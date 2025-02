World Champion completa sin Sprinter Molano en el grupo después de estrellarse, busca recuperarse en la contrarreloj de Etapa 2

Incluso los mejores corredores cometen errores, y en su primera carrera de la temporada 2025, el campeón mundial Tadej Pogačar admitió abiertamente que se equivocó cuando abrió el sprint demasiado temprano en la etapa de apertura de la gira de los EAU y cayó al décimo lugar.

Es importante tener en cuenta que debía ser un montón de sprint en la patada cuesta arriba en Liwa, sin embargo, cuando miras el top 10 después de la etapa y ves que los posibles rivales de GC Finn Fisher-Black y Lennert van Eetvelt lo vencieron, lo queda claro que el esloveno podría haberlo jugado mejor.

Un poco de óxido de anillo se puede excusar teniendo en cuenta que no había corrido durante 128 días antes de la etapa 1, pero sus errores, en un deporte donde todos pierden más de lo que ganan, a menudo son pocos y distantes.

“Tuvimos un poco desafortunado con Sebas chocando”, dijo Pogačar, refiriéndose a su compañero de equipo y velocista Juan Sebastián Molano, quien golpeó la cubierta en un extraño incidente a 8 km del final.

“No salió según lo planeado al final en la final. Pero de lo contrario, teníamos buenas piernas, lo intentamos y fue una buena carrera.

“¡Parecía que todavía estaba atrapado en mi idea de liderazgo porque fui tan temprano en el viento! 250 metros para terminar, exploté y todos fallecieron”, dijo mientras se calentaba con el entrenador después de la carrera.

Los velocistas esperaban ver las bandas de arco iris en el final rápido. Al principio, el velocista Sam Welsford dijo My Bike“No es como un sprint estándar. Creo que podría ser bastante abierto, y no me sorprendería ver a Tadej allá arriba teniendo una gran grieta, creo”.

La predicción de Welsford se hizo realidad cuando Pogačar se lanzó primero con Jonathan Milán en su resumen, sin embargo, fue rápidamente revisado por el gran italiano, que se dirigió a la línea para llevar la victoria, con el esloveno obligado a sentarse en la silla de montar una vez que sus piernas se habían ido

Sin embargo, si la última vez que cometió un error es algo que no debe ser, que fue en el GP Québec cuando esperó un sprint en lugar de respaldar su capacidad para ganar de un grupo más pequeño, su próxima carrera verá una actuación dominante solo Como mostró en el GP de Montreal.

Mañana tiene la contrarreloj de la etapa 2 y una primera prueba de escalada en Jebel Jais al día siguiente, por lo que hay mucho tiempo para tomar su primera victoria de la temporada y comenzar su cargo hacia un tercer título general en la carrera local de su equipo.

“Estoy deseando que llegue mañana, será el primer esfuerzo real de la temporada”, dijo. “La sensación está bien, se realizó mucho trabajo en el invierno y espero que valga la pena mañana en la contrarreloj”.

Incluso con el error menor en el final, sus competidores no dan nada por sentado y son conscientes de que seguirá siendo el favorito. Las mejores etapas de Pogačar aún están por venir, y él ha ganado, por supuesto, tanto en Jebel Jais como en la escena clave 7, sube a Jebel Hafeet antes.

“Dije esta mañana en la reunión: 'Si conozco a Tadej, él va al 100% lo intentará hoy' y creo que lo hizo en la final, estaba allí”, dijo el eventual segundo lugar terminó Finn Fisher-Black a My Bike.

“Obviamente, esta es su carrera realmente, su carrera para ganar, así que creo que todos tienen sus ojos en él. Es perfecto para Jebel Jais y Jebel Hafeet, así que lo veremos e intentamos seguirlo”.