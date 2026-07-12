Del Toro señala que Jonas Vingegaard ni siquiera intentó seguirlo

La sexta etapa del Tour de Francia fue perfecta para Tadej Pogačar, que dejó a todos en el Col du Tourmalet y se hizo con el maillot amarillo por un margen impensable en la primera semana. Pero no fue un día sin notas para el campeón del mundo.

En las imágenes capturadas por las emisoras detrás del podio en Gavarnie-Gèdre, se podía escuchar a Pogačar hablando sobre el escenario con su compañero de equipo Isaac del Toro mientras ambos calentaban con sus zapatillas estáticas.

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