipo y patrocinadores antes de ir al campo de entrenamiento de su equipo.

“Luego me voy de vacaciones con Urška (Žigart) después del campamento en los Emiratos Árabes Unidos y luego de una semana de completo relax, volvemos. Reiniciamos para ser todo esto, ceremonias, premios, todo este tipo de cosas si puedo encajar y luego diciembre. “Ya es el campo de entrenamiento, así que después del campo de entrenamiento hay un pequeño espacio en el que todavía puedes ir con la familia, los amigos para Navidad y Año Nuevo y disfrutar de ese tiempo, pero ya necesitas estar en la bicicleta”.