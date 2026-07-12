Del Toro señala que Jonas Vingegaard ni siquiera intentó seguirlo

La sexta etapa del Tour de Francia fue perfecta para Tadej Pogačar, que dejó a todos en el Col du Tourmalet y se hizo con el maillot amarillo por un margen impensable en la primera semana. Pero no fue un día sin notas para el campeón del mundo.

En las imágenes capturadas por las emisoras detrás del podio en Gavarnie-Gèdre, se podía escuchar a Pogačar hablando sobre el escenario con su compañero de equipo Isaac del Toro mientras ambos calentaban con sus zapatillas estáticas.

En un tren de montaña del UAE Team Emirates-XRG en el largo Tourmalet, Del Toro había sido el último vagón y proporcionó la aceleración final que impulsaría a Pogačar a la victoria.

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“Fuiste demasiado rápido”, se escucha decir a Pogačar a su compañero de equipo.

Cabe señalar que no hubo ningún sentimiento de amonestación por parte del cuatro veces ganador del Tour. Pero, aun así, fue extraordinario verlo explicar su punto de vista y sus expectativas a su compañero de equipo más joven e inexperto.

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“Quiero decir, para ti”, matizó Pogačar en relación al comentario “demasiado rápido”.

“Esta aceleración que haces…” añadió, antes de que Del Toro hiciera su propia intervención llamativa.

“Ni siquiera lo intenta”, dijo el mexicano, refiriéndose a su principal rival Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), que fue eliminado incluso antes de que Del Toro terminara de liderar a Pogačar.

“No, no. Porque él lo sabe”, respondió Pogačar sobre Vingegaard. “Él sabe que hacemos esto”.

Desafortunadamente, los locutores cortaron cuando Pogačar estaba a mitad de su siguiente punto, lo que parecía sugerir que habría estado en problemas si Del Toro hubiera seguido al mismo ritmo.

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“Yo sólo estaba…” dijo, indicando un pequeño espacio entre su pulgar y su dedo índice. “Si fuera un kilómetro más hasta la cima, pero…” Y ahí se cortó.

Aún así, fue una visión fascinante del informe posterior a la carrera del mejor equipo, con la sensación de maestro y aprendiz y, para empezar, un poco de comentario público sobre su principal rival.

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